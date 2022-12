Korbach: Die Polizei-News

Kassel: Die Polizei-News

Autofahrer fährt bei Verkehrskontrolle auf Polizisten zu und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold: Am gestrigen Montagabend ist ein Autofahrer in Kassel bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zugefahren und anschließend geflüchtet. Der Beamte hatte sich durch einen Sprung zur Seite noch retten können und blieb, wie zwei weitere an der Kontrolle beteiligte Beamte, unverletzt. Bei der Fahndung nach dem Täter konnte das Fahrzeug später sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Wagens dauern aktuell an.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten sie den roten Kleinwagen gegen 19:30 Uhr in der Naumburger Straße kontrollieren wollen, da dieser in der Dunkelheit ohne Abblendlicht unterwegs war. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr in der engen Straße unbeirrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wolfhager Straße weiter. An der Einmündung setzten die Beamten sich mit dem Streifenwagen vor den Kleinwagen und konnten diesen so stoppen. Dabei fiel ihnen auf, dass an dem Fahrzeug aus unbekannten Gründen der rechte Vorderreifen platt war und der Fahrer mit seinem Wagen auf der Felge gefahren war. Als eine Beamtin und ein Beamter sich bereits unmittelbar seitlich an dem Fahrzeug befanden und der dritte Beamte sich dem Fahrzeug näherte, fuhr der Fahrer plötzlich abrupt los und frontal auf den Polizisten zu. Er rettete sich durch einen Sprung zur Seite und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer ergriff mit seinem Kleinwagen, indem noch ein zweiter Mann auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, rücksichtslos die Flucht in Richtung „Drei Brücken“.

Möglicherweise Passanten in Wohngebiet gefährdet

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw dann im Straßenäckerweg, Ecke Rothfelsstraße, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer und der Beifahrer hatten jedoch bereits das Weite gesucht. Kurz darauf meldeten sich telefonisch Zeugen bei der Polizei, die von der vorherigen, auffallend rücksichtslosen Fahrt des Wagens in dem dortigen Wohngebiet berichteten. Auch seien Passanten beinahe zu Schaden gekommen. Diese haben sich bislang aber nicht bei der Polizei gemeldet.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie zu dem flüchtigen Fahrer dauern aktuell noch an und werden bei der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Kontrolle oder der anschließenden Flucht des roten Kleinwagens gemacht haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannte brechen in Kindergarten ein: Zeugen in Fuldatal-Wilhelmshausen gesucht

Fuldatal (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in einen Kindergarten in der Schlesierstraße in Fuldatal-Wilhelmshausen eingebrochen. Die Einbrecher waren zunächst über den Zaun geklettert, hatten dann vom Innenhof aus ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie Schränke im Büro und in den Gruppenräumen. Mit einem iPad sowie einem Umschlag, in dem sich eingesammeltes Geld der Kinder befand, traten sie über ein anderes Fenster im Erdgeschoss die Flucht nach draußen an, wo sich die Spur der Täter verliert. Wann genau die Tat in der Nacht stattfand, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Wegen E-Zigarette: Unbekannter Fahrgast attackiert Busfahrer; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Weil er im Bus E-Zigarette rauchte und daraufhin rausgeworfen wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrgast am gestrigen Montagabend einen Busfahrer angegriffen und leicht verletzt. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Nach bisherigem Kenntnisstand handelte es sich um einen ca. 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der ein weißes Basecap, eine blaue Jeans, eine schwarze Lederjacke sowie schwarz-weiße Nike Turnschuhe trug. Er soll von seiner Begleiterin, die auffällig rot geschminkte Lippen hatte, mit „Peter“ angesprochen worden sein.

Wie der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende 49-jährige Busfahrer den aufnehmenden Beamten des Innenstadtreviers berichtete, war der spätere Täter gemeinsam mit der Frau gegen 19:55 Uhr in der Mauerstraße in den Linienbus eingestiegen. Als der 49-Jährige in der Kölnischen Straße bemerkte, dass der Fahrgast E-Zigarette rauchte, hielt er an, rief den Mann nach vorne und wollte ihn des Busses verweisen. Dieser reagierte sofort aggressiv und schlug nach dem Fahrer, der nun aufstand und den Angreifer aus dem Bus führen wollte. Im weiteren Verlauf spuckte der Täter den 49-Jährigen an und schlug sowie trat mehrmals auf ihn ein, bevor er mit seiner Begleiterin zu Fuß flüchtete. Eine Passantin hatte den Vorfall beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zum Erfolg.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannte klauen Wohnmobil in Kassel-Süsterfeld: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Süsterfeld: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kellerwaldweg ein Wohnmobil gestohlen. Die Besitzer hatten den Diebstahl heute Morgen um 9 Uhr feststellen müssen und die Polizei gerufen. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem silbernen Wohnmobil des Herstellers Knaus, Typ Boxstar, Kennzeichen KS-JA 277, im Wert von ca. 35.000 Euro führte bislang nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug am Vorabend, gegen 20 Uhr. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, in der vergangenen Nacht im Stadtteil Süsterfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Wohnmobildiebstahl geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.