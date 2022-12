Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall

Heringen. Am Montag (19.12.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Eisenach mit einem Mercedes Benz die Wagnersgasse in Fahrtrichtung der Straße „Am Wehrbrunnen“. Auf gefrorener Fahrbahn rutschte der Pkw aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Baum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 8.150 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Frau

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (15.12.), gegen 7 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem VW Polo die Wehneberger Straße in Richtung Neuenstein und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dort an einer Ampel nach links in die Homberger Straße abbiegen. Während die Polo-Fahrerin an der rotzeigenden Ampel wartete, fuhr ein 45-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, der in die gleiche Richtung abbiegen wollte, aus noch unklarer Ursache mit einem Lkw auf den Pkw auf. Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Montag (19.12.), gegen 21:10 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Ludwigsau mit einem Skoda Fabia die Straße „Birkenhof“ um nach aktuellem Kenntnisstand nach Meckbach zu gelangen. Bei der Straße handelt es sich um einen geteerten Verbindungsweg zwischen der Kreisstraße 1 und Meckbach. Auf winterglatter Fahrbahn verlor die Skoda-Fahrerin in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kam in einem Straßengraben auf der Seite liegend zum Stillstand. Sowohl die Fahrerin, als auch eine 15-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Verletzten

Wildeck. Am Dienstag (20.12.), gegen 11 Uhr, kam es auf der A4 – zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach – in Fahrtrichtung Bad Hersfeld zu einem Auffahrunfall an einem Stauende. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr ein Klein-Lkw-Fahrer aus Ungarn aus noch unklarer Ursache auf ein vor ihm abbremsendes Gespann (Kastenwagen mit Anhänger) auf. Dabei verletzte sich der auffahrende Verkehrsteilnehmer schwer und der Fahrer des Kastenwagens leicht. Beide Personen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungs- beziehungsweise Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Autobahnmeisterei Hönebach im Einsatz.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Samstag (17.12.), gegen 4.15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Crafter die Fuldaer Straße von Ober-Moos herkommend in Richtung Bermuthshain. In Höhe der Straße Tannenweg kam ihm ein Pkw entgegen, welcher sich auf seiner Fahrbahn befand. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 63-jährige Fahrer mit seinem VW ausweichen. Dabei geriet der VW jedoch von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun von zwei Anwesen im Tannenweg. Durch den Wagen des Unfallverursachers wurde der VW im hinteren Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Nach Aussage des 63-jährigen soll es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen weißen Pkw gehandelt haben.

Schutzplanke gestreift

Lauterbach. Am Montagmittag (19.12.), gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Caddy die Landesstraße von Wallenrod kommend in Richtung Hergersdorf. Das Auto geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb der 35-jährige Fahrer unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. An der Schutzplanke entstand kein Schaden.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Dr.-Raabe-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16.12.) und Montagmorgen (19.12.) in ein Firmengebäude ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen einen Laptop sowie Werkzeug noch unbekannten Werts und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (17.12.) und Montagmittag (19.12.) einen schwarzen VW Golf VI im Wert von circa 8.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Damian-Schmitt-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda. Ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde am Montag (19.12.), zwischen 19.20 Uhr und 22.45 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Laden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch etwa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten – WhatsApp-Betrug

Einbruch in Kindergarten

Grebenau. Unbekannte schlugen zwischen Freitagnachmittag (16.12.) und Montagmorgen (19.12.) eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Straße „Im Reimertsgrund“ in Eulersdorf ein. Anschließend betraten die Einbrecher unerlaubt das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

WhatsApp-Betrug

Mücke. Unbekannte schrieben einer 63-jährigen Frau am Sonntag (18.12.) und am Montag (19.12.) Nachrichten über den Nachrichtendienst WhatsApp. Dabei gaben sich die Schwindler als naher Angehöriger der Dame aus und erklärten, dass man aufgrund eines Schadens am Handy nun eine neue Nummer nutze. Aufgrund dessen könne der vermeintliche Verwandte auch sein Online-Banking nicht nutzen, müsse nun aber eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrages zahlen. Die Frau glaubte den Angaben der Betrüger und überwies einen entsprechenden Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst später fiel der Trickbetrug auf.

Ihre Polizei warnt:

Die Polizei rät, keinesfalls prompt Geld zu senden, sondern zuvor auf einen Anruf oder eine Sprachnachricht zu bestehen. Oder aber Sie nehmen unter der Ihnen bislang bekannten Rufnummer Kontakt auf. Nur so können Sie überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermeintlichen Angehörigen handelt.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de