Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Drei Einbrecher steigen in Lagerhalle ein, Glashütten, Zum Talblick, Dienstag, 20.12.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat der Einbruch in eine Lagerhalle bei Glashütten zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei nach Glashütten in die Straße „Zum Talblick“ gerufen, da sich dort drei Einbrecher in einem Lagerhaus zu schaffen machen würden. Zuvor hatten sich die Unbekannten durch das Öffnen der Haupteingangstür Zutritt in die Lagerhalle verschafft. In der Halle selbst wurden weitere Räume teils gewaltsam geöffnet und Tabakwaren und elektronische Geräte aus dem Gebäude getragen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen ergriffen die Einbrecher kurzerhand die Flucht in Richtung „Im Wiesengrund“ Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde eingesetzt wurden, konnten die drei Täter nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie die Beute auf ihrer Flucht zurück.

Folgende Personenbeschreibungen liegen vor:

Täter 1:

männlich

ca. 20 Jahre

schlanke Statur

helle Kapuzenjacke mit dunklem Strich auf der Brust

helle Hose

dunkle Schuhe

schwarze Handschuhe

Täter 2: männlich ca. 20 Jahre schlanke Statur helle Jacke mit Knöpfen auf der Brust helle Hose schwarze Sneaker schwarze Handschuhe

Täter 3: männlich ca. 20 Jahre kräftige Statur rundes Gesicht helle Jacke helle Mütze



Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise zum Einbruch und den Tätern. Die Telefonnummer lautet (06172) 120-0.

Einbrecher nehmen Tresor mit, Glashütten, Zum Talblick, Samstag, 17.12.2022, 21:00 Uhr bis Montag, 19.12.2022, 18:50 Uhr

(fh)Zwischen Samstagabend und Montagabend hat sich in Glashütten ein Einbruch zugetragen, bei denen die Täter unter anderem einen Tresor entwendeten. Die Einbrecher waren in den Garten des Wohnhauses in der Straße „Zum Talblick“ gelangt und hatten von dort aus ein Fenster aufgehebelt. Nachdem ihnen so der Einstieg in die Räumlichkeiten gelang, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und stahlen letztlich Schmuck und einen Tresor samt Inhalt. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch misslingt, Weilrod, Riedelbach, Langstraße, Montag, 19.12.2022, 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben Einbrecher versucht in ein Haus in Weilrod-Riedelbach einzubrechen. Zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr näherten sich die Unbekannten dem Garten des Anwesens in der Langstraße. Dort versuchten sie ein Terrassen- und ein Schlafzimmerfenster aufzubrechen. Beide Fenster hielten stand. Nachdem sich die Unbekannten geschlagen geben mussten, suchten sie unbemerkt das Weite. An den Fenstern entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Nach Schockanruf Wertgegenstände übergeben, Bad Homburg, Montag, 19.12.2022, 20:45 Uhr

(fh)Am Montag haben sich Betrüger den sogenannten „Schockanruf“ zu Nutze gemacht und damit eine Bürgerin aus Bad Homburg um ihr Erspartes gebracht. Bei der genannten Masche wird den Angerufenen zum Beispiel vorgegaukelt, eine Angehörige oder ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand zu Tode gekommen sei und müsse aufgrund dessen nun in Untersuchungshaft. Dies könne lediglich durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. So gelingt es den Tätern regelmäßig, die Angerufenen zur Übergabe der angeblichen Kaution zu bringen. Einen solchen Anruf erhielt auch die Dame aus Bad Homburg. Im Glauben daran, ihre Tochter zu unterstützen, packte sie Bargeld und Wertgegenstände zusammen und übergab diese vor ihrer Haustür an eine unbekannte Person. Der Betrug fiel leider erst im Nachgang auf.

Tipps der Polizei

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Falls Sie schon einmal Opfer eines Telefonbetruges (z.B. Enkeltrick, Gewinnversprechen, Falsche Polizeibeamte) geworden sind, haben die Täter Ihre Rufnummer höchstwahrscheinlich für weitere Betrugsversuche gespeichert. Bekommen Sie häufig entsprechende Anrufe, rät die Polizei: Ändern Sie Ihre Rufnummer und verzichten Sie auf einen Telefonbucheintrag!

Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird