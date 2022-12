Fahrrad gestohlen,

Bad Camberg-Erbach, Vorm Grenzgraben, bis Montag, 19.12.2022, 12:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Erbach ein Fahrrad aus einer Garage gestohlen. Eine 30-Jährige hatte ihr schwarzes Fahrrad der Marke „Trek“ in einer Garage am Haus in der Straße „Vorm Grenzgraben“ abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter hatte sich Zugang zu der Garage verschafft und dann das Fahrrad aus dem Inneren entwendet. Der Wert der Beute wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06434/905467-0.