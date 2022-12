Wiesbaden: Die Polizei-News

Falscher Handwerker erbeutet Schmuck, Wiesbaden,

Eintrachtstraße, Montag, 19.12.2022, 18:45 Uhr

(he)Mit dem sogenannten „Handwerkertrick“ gelangte am gestrigen Abend ein

unbekannter Dieb in der Eintrachtstraße in Wiesbaden in die Wohnung eines

lebensälteren Ehepaares und entwendete aus dieser drei Ketten im Gesamtwert von

mehreren Hundert Euro. Gegen 18:45 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür

des Ehepaares und gab sich als Handwerker aus. So gelangte er in die Wohnung.

Dort forderte er nun seine Opfer auf, den in der Wohnung befindlichen Schmuck

abzudecken. Währenddessen konnte er nun beobachten, wo entsprechende

Wertgegenstände in der Wohnung aufbewahrt wurden. Als die Bewohnerin nun

Verdacht schöpfte und den Ausweis des Fremden verlangte, wurde dieser unruhig

und verschwand schnell aus der Wohnung. Leider hatte er bis dahin schon

zugegriffen. Der Dieb sei circa 1,75 Meter groß, trage dunkle Haare sowie einen

Schnauzbart. Er habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und habe deutsch

mit einem nicht näher erkennbaren Dialekt gesprochen. Bekleidet sei er mit einem

schwarzen Parker sowie einer blauen Hose gewesen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-0 um Hinweise zu dem Täter.

Portemonnaie aus Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Eichenwaldstraße, Samstag, 17.12.2022, 22:00 Uhr bis Sonntag,

18.12.2022, 10:00 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei gemeldet, dass es bereits in der Nacht von

Samstag auf Sonntag in der Eichenwaldstraße zu einem Einbruch in einen Pkw kam,

bei dem die Täter eine Geldbörse samt Bargeld und Geldkarten entwendeten. Der

angegangene graue Mercedes wurde am Samstagabend gegen 22:00 Uhr auf der Straße

abgestellt. Sonntags, gegen 10:00 Uhr wurde der Diebstahl aus dem Pkw dann

bemerkt. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 500 Euro. Wie die Täter den Pkw

öffneten steht noch nicht fest. Grundsätzlich rät die Polizei dazu, beim

Abstellen des Pkw keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Dies macht

das vermeintlich ausgesuchte Tatobjekt für Straftäter uninteressanter. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Täter.

Reifen an Pkw beschädigt,

Wiesbaden-Heßloch, Steinkopfstraße, Sonntag, 18.12.2022, 18:00 Uhr bis Montag,

19.12.2022, 13:30 Uhr

(he)Gestern stellte der Besitzer eines in der Steinkopfstraße in Heßloch

abgestellten SMART in Silber fest, dass unbekannte Täter zumindest einen Reifen

mutwillig beschädigt hatten. Der Pkw stand in Höhe der Hausnummer 19 auf der

Straße und war am Sonntagabend noch unbeschädigt. Montags, gegen 13:30 Uhr war

ein Reifen dann deutlich sichtbar beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von

circa 200 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

Verbotswidrig abgebogen – Verkehrsunfall, Wiesbaden, Mainzer Straße,

Welfenstraße, Montag, 19.12..2022, 18:45 Uhr

(he)Gestern Abend kam es auf der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem

drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 10.000 Euro

entstand. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine Corsa-Fahrerin die Mainzer Straße in

Richtung Innenstadt und beabsichtigte nach links in die Welfenstraße abzubiegen.

Ein Linksabbiegen ist an dieser Einmündung jedoch verboten und durch

entsprechende Verkehrszeichen kenntlich gemacht. Zeitgleich befuhr ein

46-jähriger Ford-Fahrer die Mainzer Straße stadtauswärts und es kam in Höhe

Welfenstraße zu einer Kollision mit dem abbiegenden Corsa. Die

Unfallverursacherin, der Ford-Fahrer sowie dessen 12-jährige Mitfahrerin wurden

leicht verletzt.

Bagger bleibt unter Brücke hängen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 19.12.2022, 10:30 Uhr bis Dienstag,

20.12.2022, 10:00 Uhr

(he)Gestern Morgen kollidierte in der Mainzer Straße ein auf einem Anhänger

transportierter Bagger mit einer Eisenbahnbrücke. Da für eine Weiterfahrt

zunächst die Reparatur des beschädigten Baggers notwendig war, musste ein

Fahrstreifen der Mainzer Straße in Richtung Innenstadt bis heute, 10:00 Uhr

gesperrt bleiben. Gestern, gegen 10:30 Uhr fuhr das aus Lkw, Anhänger und darauf

stehendem Bagger bestehende Gespann auf der Mainzer Straße in Richtung

Innenstadt. Der Baggerarm stieß im Bereich Stadteingang gegen die Brücke und der

Bagger wurde auf dem Anhänger verschoben. Weiterhin wurden Hydraulikleitungen

des Baggers beschädigt und Hydrauliköl lief aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr

sowie ein Spezialunternehmen waren mit der Beseitigung des ausgelaufenen Öls

beschäftigt. Die Verkehrspolizei der Stadt wurde später in die Verkehrsmaßnahmen

eingebunden. Ohne eine Reparatur des beschädigten Baggers konnte dieser nicht

gestartet und wieder ordnungsgemäß auf dem Anhänger platziert werden. Diese

Reparatur war jedoch erst am heutigen Morgen möglich, sodass die Sperrung

schließlich um 10:00 Uhr aufgehoben werden konnte. Die Statik der Brücke wurde

nach bisher vorliegenden Erkenntnissen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der

Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf wenige Tausend Euro.

Verkehrsunfall auf Schwalbacher Straße – Passant als Zeuge gesucht,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Emser Straße, Dienstag, 13.12.2022, 17:25 Uhr

(he)Bereits am vergangenen Dienstag kam es in Wiesbaden an der Einmündung

Schwalbacher Straße, Emser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der

mutmaßliche Unfallverursacher in seinem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte,

oh seine Personalien zu hinterlassen. Nun wird ein Passant, welcher Zeuge des

Unfallgeschens war, gesucht. Am Dienstag, den 13.12.2022, gegen 17:25 Uhr befuhr

ein BMW-Fahrer in seinem weißen Pkw die Emser Straße, aus Richtung Helenenstraße

kommend, und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Schwalbacher

Straße, in Richtung Schulberg einzubiegen. Zeitgleich befuhr der mutmaßliche

Unfallverursacher mit einem BMW in grau die Schwalbacher Straße, aus Richtung

Rheinstraße kommend in Richtung Schulberg. Auf der Kreuzung kam es zu einer

Kollision der Fahrzeuge. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der graue BMW

in den Kreuzungsbereich ein, ohne dem dort verkehrsbedingt wartenden Fahrer des

weißen BMW die Möglichkeit zu geben, die Kreuzung zu räumen. Der Fahrer des

grauen BMW stieg kurz aus, fuhr dann jedoch weiter. Ein Passant gab sich vor Ort

als Zeuge zu erkennen, hinterließ jedoch nicht seine Personalien. Dieser Passant

und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter

der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Einbrecher stoßen auf Bewohnerin, Eltville am

Rhein, Steinheimer Straße, Montag, 19.12.2022, 17:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurden zwei Einbrecher in Eltville von einer

Hausbewohnerin überrascht. An Wertgegenstände waren sie trotzdem gelangt. Gegen

17:20 Uhr suchten die beiden rund 180 cm großen, mit Wintermützen und dunklen

Anziehsachen bekleideten Männer ein Reihenhaus in der Steinheimer Straße auf.

Zunächst brachen sie gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür auf und

durchsuchten mehrere Räume. Noch während die beiden Einbrecher mit der Absuche

beschäftigt waren, stießen sie auf eine Bewohnerin des Hauses und ergriffen

sogleich schlagartig die Flucht. Zuvor war es ihnen gelungen Schmuck an sich zu

nehmen und diesen letztlich zu entwenden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Hoher Schaden nach Unfallflucht, Heidenrod-Niedermeilingen, Hochstraße,

Samstag, 17.12.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verursachte eine bislang flüchtige

Person in Heidenrod-Niedermeilingen mit ihrem Fahrzeug einen mehrere Tausend

Euro teuren Sachschaden. Im genannten Zeitfenster parkte ein schwarzer Ford

S-Max am Fahrbahnrand der Hochstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte

augenscheinlich beim Befahren der Hochstraße die linke Fahrzeugseite des Ford

und verursachte so einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ohne den

erforderlichen Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen, fuhr der

Verursacher oder die Verursacherin einfach davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Unfall unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fußgängerin angefahren, Schlangenbad-Georgenborn, Krauskopfallee Montag,

19.12.2022, 16:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Schlangenbad-Georgenborn

angefahren und verletzt. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus

Georgenborn mit seinem Renault die Krauskopfallee aus Richtung der Schloßallee.

Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der 60-Jährige während eines

Abbiegevorgangs eine am Fahrbahnrand wartende, 81 Jahre alte Fußgängerin. Diese

kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt

werden mussten. Am Renault entstand darüber hinaus ein Sachschaden in der Höhe

von etwa 500 Euro.