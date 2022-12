Darmstadt

Darmstadt: Kriminelle auf Schulgelände / Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Darmstadt – Zwischen Montagnachmittag (19.12.) und Dienstagmorgen (20.12.)

haben Kriminelle ihr Unwesen auf einem Schulgelände in der Viktoriastraße

getrieben und versucht, eine Gartenhütte aufzubrechen. Glücklicherweise hielt

die Tür den Hebelversuchen stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat

die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen

und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Motorhaube und Stoßstange entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Auf eine Motorhaube und die Frontstoßstange eines weißen

Fords, der zur Tatzeit zwischen Samstag (17.12.) und Montag (19.12.), auf einem

Parkplatz in der Hilperstraße parkte, hatten es Kriminelle abgesehen und die

Autoteile kurzerhand abmontiert und mitgenommen. Der Schaden beläuft sich ersten

Schätzungen zufolge auf rund 4000 Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und

sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Unter der Rufnummer 06151/ 9690 werden sachdienliche Hinweise

entgegengenommen.

Darmstadt: Ungebetene Gäste im Café / Täter erbeuten Geld

Darmstadt – Gewaltsam haben sich Kriminelle in der Nacht zum Montag

(18.-19.12.) Zugang zu den Räumen eines Cafés in der Landgraf-Philipps-Anlage

verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter nach Betreten

des Schankraumes zwei Spielautomaten und ließen das Münzgeld sowie eine

zurückgelassene Geldbörse mitgehen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf

mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9699 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Wixhausen: Augenzeugen nach Straßenraub gesucht / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einem Straßenraub stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des

Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntag

(18.12.) zwischen circa 1 Uhr und 2 Uhr einen 54 Jahre alten Darmstädter in der

Freystraße geschlagen und seiner Wertgegenstände beraubt. Danach flüchtete der

Kriminelle. Er wurde als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er

hatte eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare und einen 3- Tagebart. Zum

Zeitpunkt der Tat trug der Flüchtende eine dunkle Winterjacke mit Fellkapuze,

eine weiße Jeanshose und einen dunklen Pullover.

Als möglicher und wichtiger Zeuge kommt in diesem Fall ein Passant in Betracht,

der zu diesem Zeitpunkt mit seinen zwei Hunden Gassi gegangen sein soll. Dieser,

aber auch weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich mit

dem Kommissariat 35 in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind

die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Zwei Container gestohlen / Lastwagen für Abtransport genutzt?/ Wer hat etwas gesehen?

Pfungstadt – Am Dienstagmorgen (20.12.) ist der Diebstahl eines

neuwertigen Toiletten- sowie Baucontainers entdeckt und Anzeige bei der Polizei

erstattet worden. Beide Container standen auf einem Baustellengelände am

Ortsrand von Pfungstadt-Hahn „An der Gehrengasse“. Der Wert der Beute beläuft

sich auf mehrere Tausend Euro. Für den Abtransport dürften die Täter einen

Lastwagen mit Auflieger oder Kran verwendet haben. Möglicherweise wurden sie bei

ihrem Vorgehen beobachtet? Hinweise von Zeugen werden an das Kommissariat 42 von

der Pfungstädter Polizei erbeten (Rufnummer 06257/9509).

Rentner fährt gegen zwei Hauswände und einen Pkw – hoher Sachschaden

Ober-Ramstadt – Ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Pkw, zwei

beschädigte Hauswände und etwa 50.000 EURO Sachschaden lautet die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen (20.12.) in der Prälat-Diehl-Straße. Ein

77-jähriger Rentner aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg setzte gegen 10:00 Uhr im

Rahmen eines Einparkvorgangs mit seinem Pkw zurück und durchbrach zuerst ein

metallenes Eingangstor, touchierte ein parkendes Fahrzeug und kam anschließend

im Eingangsbereich des Gebäudes eines Pflegeteams zum Stehen. Hierbei wurde das

Gebäude stark beschädigt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der ältere Herr

mit seinem Pkw nun vorwärts und kollidierte mit einer weiteren vor ihm

befindlichen Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Kollisionen entstand

am Pkw Totalschaden. Der 77-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein

umliegendes Krankenhaus. Die Feuerwehr sowie zwei Baufachberater des THW mussten

das Gebäude des Pflegeteams bzgl. einer möglichen Einsturzgefahr begutachten.

Groß-Umstadt: Betrüger geben sich als Tochter aus und machen Beute / Polizei warnt vor Masche über Messengerdienst

Groß-Umstadt – Bislang unbekannte Kriminelle haben sich am Montag (19.12.)

bei einer 65-Jährigen über den Messengerdienst „WhatsApp“ gemeldet und Geld

gefordert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich die Betrüger als Tochter der

65-Jährigen ausgegeben, sie kontaktiert und eine Überweisung von knapp 5000 Euro

gefordert. Um ihrer angeblichen Tochter zu helfen, überwies die 65 Jahre alte

Frau das Geld. Als sich im Nachgang herausstellte, dass es sich um Betrüger

handelte, informierte sie die Polizei.

Die Polizei warnt daher bei WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise

Messenger-Nachrichten insgesamt, die von unbekannten Nummern gesendet werden,

besonders misstrauisch zu sein.

Folgende Verhaltenstipps gilt es zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht

einer unbekannten Nummer tätigen!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle

des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969-40444 zur

Verfügung!

Reinheim-Ueberau: Schule im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Reinheim-Ueberau – Eine Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte im

Tatzeitraum zwischen Freitagabend (16.12.) und Montagmorgen (19.12.) in das

Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie ein

Fenster der Schule auf und gelangten so ins Innere. Im Anschluss begaben sie

sich ins Sekretariat und entwendeten unter anderem Bargeld. Insgesamt werden die

Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der

Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Landkreis Groß-Gerau: Festnahme eines Steuerberaters wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit sogenannten Corona-Überbrückungshilfen

Landkreis Groß-Gerau

Presseinformation der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main:

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Eingreifreserve – und das Polizeipräsidium Südhessen haben am 19.12.2022 aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Groß-Gerau einen 36-jährigen Steuerberater aus dem Landkreis Groß-Gerau wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs in elf besonders schweren Fällen festgenommen.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, in den Jahren 2021 und 2022 als Steuerberater für elf Gewerbetreibende aus Südhessen Anträge auf Corona-Überbrückungshilfen III und III Plus gestellt zu haben. Im Rahmen der Antragstellungen soll der Beschuldigte gefälschte Rechnungen bzw. Scheinrechnungen vorgelegt oder falsche Angaben über Hygienemaßnahmen gemacht haben. Insgesamt soll der Beschuldigte in diesen Fällen 65 gefälschte Rechnungen bzw. Scheinrechnungen mit ausgewiesenen Kosten in Höhe von insgesamt über 1,2 Millionen Euro vorgelegt haben. In sechs Fällen kam es zur Auszahlung von Überbrückungshilfen in Höhe über 600.000 Euro. Durch Kontrollen und Überprüfungen des Regierungspräsidiums Gießen und der hessischen Finanzämter konnte die Auszahlung weiterer Überbrückungshilfen verhindert werden.

Um Missbrauch bei Anträgen auf Corona-Hilfen zu vermeiden, war für die Überbrückungshilfen III und III Plus vorgesehen, dass Anträge ausschließlich über sog. Prüfende Dritte, insbesondere Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen, vereidigten Buchprüfer/innen oder Rechtsanwält/innen, eingereicht werden konnten. Der Festnahme des Steuerberaters vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen. Im Zeitraum vom 18.11.2021 bis zum 24.05.2022 wurden in dem Ermittlungskomplex die Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten sowie von 31 Gewerbetreibenden durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt 63 Objekten wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

Die Auswertung der Beweismittel und die weiteren Ermittlungen haben zu einem dringenden Tatverdacht und dem Erlass eines Haftbefehls gegen gegen den Beschuldigten geführt.

Der Beschuldigte wurde nach seiner Ergreifung dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der den Haftbefehl gegen ihn in Vollzug setzte. Die Ermittlungen gegen die beteiligten Gewerbetreibenden aus Südhessen werden ebenfalls bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt.

Rückfragen bitte an:

Georg Ungefuk Oberstaatsanwalt Telefon 069 1367 -2253 / -3948 E-Mail: presse@gsta.justiz.hessen.de

Informationen zur Eingreifreserve:

Die im April 2000 gegründete Eingreifreserve besteht aus einem Leitenden Oberstaatsanwalt (Abteilungsleiter), drei Oberstaatsanwältinnen/Oberstaatsanwälten, sieben Staatsanwältinnen/Staatsanwälten und einem Sekretariat. Sie ist organisatorisch eine eigenständige Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Die Eingreifreserve unterstützt die landgerichtlichen Staatsanwaltschaften verfahrensbezogen. Über den Einsatz der Eingreifreserve entscheidet der Generalstaatsanwalt durch Zuweisung von Ermittlungsverfahren nach § 145 Abs. 1 GVG. Schwerpunkte der Arbeit der Eingreifreserve sind Verfahren aus folgenden Deliktsbereichen:

Organisierte und bandenmäßige Steuerstraftaten

Sonstige Wirtschaftskriminalität

Organisierte Kriminalität

Ermittlungsintensive Kapitaldelikte und Cold Cases

Sammelverfahren und umfangreichere Verfahren aus dem Bereich der

Allgemeinkriminalität

Allgemeinkriminalität Verfahrenskomplexe mit regional übergreifenden örtlichen

Zuständigkeitsschwerpunkten und internationalen Bezügen

Zuständigkeitsschwerpunkten und internationalen Bezügen jeweils unter Einbeziehung von Finanzermittlungen und

Vermögensabschöpfung

Bischofsheim: Berauscht und ohne Führerschein

Bischofsheim

Einen 39 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim in der Nacht zum Dienstag (20.12.), gegen 0.30 Uhr, „Am Schindberg“. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 39-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Zudem konnte der Mann den Polizisten keinen Führerschein vorlegen und gab zunächst gegenüber den Beamten falsche Personalien an.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, falscher Namensangabe sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In Zaun gerutscht und weggefahren

65451 Kelsterbach

Wegen Glatteis rutschte am Montag, 19.12.2022 ein Fahrzeug an der Kreuzung Hundert-Morgen-Straße / Gottfried-Keller-Straße in Kelsterbach gegen den Zaun des Eckgrundstücks Treburer Straße. Der Zaun wie auch ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Der Fahrer flüchtete. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf

Am Montag, den 19.Dezember gegen 07:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eines dunkelblauen Ford vermutlich aufgrund des Glatteises den am Fahrbahnrand in der Feldbergstraße Höhe der Nummer 24 in Mörfelden-Walldorf geparkten schwarzen VW Passat. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Bei dem VW wurde die vordere Stoßstange zerkratzt und das Gitter des Kühlergrills beschädigt.

Hinweise auf den Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/4006-0 entgegen.