Fußgängerin tödlich verletzt

Birkenheide (ots) – Am Montag 19.12.2022 gegen 18:05 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Mannheimer Straße aus Richtung Weisenheimer Straße kommend. Kurz vor der dort befindlichen Tankstelle wollte zeitgleich eine 83-jährige Fußgängerin die Straße überqueren, um auf die gegenüberliegende Seite zu gelangen. Dabei wurde die Fußgängerin von dem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb die Dame noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Mannheimer Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

PKW-Fahrerin verletzt sich beim Aussteigen schwer

Schifferstadt (ots) – Am Montag 19.12.2022 gegen 10:40 Uhr, parkte eine 81-jährige PKW-Fahrerin auf einem Supermarktparkplatz im Waldspitzweg ein. Nach den Angaben einer Zeugin blieb die 81-Jährige beim Aussteigen am Sicherheitsgurt hängen und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Durchfahrtsverbot mehrfach missachtet

Harthausen (ots) – Am Dienstag, den 20.12.2022 kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer zwischen 07:00 Uhr und 08:15 Uhr das Durchfahrtsverbot am Falltorweg. Die Straße wird als Abkürzung genutzt, um die Umleitungsstecke aufgrund eines Wasserrohrbruchs in Harthausen zu umfahren.

An den Zufahrten stellte die Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen bereits Absperrgitter mit dem Zeichen 250(Durchfahrtsverbot) und dem Hinweis “Anlieger frei” auf. Dennoch fuhren während der Kontrolle ca. 50 Fahrzeuge in den Falltorweg. Noch während einige Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurden, drehten weitere Fahrzeuge und entfernten sich.

Nur wenige Fahrzeugführer konnten tatsächlich ein berechtigtes Anliegen nachweisen. Insgesamt kam es zu 9 Verwarnungen. Wer als PKW-Fahrer das Durchfahrtsverbot missachtet muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Kraftfahrzeuge über 3,5 t (ausgenommen Pkw und Kraftomnibus) zahlen bei einem Verstoß sogar 100 Euro. Es werden weitere Kontrollen folgen.

Einbruchserie Kleingartenanlage

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Zeit von 18.12.2022, 17.00 Uhr bis 19.12.2022, 11.00 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage im Viehweg zu bisher bekannten acht Aufbrüchen von Gartenlauben durch bislang unbekannte Täter. Zur Schadenshöhe und dem Diebesgut kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 12.12.2022, 10:00 Uhr bis 19.12.2022, 11:00 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße durch mehrere Hebelversuche. Sie gelangten über den Wintergarten ins Innere des Hauses, wobei auch hier eine Zugangstür beschädigt wurde.

Im Objekt wurde lediglich eine Schranktür geöffnet und mehrere Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde einen Möbeltresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.120 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrug per WhatsApp

Römerberg (ots) – Am Montag 19.12.2022 gegen 11:40 Uhr erhielt eine 79-jährige Frau aus Römerberg eine WhatsApp Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Absender gab sich als Tochter aus und suggerierte eine neue Telefonnummer zu haben. Angeblich würde sich die Tochter in einer finanziellen Notlage befinden und sie müsse dringend eine Rechnung bezahlen. Die 79-Jährige überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag an ein ihr unbekanntes Konto. Erst nach einer persönlichen Rücksprache mit der Tochter fiel der Betrug auf.

Diese Masche ist derzeit häufig der Beginn eines Betruges, bei dem oftmals hohe Geldsummen erbeutet werden. In geschickt formulierten WhatsApp-Nachrichten geben sich Betrüger als Tochter bzw. Sohn der Geschädigten aus und behaupten, eine neue Handynummer zu besitzen. Sie gaukeln eine Notlage vor und bitten Angehörige um eine Geldüberweisung.

Die Polizei rät:

Wenn Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht automatisch ab.

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden

Sprechen Sie in Ihrer Familie und Ihrem Umfeld über solche Taten und klären Sie insbesondere ältere Personen auf.

Gehen Sie sensibel mit Ihren persönlichen Daten um. Tätigen Sie grundsätzlich keine Banküberweisungen auf Ihnen unbekannten Konten.

Wenn Sie von einem vermeintlichen Familienmitglied kontaktiert werden, stellen Sie Kontrollfragen und kontaktieren Sie ihre Kinder über die vermeintlich “alte” Rufnummer.

Es gibt leider noch eine Vielzahl weiterer Betrugsvarianten, nicht nur am Telefon. Hier wird über diese Phänomene umfassend informiert und es gibt gute Präventionstipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/