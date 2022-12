Erneuter Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – Im der Zeit vom 12.12.2022 auf den 13.12.2022 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zur einem Mehrfamilienhaus in der Korngasse auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Hinterhof. Dort beschädigten sie eine weitere Tür, um in einen dort ansässigen Laden zu gelangen.

Erneut wurde das gleiche Geschäft in der Zeit vom 17.12.2022, 16:30 Uhr bis 19.12.2022, 08:15 Uhr durch unbekannte Täter auf gleiche Weise angegangen und dieses Mal ein mittlerer 2-stelliger Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet. Gesamtschadenshöhe ca. 1.050 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Glätteunfall mit Sachschaden

Speyer (ots) – Am Sonntag 18.12.2022 gegen 17:40 Uhr befuhr eine 20jährige Fahrzeugführerin die Blaulstraße in Richtung Burgstraße. Kurz nach der Kreuzung zur Peter-Drach-Straße verlor sie aufgrund Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn geparkten PKW zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 2.000 Euro. Das Auto der Unfallfallverursacherin hatte die bei dieser Witterung vorgeschriebenen Winterreifen montiert.