Verkehrsunfall im Kreisverkehr (siehe Foto)

Freimersheim (ots) – Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es gestern Morgen im Kreisel bei Freimersheim auf der L 507. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt eines 43-jährigen Autofahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei appelliert: Das Fahren im Kreisverkehr verunsichert oft auch geübte Autofahrer. Verkehrsteilnehmer, die in den Kreisverkehr einfahren möchten, müssen grundsätzlich Vorfahrt gewähren. Fahrzeuge auf der Kreisfahrbahn haben Vorfahrt. Geblinkt wird nur beim Ausfahren. Das Parken und Anhalten im Kreisel ist verboten.

Einbruch in Firmengebäude

Edesheim (ots) – Über das zurückliegende Wochenende (TZ zwischen dem 17.12. und 19.12.2022) wurde im Brühlweg in eine Firma eingebrochen. Vermutlich gelangten die Unbekannten über das Dach in das Firmengebäude und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher das Gelände. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Anhand der Spurenlage muss von 3 Tätern ausgegangen werden. Zeugen, die bereits am Freitag oder frühen Samstagmorgen im Bereich des Brühlwegs verdächtige Personen, Fahrzeuge festgestellt oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrolle

Oberhausen-B 427 (ots) – Am 19.12.2022, wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, in Fahrtrichtung Hergersweiler, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Bei erlaubten 70 km/h wurden insgesamt 14 Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 92 km/h gemessen. Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden gebührenpflichtig verwarnt.