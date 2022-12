Minderjährige Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren sind am Montagnachmittag beim Stehlen in einem Drogeriemarkt erwischt worden. Die beiden Jungen steckten Waren im Wert von circa 68 Euro ein und passierten den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Ein Securitymitarbeiter beobachtete die beiden, hielt sie auf und rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen die Anzeige entgegen und übergaben die beiden “Langfinger” anschließend an ihre Eltern. |elz

Brand in Wohnanlage

Kaiserslautern (ots) – In einer Wohnanlage in der Innenstadt hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Kurz nach 10 Uhr bemerkte ein Bediensteter der Einrichtung das Feuer in einer Wohnung des Anwesens. Er wählte den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Die Wehrleute löschten den Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 2 Menschen leicht verletzt. Die Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in der Wohnung.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Einbrüche in Pkw

Kaiserslautern (ots) – Seit dem Wochenende sind der Polizei wieder mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet worden. Zwischen Sonntag und Montag machten sich Diebe in Erlenbach an mehreren Pkw zu schaffen. In der Bergstraße durchwühlten sie 3 Autos. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie ein sogenanntes Multitool.

Auch im Husarenäcker durchwühlten die unbekannten Täter 2 Autos, die an der Straße geparkt waren. Aus einem Wagen stahlen sie zwei Jacken und ein Taschenmesser. Alle Autos waren unverschlossen.

In der Hegelstraße sahen es Langfinger zwischen Samstag und Montag auf ein Auto ab. Sie entwendeten dabei die Geldbörse samt Inhalt. Auch das Auto war unverschlossen

Und auch in der Pariser Straße versuchten Langfinger ihr Glück und verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zugang zu einem, wahrscheinlich unverschlossenem, Auto. Der Toyota wurde durchwühlt, es fehlte aber offenbar nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. Die Beamten warnen: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen. |elz

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Stahlstraße den Katalysator eines VW Polo gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt. Der Polo war von seinem Besitzer am Samstag gegen 13:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt worden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Pkw gewaltsam geöffnet

Mehlingen (ots) – Unbekannte haben sich in Mehlingen in der Straße “Auf der Platte” an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der Wagen parkte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 7:45 Uhr, in Höhe der Hausnummer 21. Die Diebe knackten das Türschloss und verschafften sich so Zugang zum Innenraum des Pkw.

Dort erbeuteten sie zwei Konserven mit Fisch. Der Schaden am Türschloss beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz