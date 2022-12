Ettlingen – Zwei Einbrüche im Revierbereich Ettlingen

Karlsruhe – Gleich zwei Einbrüche musste die Polizei Ettlingen am

vergangenen Wochenende verzeichnen.

Am späten Samstagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter im

Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr über eine Mauer Zutritt auf ein

Anwesen in der Rheinstettener Bienwaldstraße. Die Einbrecher hebelten ein

Terrassenfenster gewaltsam auf, um in das Reihenendhaus zu gelangen. Auf der

Suche nach Wertgegenständen betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten

Schränke und Schubladen. Die Langfinger nahmen Bargeld aus zwei aufgefundenen

Geldbeuteln an sich. Über die genaue Höhe des entstandenen Diebstahl- und

Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Einen weiteren Einbruch verübten ebenfalls Unbekannte in der Nacht zum Sonntag

in der Schlesierstraße in Ettlingen. Über einen zur Dieselstraße gelegenen

Balkon drangen die Täter in eine Erdgeschosswohnung ein und durchwühlten auch

hier mehrere Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher auf ihrem Beutezug fündig

wurden, ist noch unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Postzusteller und einer

Autofahrerin ereignete sich am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr an der Ettlinger

Straße in Karlsruhe.

Mittelschwere Verletzungen erlitt nach den bisherigen Erkenntnissen der

Verkehrspolizei Karlsruhe ein 53-jähriger Fahrrad-Postbote. Eine 33-Jährige

Autofahrerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der Ettlinger Straße in Fahrtrichtung

der Karlsruher Innenstadt. An der Fußgängerfurt der Poststraße kollidierte die

Frau mit dem Postzusteller, der in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs war. Der

53-Jährige kam im Anschluss in ein Krankenhaus.

Hierzu bittet die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/944840 um

Zeugenhinweisen, insbesondere was die Frage der Ampelschaltung zum

Unfallzeitpunkt betrifft.

Malsch – Flüchtiger Unfallfahrer verletzt Frau – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte wohl am

Sonntagnachmittag auf der Bundesautobahn 5 einen Verkehrsunfall und flüchtete im

Anschluss. Hierbei wurde eine Beifahrerin leicht verletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Peugeot mit

seiner 22-jährigen Beifahrerin gegen 14:30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der

Autobahn in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe Malsch überholte wohl ein unbekannter

Autofahrer die zwei und scherte unmittelbar vor dem Fahrzeug der Beiden ein. Der

Peugeot-Fahrer versuchte offenbar eine Kollision zu vermeiden und verlor die

Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte gegen die

Mittelleitplanke. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne sich

um den Unfall zu kümmern fort. Die Beifahrerin erlitt durch den Unfall

offensichtlich leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Peugeot kann auf etwa

5.000 Euro beziffert werden und ist nach jetzigem Kenntnisstand als Totalschaden

zu betrachten. Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Elemente der Leitplanke

mit einem Schaden in bislang unbekannter Höhe beschädigt.

Zu dem Unfallverursacher ist derzeit nur bekannt, dass dieser in einem silbernen

Kombi unterwegs gewesen sein soll.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier

Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei nimmt Tatverdächtigen eines Mordes fest

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein dringend Tatverdächtiger eines gemeinschaftlich begangenen Mordes ist auf

Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des

Oberlandesgerichtes Karlsruhe am vergangenen Donnerstag in Karlsruhe

festgenommen worden.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz kontrollierte am

Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen 20-jährigen Mann. Wie sich

herausstellte, lag gegen den Kontrollierten ein europäischer Haftbefehl aus

Italien vor. Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, an einem Mord in

Italien beteiligt gewesen zu sein.

Der Beschuldigte wurde am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe

vorgeführt, der die Auslieferungshaft in Vollzug setzte.

Karlsruhe-Daxlanden – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde an der Kreuzung

Daxlander Straße/ Rheinhafenstraße ein PKW-Führer leicht verletzt und ein

Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro bilanziert.

Nach ersten Ermittlungen soll es während eines Abbiegemanövers von der

Draxlander Straße kommend in Richtung Rheinhafen gegen 06:00 Uhr zu einer

Kollision zwischen einem Citroen-Berlingo und einem Audi gekommen sein. Der

Fahrer des Citroens wurde nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in ein

städtisches Krankenhaus verbracht, während der Audi-Fahrer wohl unverletzt

blieb. Laut einer ersten Befragung schilderten beide Betroffenen rechtmäßig bei

Grün über die Ampel gefahren zu sein.

Zur Klärung des genauen Sachverhalts bitten die Beamten des Verkehrsdienstes

Karlsruhe Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, unter der Rufnummer 0721

94484-0 um Hinweise.

FW-KA: UKW-Sprechfunkzeugnisse für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) erworben.

Landkreis Karlsruhe/Philippsburg

Abgenommen von dem Prüferteam vom Amt für Binnen-Verkehrstechnik Koblenz haben am 4. Adventssonntag drei Frauen und 29 Männer erfolgreich das UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk erworben. Die Bootsführerinnen und Bootsführer gehören den Feuerwehren Philippsburg, Eggenstein-Leopoldshafen, Oberhausen-Rheinhausen und der Werkfeuerwehr Kernkraftwerk Philippsburg, der DLRG Nordhardt und dem THW Oberhausen-Rheinhausen aus dem Landkreis Karlsruhe an. Weitere Teilnehmer kamen von den Feuerwehren Rastatt und der Feuerwehr Neupotz aus Rheinland-Pfalz sowie von der DLRG Rastatt und der Werkfeuerwehr Großkraftwerk Mannheim nach Philippsburg zum Lehrgang und zur Prüfung. Alle beteiligten Organisationen arbeiten zum Teil schon 25 Jahre im Fachgebiet „Rheinübergreifende Zusammenarbeit“ bei Unfällen und Einsätzen auf dem Rhein und weiteren Gewässern zusammen. Geleitet wird das Fachgebiet vom Leitenden Hauptbrandmeister Josef Kästel als Referenten. „Wir haben das Ziel, dass alle unsere Bootsführer in den verschiedenen Organisationen auch das UKW-Sprechfunkzeugnis besitzen und wir so bei allen Lagen mit unseren Booten auf dem Rhein eingesetzt werden können“, berichtet Kästel zur Erfordernis der Zusatzausbildung. „Bereits im Mai diesen Jahres konnten wir im Landkreis Karlsruhe weitere 40 Bootsführerinnen und Bootsführer ausbilden und viele davon sind auch heute bei dem Lehrgang dabei“, ergänzt Kästel. Die Ausbildung erstreckte sich über zwei Samstage ganztägig und zwei Abende. Ausgebildet wird im Feuerwehrhaus Philippsburg. Als Ausbilder konnte Hauptbrandmeister Bernd Reuther von der Berufsfeuerwehr Mannheim gewonnen werden. „Mit Bernd Reuther haben wir einen sehr erfahrenen Feuerwehrangehörigen, der auch die Bootsführerscheine ausbildet“, ergänzt Kästel. Dass sich die Ausbildung in den Händen der Feuerwehr bewährt hat zeigt auch den Erfolg für die Teilnehmenden. Dies konnte auch die Prüfungskommission bestätigen und lobte den Lehrgangsleiter für die sehr gute Vorbereitung der Prüfungsteilnehmer auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Das Feuerwehrhaus Philippsburg hat gute Voraussetzungen für die überörtliche Ausbildung. „Auch bei diesem Lehrgang waren wir hier hervorragend untergebracht und wurden vorzüglich aus der Feuerwehrküche versorgt“, bescheinigte Kästel der gastgebenden Feuerwehr. Als Überraschung vom Referat „Rheinübergreifende Zusammenarbeit“ erhielten alle am 4. Adventssonntag einen kleinen Nikolaus als Stärkung und als Glückbringer für die anstehende Prüfung. Rechtzeitig vor Beginn des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft konnten alle Teilnehmenden mit dem UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) in Händen, zufrieden die Heimreise antreten.