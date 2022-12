Mannheim: 37 Jahre alter Mann tot aufgefunden – Tatverdächtiger ermittelt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl wegen Körperverletzung mit

Todesfolge gegen einen 25 Jahre alten Mann erlassen. Im Zuge der umfangreichen

Ermittlungsmaßnahmen der SOKO Areal seit dem Fund des Leichnams eines

37-Jährigen am Samstag, den 10.12.2022, im Bereich

Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz, wurde am Samstagnachmittag, 17.12.2022,

ein Verdächtiger am Hauptbahnhof Köln festgenommen. Aufgrund des dringenden

Tatverdachts, verantwortlich für den Tod des wohnsitzlosen slowakischen

Staatsangehörigen zu sein, hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim zuvor bei der

zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim einen Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Der 25-Jährige wurde nach seiner Festnahme

einer Bereitschaftsrichterin vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl aufgrund

von Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen den ebenfalls wohnsitzlosen

Tatverdächtigen am gestrigen Sonntag in Vollzug. Dieser wurde anschließend in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der SOKO Areal sowie der Staatsanwaltschaft Mannheim zu den

genauen Tatumständen dauern ungeachtet dessen weiter an. In diesem Zusammenhang

weist die SOKO Areal nochmals auf die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet

Mannheim, insbesondere in der Nähe des Leichenfundortes, verteilten Flyer und

angebrachten Plakate hin, mit denen die Ermittlerinnen und Ermittler um

weitergehende Hinweise zum Opfer, Marián K. und möglichen körperlichen

Auseinandersetzungen bitten.

Zu den Plakaten in mehreren Sprachen:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/mannheim-37-jahre-alter-mann-tot-aufgefunden-zeugenaufruf-mit-flyern-und-plakaten/

Diese Hinweise können nach wie vor rund um die Uhr telefonisch der SOKO Areal

unter Tel. 0621/174-4444 oder unter der Notrufnummer 110, oder jeder anderen

Polizeidienststelle, mitgeteilt werden.

Mannheim / Heidelberg – Drei Tatverdächtige wegen des Handels mit sowie eine weitere Person wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft; weitere Person wegen offenen Vollstreckungshaftbefehls festgenommen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen drei Männer

im Alter von 26, 29, und 34 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht,

gemeinsam unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Zusätzlich wurde

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen

erwirkt, weil er im dringenden Tatverdacht steht, Betäubungsmittel in nicht

geringer Menge besessen zu haben. Darüber hinaus wurde ein 26-Jähriger

festgenommen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefahl der Staatsanwaltschaft

Heidelberg zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 522 Tagen bestand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die drei 26-, 29-, und

34-jährigen Tatverdächtigen seit geraumer Zeit in Mannheim im Bereich der

Innenstadt Betäubungsmittel, insbesondere Ecstasy-Tabletten, in kleineren und

größeren Mengen an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft und dadurch ihren

Lebensunterhalt finanziert haben.

Nach umfangreichen Vorermittlungen nahm die Ermittlungsgruppe Rauschgift die

drei gambischen Tatverdächtigen am Donnerstag, den 15.12.2022, auf dem Parkplatz

eines Einkaufzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim fest. Hierbei

führten sie insgesamt 647 Ecstasy-Tabletten mit sich.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen konnten in

einer Wohnung in Heidelberg acht weitere Personen angetroffen werden. Bei einer

davon, einem 32 Jahre alten Mann, wurden weitere 163 Gramm Amphetamin und 101

Gramm Marihuana aufgefunden. Der Mann soll außerdem einen tätlichen Angriff

gegen die eingesetzten Beamten verübt haben, indem er sich gegen die

polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte. Weiter befand sich ein 26-Jähriger

unter den Personen, der mit Vollstreckungshaftbefahl der Staatsanwaltschaft

Heidelberg zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 522 Tagen zur Festnahme

ausgeschrieben war. Der 32-Jährige und der 26-Jährige wurden ebenfalls

festgenommen.

Die drei 26-, 29-, und 34-jährigen Tatverdächtigen wurden am vergangenen Freitag

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einem Haftrichter des Amtsgerichts

Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr

Haftbefehle erließ. Der 32-Jährige wurde ebenfalls am Freitag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg einem Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt, der ebenso Haftbefehl erließ. Alle fünf festgenommenen Personen

wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie der

Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Fahrtausschluss wegen Maskenverstoß

Mannheim – Eine 44-jährige Frau wurde am späten Sonntagabend (18.

Dezember) von der Weiterfahrt in Mannheim ausgeschlossen.

Gegen 23 Uhr befand sich die Reisende in einem ICE der Deutschen Bahn, als sie

in Mannheim von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte.

In Bezug auf das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes folgte die Frau den

Anweisungen des Zugbegleitpersonals nicht.

Um das Hausrecht durchzusetzen, wurde eine Streife der Bundespolizei

angefordert. Die Frau beschwerte sich lautstark über die Anordnung, verließ dann

aber den Zug.

Sie wurde durch die Bundespolizei mündlich verwarnt.

Mannheim-Innenstadt: 85-Jähriger gewaltsam zu Boden gebracht und ausgeraubt

Mannheim – Am Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr ging ein 85-Jähriger in der

Innenstadt spazieren, als er von einer bislang noch unbekannten Person von

hintern körperlich angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Der bislang

unbekannte Täter riss an der Jacke des 85-Jährigen und entwendete ihm gewaltsam

seinen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Im Anschluss flüchtete der

unbekannte Täter mit dem Raubgut über die Breite Straße in Richtung Marktplatz.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf eine Höhe im dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an und wurden durch die

Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Kriminalpolizei zu melden unter 0621-174 4444.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Bäckerei – Anwohner verhindert größeren Schaden

Mannheim – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 00:45 Uhr zu

einem Einbruch in eine Bäckerei in der Alphornstraße. Eine Anwohnerin wurde

durch die lauten Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Durch eine

Sicherheitsfirma konnte ebenfalls eine Person in der Filiale festgestellt

werden. Mehrere Polizeikräfte umstellten das Gebäude und durchsuchten dieses im

Anschluss. Hier konnte keine Person mehr festgestellt werden. In der Bäckerei

selbst konnte ein aus der Verankerung gerissener Tresor aufgefunden werden.

Dieser war jedoch noch verschlossen. Der Inhalt wurde später überprüft,

entwendet wurde nichts. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden ist

bislang noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt

noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Mannheim-Jungbusch: Unbekannte Zeugen zeigen Zivilcourage und stoppen Schlägerei

Mannheim – Am Sonntagmorgen kam es gegen 03.50 Uhr in der Jungbuschstraße

zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei

wurden ein 32- Jähriger und ein 30-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern

zu Boden geschlagen. Auf dem Boden wurde weiter körperlich auf die beiden

Geschädigten eingewirkt. Nur durch mehrfaches Einschreiten von bislang noch

unbekannten Zeugen, ließen die beiden unbekannten Täter von den beiden

Geschädigten ab. Als die beiden Geschädigten noch am Boden lagen, soll einer der

beiden Täter mit einer Waffe in die Luft geschossen haben, was zusätzlich ein

Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 185 cm groß, Boxerhaarschnitt (oben kurz, seitlich abgeschoren),

dunkle Haare, etwas längerer Drei-Tage-Bart, Alter: Mitte 20, weißer Pulli,

schwarze Hose, schwarze Boots

Täter 2: ca. 170 cm, Mitte 20, kurze schwarze Haare, Bart, schwarze Winterjacke,

Pulli-Farbe unbekannt, Schuhe unbekannt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden unter: 0621- 12580. Ebenfalls werden

die Zeugen gesucht, die Zivilcourage zeigten und durch deren Einschreiten die

Täter gestoppt werden konnten.

Mannheim-Innenstadt: 57-Jähriger auf Straße ausgeraubt – Zeugenaufruf!

Mannheim – Am Freitag kam es gegen 23.30 Uhr auf dem Kaiserring zu einem

Raub zum Nachteil eines 57-Jährigen. Dieser begab sich vom Hauptbahnhof aus in

Richtung der Haltestelle an der Kunsthalle. Hierbei wurde er auf dem Kaiserring

von zwei männlichen, ihm unbekannten Personen angesprochen und nach Geld

gefragt. Als der 57-Jährige angab, kein Bargeld bei sich zu haben, schlugen die

beiden Unbekannten den Mann zu Boden und wirken auch hier so lange auf ihn ein

bis er das Bewusstsein verlor. Als der 57-Jährige wieder zu sich kam, bemerkte

er, dass ihm mehrere Gegenstände entwendet wurden.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

kurze, gelockte Haare – Bart – schlanke/sportliche Statur –

Bluejeans – hüftlange Winterjacke – helle Turnschuhe – beide Tätern

hätten sich stark geähnelt

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im höheren dreistelligen

Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.