Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Männer nach Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“ festgenommen und inhaftiert

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am 4. Oktober soll eine Tätergruppierung, welche sich als Polizeibeamte ausgab,

einer Seniorin aus Eberbach Goldbarren und wertvolle Münzen im Gesamtwert von

über 100.000 Euro entlockt haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Spezialistinnen und Spezialisten für

Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der

Staatsanwaltschaft Heidelberg führten zunächst zu einem Tatverdacht gegen einen

20-jährigen Mann, welcher Anfang Oktober die Wertgegenstände bei der Seniorin

abgeholt haben soll. Weitere Nachforschungen führten die Ermittlerinnen und

Ermittler auf die Spur von zwei 21-jährigen Komplizen, welche unter anderem für

ähnliche Taten in weiteren Bundesländern in Frage kommen.

Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass die Gruppierung arbeitsteilig

vorgegangen sein dürfte. Einer der 21-Jährigen soll als Fahrer des 20-jährigen

Abholers gedient haben. Der andere 21-jährige Mittäter dürfte nach derzeitigem

Ermittlungsstand die Abholung der Wertsachen logistisch koordiniert haben.

Am 14.12.2022 konnten die drei Verdächtigen im Rahmen von gemeinsamen

Durchsuchungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen und Hessen festgenommen werden.

Die beiden 21-jährigen mutmaßlichen Komplizen wurden in der Folge einem

Haftrichter beim Amtsgericht Brilon vorgeführt, welcher die von der

Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkten Haftbefehle in Vollzug setzte.

Der 20-jährige Abholer wurde am 15.12.2022 beim Amtsgericht Heidelberg

vorgeführt. Der Haftbefehl gegen ihn wurde ebenfalls in Vollzug gesetzt. Alle

Verdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an und konzentrieren sich nun

auch auf mögliche Zusammenhänge und Verflechtungen zu anderen Taten sowie auf

die Identifizierung weiterer Hintermänner, welche aus Callcentern im Ausland

agiert haben dürften.

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr,

und Montagvormittag, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Höhe der

Hausnummer 13 zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte

Unfallverursacher/-in beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten

Nissan im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernte sich im Anschluss

unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in

Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen verlor der/die

Unfallverursacher/ -in womöglich aufgrund der Witterungsverhältnisse und der

einhergehenden Straßenglätte die Kontrolle über sein /ihr Fahrzeug, weshalb es

zu dem Unfall kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr parkte am

Donnerstag, 15. Dezember 2022, ein Volvo ordnungsgemäß am Straßenrand der

Carl-Benz-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den linken

Außenspiegel, wodurch das Blinkerglas beschädigt wurde. Weitere Hinweise zum

Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 200 Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Leimen: Unbekannter entwendet Pakete aus Zustellfahrzeug und flüchtet – Zeugenaufruf!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 36-Jähriger Paketzusteller trug am Samstag

gegen 20.55 Uhr seine Pakete in der Oskar-Trinks-Straße aus. Als er an sein

Zustellfahrzeug zurückkehrte, stellte er dort eine ihm unbekannte männliche

Person in dem Fahrzeug fest, welche mehrere Pakete in den Armen hielt. Nach

einer kurzen Auseinandersetzung flüchtete der Unbekannte mitsamt den Paketen ins

Wohngebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175cm groß

Dunkel gekleidet

Dunklere Hautfarbe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

Eppelheim: Verbaler Streit endet in Bedrohung mit einer Schusswaffe

Eppelheim – Am Samstag kam es gegen 21.55 Uhr vor einer Eishalle in der

Rudolf-Diesel-Straße zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Zuvor waren eine

19- Jährige und ein 22-Jähriger mit dem bislang unbekannten Täter in der

Eishalle verbal in Streit geraten. Der bislang unbekannte Täter passte die

beiden Geschädigten und zwei weitere Zeugen vor der Eishalle ab und bedrohte die

beiden Geschädigten hier mit einer Schusswaffe. Ob es sich hierbei um eine

Schreckschusswaffe handelt oder nicht, konnte bislang nicht in Erfahrung

gebracht werden.

Der Vorfall konnte durch mehrere Besucher beobachtet werden, die jedoch vor Ort

nicht mehr festgestellt werden konnten.

Der Täter flüchtete später in unbekannte Richtung und kann wie folgt beschrieben

werden:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 1,70 m, schlanke Statur, Oberlippenbart und

kleiner Kinnbart, trug graue Wollmütze, hellgraue Wellensteyn-Jacke mit Fell am

Kragen.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Bedrohung dauern noch und werden durch den

Polizeiposten Eppelheim übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Eppelheim zu melden unter

06221-766377.

Hirschberg-BAB 5: Gruppe von Fußgängern quert die Autobahn, eine Person wird von einem Fahrzeug erfasst

Hirschberg-BAB 5: – Am 18.12.2022 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen

22:30 Uhr, dass sich mehrere Personen auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Norden

(Darmstadt) befinden würden. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befuhr die

42-jährige Frau mit ihrem PKW die Autobahn, als sie auf Höhe der AS Hirschberg

eine Gruppe von vier Personen bemerkte, die zu Fuß über die Autobahn lief. Sie

konnte durch ein Ausweichmanöver noch verhindern, frontal mit einer der Personen

zusammenzustoßen, touchierte sie aber vermutlich mit dem Fahrzeug seitlich. An

ihrem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Unter dem Eindruck

der Geschehnisse fuhr sie zuerst an ihre Wohnanschrift und informierte von dort

die Polizei in Weinheim. Eine sofort eingeleitete Suche im gesamten Umkreis der

Unfallstelle brachte keine neuen Hinweise auf eine verletzte Person. Da nicht

auszuschließen war, dass einer der Fußgänger sich schwerer verletzt hatte und

sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurden vom ASB und dem THW

Drohnenführer angefordert. Mit Hilfe der Drohnen, die auch Hitzesignaturen bei

Nacht darstellen können, wurde die gesamte AS Hirschberg sowie das angrenzende

Industriegebiet abgesucht. Eine verletzte Person konnte nicht aufgefunden

werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden

gebeten sich bei dem Autobahnrevier in Mannheim-Seckenheim unter der

Telefonnummer 0621-470930 zu melden.