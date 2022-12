Heidelberg – Beide Verkehrsteilnehmer überquerten die Ampel bei Grün, als

es am Freitag, 16. Dezember 2022, gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall beim

Linksabbiegen kam. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Alten

Eppelheimer Straße nach links auf die Mittermaierstraße in Richtung

Hauptbahnhof, als zur gleichen Zeit eine Fußgängerin die Straße überqueren

wollte. Der Autofahrer übersah die Passantin. Die Fußgängerin wurde auf die

Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Straße. Dabei wurde sie

leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete von der

Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca.

200 Euro geschätzt. Vor Ort hatte eine Zeugin zwar den Knall gehört, den Unfall

jedoch nicht gesehen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die

Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte geführt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher

machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter

der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Überwachungskamera alarmiert Bewohner über möglichen Einbruch

Heidelberg – Am Montagmorgen gegen 00.15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin

der Fritz-Albert-Straße die Polizei und teilte mit, dass soeben zwei ihr

unbekannte Personen auf ihrem Grundstück waren, die sich im Bereich des Balkons

aufgehalten haben. Im Anschluss seien die beiden Unbekannten auch an die

Fahrzeuge gegangen und hätten versucht, die Fahrzeugtüren zu öffnen. Durch die

Bewegungsmelder gingen die Scheinwerfer auf dem Grundstück an, die Kamera konnte

die beiden Personen erfassen und alarmierte die Bewohner. Die beiden Täter

flüchteten in Richtung Schwetzinger Straße und konnten innerhalb einer Fahndung

durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihnen wurden mehrere

Sachen aufgefunden, die auf Einbruchsvorhaben hinweisen. Ferner wurde mögliches

Diebesgut festgestellt, das aus anderen Einbrüchen in Wohnungen oder Fahrzeuge

stammen könnte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier

Heidelberg-Süd übernommen und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen oder auch weitere Geschädigte, die in dem Bereich wohnhaft sind und

Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter 06221-34180 zu melden.

Heidelberg: Bauarbeiter von flüchtenden Mercedes angefahren – Zeugen gesucht

Heidelberg – In der Neuenheimer Landstraße kam es Samstag gegen 7.10 Uhr

zu einem Unfall bei einer Baustelle. Gerade als ein Bauarbeiter aus einem Kran

ausstieg und auf der Fahrbahn stand, befuhr ein bislang unbekannter

Mercedes-Fahrer die Neuenheimer Landstraße in Richtung Ziegelhausen. Dabei

überfuhr der Mercedes-Fahrer den linken Fuß des Bauarbeiters, wodurch dieser

leicht verletzt wurde. Er musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus

gebracht werden. Der Unfallverursacher flüchtete. Bekannt ist, dass es sich bei

dem Fahrzeug um einen weißen Mercedes Vito handelt, weitere Hinweise liegen

derzeit noch nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.