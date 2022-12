Aufs Dach gelegt (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag im Blechhammerweg seinen Pkw aufs Dach gelegt. Der 28-jährige Mann war in Richtung Berliner Straße unterwegs. In Höhe der Berliner Brücke verlor er, nach eigenen Angaben, den Grip auf der Straße, weshalb er mehr Gas gab.

Als die Reifen wieder Grip hatten, schoss der Pkw nach vorne in eine Böschung. Der BMW kippte aufs Dach und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Wagen befreien.

Er wurde nicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Blechhammerweg war für eine knappe Stunde voll gesperrt. |elz

Brand in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Einfamilienhaus im Stadtteil Siegelbach hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Kurz nach 01 Uhr bemerkte ein Bewohner Rauch und entdeckte das Feuer in einem Zimmer des Anwesens. Er wählte den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand.

Wie sich herausstellte, waren durch das Feuer einige Möbelstücke in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gebäude blieb unversehrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |erf

Achtung, Taschendiebe!

Kaiserslautern (ots) – Große, auf den Boden aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis “Taschendiebe! Pickpockets!” weisen seit Montag in der Innenstadt Passanten darauf hin, sich vor Langfingern in Acht zu nehmen. Die Aktion geht auf die Initiative des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz zurück. Kriminalhauptkommissarin Nicole Steitz und Polizeihauptkommissarin Melanie Paul rückten am Vormittag mit Spezialkreide und einer großen Schablone an. Zusammen mit Werner Schmidt, Leiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Kaiserslautern, und Kai Süßenbach, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern, sprühten sie das erste Dreieck am Stiftsplatz auf.

Noch bis in das neue Jahr sorgen Buden und Stände für weihnachtliches Ambiente in der Fußgängerzone. Die gut besuchte Innenstadt lockt jedoch leider auch Taschendiebe an. Das unübersichtliche Gedränge bietet ihnen gute Gelegenheiten, unbemerkt zuzuschlagen. “Wir möchten mit der Aktion die Menschen dafür sensibilisieren, besser auf ihre Wertsachen und ihre Umgebung zu achten. Melden Sie Verdächtiges der Polizei!”, so Polizeidirektor Süßenbach.

Bürgermeisterin Beate Kimmel begrüßte die Aktion: “Um möglichst allen Besuchern ein sicheres und angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, sind Ordnungsbehörde und Polizei täglich für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Aktion ist auch eine gute Maßnahme, Tätern aufzuzeigen: Wir alle sind wachsam! Hier habt ihr keine Chance!”

Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 2.057 Fälle des Taschendiebstahls erfasst. Die Diebe rempeln ihre Opfer an, verwickeln sie in Gespräche oder bieten ihre Hilfe an. Mit Fingerfertigkeit und verschiedenen Tricks versuchen sie zu verwirren oder abzulenken.

Auch durch ein kleines “Missgeschick”, bei dem zum Beispiel die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihren Opfern näher.

Die Polizei empfiehlt:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Bankkarten und Wertsachen mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände wie beispielsweise Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit dem Verschluss zum Körper.

Achten Sie insbesondere im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder “in die Zange” genommen werden.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihre Bank- oder Kreditkarte gestohlen wurde, lassen Sie diese sofort über den Sperr-Notruf 116 116 sperren beziehungsweise wenden Sie sich direkt an Ihre Bank.

Damit Ihre Bankkarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, sollten Sie den Verlust auch sofort der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim bezahlen mit Unterschrift in Geschäften abgelehnt. |erf

Unfallflucht – Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Geschädigten eines Unfalls, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zollamtstraße, passiert ist. Eine Autofahrerin touchierte am Freitag gegen 15:30 Uhr beim Ausparken den hinteren Kotflügel eines neben ihr geparkten silbernen Pkw. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle.

Erst am Samstag meldete sie den Unfall bei der Polizei. Wessen Fahrzeug die Frau beschädigte ist aktuell nicht geklärt. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunkener Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-jährige Mann aus dem Kreis Kaiserslautern war einer Streife im Stadtgebiet aufgefallen. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem Mann deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahr.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.|PvD

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Königstraße in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Sonntagmittag stellten zwei Bewohner den Einbruch fest. Die Diebe verschafften sich durch Aufhebeln der Tür, Zutritt zu den Kellerräumen. Dort entwendeten sie mehrere Kameras und alkoholische Getränke. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 10 Uhr und Sonntag 12 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz