Sinn – Auf frischer Tat ertappt – Einbrecher festgenommen

Durch die schnelle Reaktion eines Zeugen gelang der Polizei die Festnahme eines Einbrechers. In der Nacht zum Samstag, 17. Dezember, weckte das beim Einschlagen einer Scheibe verursachte Geräusch gegen 01.30 Uhr einen Anwohner. Der Zeuge sieht letztlich die eingeschlagene Scheibe eines Geschäfts in der Herborner Straße und ruft sofort die Polizei, die auch nach kurzer Zeit eintrifft. Die Durchsuchung des Geschäfts endet mit der widerstandslosen Festnahme des sich in einer Umkleidekabine versteckt gehaltenen 21 Jahre alten obdachlosen Mannes. Der Mann hatte einen Sachschaden in vierstelliger Höhe angerichtet. Die Polizei stellte die bereits im Rucksack verstaute Beute sicher und entließ den Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Niedergirmes – Busfahrerin geschlagen und beleidigt – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls im Bus auf der Fahrt von Wetzlar-Hermannstein nach Wetzlar. Das Geschehen ereignete sich am Freitag, 16. Dezember, zwischen 05.15 und 05.20 Uhr. Ein Fahrgast, den die Busfahrerin auf die nach wie vor in öffentlichen Verkehrsmitteln bestehende Maskenpflicht aufmerksam machte, ihn aufforderte, eine solche zu tragen oder den Bus zu verlassen, reagierte wütend und beschimpfte die Busfahrerin. Der Aufforderung auszusteigen, kam der Mann nicht nach. Erst an der Endhaltestelle kommt er nach vorne, beleidigt die Busfahrerin weiterhin und schlägt ihr mit der Faust zwei Mal ins Gesicht, bevor er den Bus verlässt und Richtung Bahnhofstraße geht. Wer war noch im Bus? Wer hat das Geschehen mitbekommen? Wer kann den Mann beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Herborn – Verkehrsschild umgefahren

Aufgrund erster Hinweise bittet die Polizei um Hinweise zu einem Lastwagen mit geschlossenem hellen Kasten und Aachener Kennzeichen. Ob der Fahrer dieses Lastwagens ein Zeuge oder verantwortlich für das umgefahrene Verkehrsschild ist, steht derzeit nicht fest. Der Lastwagen stand nach Zeugenaussagen am Freitag, 16. Dezember, um 11.40 Uhr, vermutlich von Schönbach kommend, an der Einmündung der Kreisstraße 69 zur Bundesstraße 255 und das Schild lag auf der Straße. Die Polizei stellte am Unfallort Teile des verursachenden Fahrzeugs, u.. a. Spiegelteile sicher. Da mehrere Fahrzeuge diese Unfallstelle passierten, hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Lastwagen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

Merkenbach – Beschädigte Garagenwand

Möglicherweis beim Rangieren kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit der Wand einer zum Anwesen An der Alten Kirche 5 gehörenden Garage und richtet einen vierstelligen Schaden an. Der Unfall an der Einmündung Merkenbachstraße/An der Alten Kirche passierte am Mittwoch, 14. Dezember, zwischen 09.15 und 16.30 Uhr. Ein Zusammenhang z.B. mit dem Verkehr an der gegenüberliegenden Baustelle scheint möglich, steht aber nicht fest. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit der Garagenwand gekommen sein könnte? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 47050.

Merkenbach – Unfallflucht nach Parkplatzrempler – Schaden an rotem Pkw

Aufgrund des Ortes und der Spuren kam es vermutlich bei einem Ausparkmanöver zur Kollision mit dem roten Renault Capture. An dem Renault entstand hinten links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Renault stand vorwärts abgestellt in einer der gekennzeichneten Parkbuchten eines öffentlich zugänglichen Firmenparkplatzes in der Rehmühle. Der Unfall war am Donnerstag, 15. Dezember, zwischen 07.15 und 15.03 Uhr. Durch die Kollision entstand auch am verursachenden Auto ein Schaden an der mutmaßlich hinteren Beleuchtung. Die Polizei sicherte entsprechende Scherben, die möglicherweise von einem mutmaßlich hellen SUV stammen. Wo steht seit spätestens Donnerstagnachmittag ein solches, hinten frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Herborn, Tel. 02772 47050.