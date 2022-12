Bundesautobahn 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagvormittag kam es aufgrund eines technischen

Defektes auf der Bundesautobahn 3 zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 10:45 Uhr bemerkte die 55-jährige Autofahrerin, dass das Batteriesymbol

ihres Peugeots aufleuchtete. Daraufhin hielt sie auf dem Seitenstreifen an und

lief in den angrenzenden Wald um nach Hilfe zu suchen. Währenddessen geriet der

Pkw ohne Fremdeinwirkung in Brand. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der

Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug. Während der Löscharbeiten mussten

kurzzeitig die beiden rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 3 in Richtung

Würzburg gesperrt werden. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für

den Brand.

Frankfurt-Praunheim: Mit Hammer auf Auto eingeschlagen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (18. Dezember 2022) schlug ein bislang

unbekannter Mann in Praunheim mit einem Hammer auf ein Auto ein. Als ihn jemand

bemerkte, nahm er seine Beine in die Hand und ergriff die Flucht. Auffällig war

seine Kleidung.

Gegen 20:30 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Ludwig-Landmann-Straße einen Mann, der

mit einem Zimmermannshammer auf das Fahrerfenster eines Pkw einschlug. Der Zeuge

stellte ihn zur Rede. Der ertappte Mann gab jedoch an, dort „nur pinkeln zu

wollen“. Allerdings flüchtete er dann zu Fuß in Richtung Westhausen. Nachdem der

Zeuge zuhause über den Notruf die Polizei verständigt hatte, begab er sich

wieder zu dem beschädigten Fahrzeug und traf erneut auf den Mann. Wiederum

ergriff dieser zu Fuß die Flucht. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne

Erfolg. Eine Streife fand in der Nähe jedoch das mutmaßliche Tatmittel, einen

Zimmermannshammer, auf und stellte das Beweismittel sicher.

Der geflüchtete Mann soll circa 28 bis 35 Jahre alt und circa 165 cm bis 170 cm

groß gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung. Besonders auffällig war, dass er ein

Gebetsgewand und eine Pudelmütze getragen haben soll.

Hinweise nimmt das 11. Revier unter der 069 / 755 11100 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Niederrad: Zahlstreit nach Autofahrt eskaliert

Frankfurt (ots) – (dr) Am frühen Sonntagmorgen (18. Dezember 2022) kam es in

Niederrad nach Zahlungsstreitigkeiten zwischen einer jungen Frau und einem

Fahrer eines Personenbeförderungsdienstes zu einer Raubstraftat.

Eine 22-jährige Frau bestellte sich am frühen Morgen über eine App eines

Online-Dienstes eine Fahrgelegenheit nach Hause. Gegen 05:15 Uhr holte dann ein

Mann die 22-Jährige mit seinem Pkw von einer Diskothek in der Innenstadt ab, um

sie zu ihrer Wohnanschrift nach Niederrad zu befördern. Angekommen in der

Schwarzwaldstraße, kam es zwischen beiden aus bislang unbekannten Gründen zu

Streitigkeiten um die Bezahlung. Der Mann setzte daraufhin die Fahrt mit der

22-Jährigen fort. Kurze Zeit später, als das Auto die Rennbahnstraße erreicht

hatte, sprang sie unvermittelt aus dem Fahrzeug. Der Fahrer hielt an, begab sich

zu der Frau und hielt sie auf dem Boden fest. Währenddessen forderte er von ihr

Geld und durchsuchte sie, wobei er sie unsittlich berührt haben soll. In der

Folge raubte er ihr Mobiltelefon. Der 22-Jährigen gelang es, sich von ihm

loszureißen und in einen Linienbus zu flüchten. Der Busfahrer rief die Polizei.

Der unbekannte Mann hatte sich allerdings bereits mit seinem Auto entfernt.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 185 cm bis 190 cm groß, kurze schwarze Haare, breiter Bart;

sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder dem Fahrer

machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Kameraausrüstung im ICE gestohlen

Frankfurt am Main – Einer 22-jährigen Reisenden wurde am Samstagmittag in

einem ICE, kurz vor Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof eine

Kameraausrüstung im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen. Wie die Frau bei der

Bundespolizei angab, hatte sie ihre zwei Digitalkameras der Marke „Sony“ mit

zwei Sigma-Objektiven und umfangreiches technisches Zubehör in einem Rucksack in

der Gepäckablage abgelegt. Als den Zug verlassen wollte stellte sie den Verlust

fest. Als sie erfolglos den Zug abgesucht hatte, meldete sie den Diebstahl bei

der Bundespolizei. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet.

S-Bahn mit Graffiti besprüht – Jugendlicher festgenommen

Frankfurt am Main – Eine Streife der Bundespolizei konnte am Samstag einen

15-jährigen Jugendlichen festnehmen, der mit drei weiteren noch unbekannten

Personen im Außenbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes zwei dort abgestellte

S-Bahnen großflächig mit Farbe besprüht hat. Als die Beamten gegen 11 Uhr den

Bereich bestreiften, konnten sie vier Personen erkennen die offensichtlich

Graffiti auf einen S-Bahnwagen sprühten. Als sich die Beamten näherten, flohen

alle vier in verschiedene Richtungen. Bei der anschließenden Verfolgung konnte

der Jugendliche gestellt und anschließende zur Wache in den Frankfurter

Hauptbahnhof gebracht werden. Die drei anderen Personen konnten auch bei der

sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gestellt werden. Nach Feststellung

seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Sachbeschädigung wurde der Jugendliche wieder entlassen. Die Höhe des Schadens

kann noch nicht beziffert werden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Raubopfer verletzt

Frankfurt – (fue) Am Samstag, den 17. Dezember 2022, gegen 01.15 Uhr, kam

es in der Frankensteiner Straße zu einem Straßenraub zum Nachteil eines

55-jährigen Mannes. Dieser war dort zu der genannten Uhrzeit von zwei ihm

unbekannten Männern angesprochen worden. Unvermittelt schlugen sie ihm ins

Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte. Hier traten sie noch mehrfach auf ihn

ein und entwendeten ihm die Geldbörse aus der Jackentasche. Mit dem Bargeld aus

dem Portemonnaie, etwa 40 EUR, flüchteten sie in Richtung des Maines. Der

Geschädigte erlitt durch die Attacken eine Platzwunde am Kopf, mehrere

Prellungen und eine blutende Wunde am Bein.

Der 55-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mittels eines

Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht.

Die Täter werden beschrieben als 20-25 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069-75510800 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Seckbach: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Am Freitag, den 16. Dezember 2022, gegen 18.35 Uhr,

befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Im Trieb, von der

Wilhelmshöher Straße kommend, in Richtung der Zeuläcker Straße.

In Höhe des Anwesens Nummer 4 fuhr er mit seinem Fahrrad auf das Heck eines dort

geparkten Citroen Berlingo. Dabei wurde er durch die hintere Verglasung des Pkw

geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 61-Jährige konnte sich

selbstständig aus dem Heck des Wagens befreien und entfernte sich mit seinem

Fahrrad zu Fuß in Richtung der Zeuläcker Straße. Dort konnte er von den

Polizeibeamten angetroffen werden. Zeugen waren ihm bis dort gefolgt.

Der 61-Jährige musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er

zunächst ärztlich versorgt wurde. Anschließend erfolgte seine Verlegung in ein

anderes Krankenhaus, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchte Brandstiftung an Funkstreifenwagen

Frankfurt – (fue) Am Samstag, den 17. Dezember 2022, gegen 02.40 Uhr,

befand sich die Besatzung eines Funkstreifenwagens des 4. Polizeirevieres in der

Taunusstraße, wo sie von einem Zeugen darauf angesprochen wurden, dass jemand an

ihrem etwas entfernt stehenden Mercedes Vito zündeln würde.

Den Beamten gelang es daraufhin, den Beschuldigten, einen 26-jährigen Mann,

festzunehmen. Er wurde noch dabei angetroffen, wie er versuchte, Kaffeebecher,

die sich in einem Pappkarton befanden, den er unter den Wagen gestellt hatte,

anzuzünden, was ihm jedoch offensichtlich und glücklicherweise nicht gelingen

wollte. Nach seiner Festnahme sprach er noch allerlei Beleidigungen und

Bedrohungen gegenüber den Beamten aus. Der Mann wurde nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen noch bis zum Hauptbahnhof begleitet, wo er einen Zug

bestieg, welcher ihn zurück in seinen Wohnort im Rhein-Neckar-Kreis brachte.

Frankfurt-Sossenheim: Bedrohung mit Schusswaffe

Frankfurt – (fue) Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren waren am

Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 00.05 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den

Flurscheideweg. Dort, in Höhe des Anwesens Nummer 18, trafen sie auf eine Gruppe

von drei Männern, die den 32-Jährigen sofort auf die Straße schubste. Einer der

Männer zog ein Messer und stach damit in Richtung des 32-Jährigen, der dabei

eine Stichwunde am Ellenbogen davontrug. Die beiden Geschädigten ergriffen nun

die Flucht. Wie sie weiter angaben, habe einer aus der Gruppe noch eine Waffe

gezogen, zwei- oder drei Mal in die Luft geschossen und sie mit dem Tode

bedroht. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die zwei der

drei Tatverdächtigen festnehmen konnte. Bei ihnen handelt es sich um Männer im

Alter von 34 und 39 Jahren. Die dritte Person konnte in einem Pkw, vermutlich

einem Volkswagen Golf, flüchten. Bei den Festgenommenen konnten ein Messer sowie

ein scharfer Revolver aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-jährige

Geschädigte wurde in einem Frankfurter Krankenhaus ambulant behandelt. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Westend: Suche nach Langwaffe

Frankfurt – (fue) Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag, den 17.

Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, dass sie in der Tiefgarage eines Hotels in der

Theodor-Heuss-Allee einen Mann gesehen habe, der dort an einem Pkw stand und

möglicherweise ein Gewehr in der Hand gehalten habe. Durch starke uniformierte

und zivile Kräfte wurde daraufhin die Tiefgarage abgesperrt und durchsucht. Hier

ergaben sich keine entsprechenden Hinweise. Auch die Maßnahmen im Hotel und im

Bereich aller Zugänge erbrachten keine weiteren Aufschlüsse. Nach rund drei

Stunden wurden die Maßnahmen vorläufig und ohne entsprechendes Ergebnis beendet.

Frankfurt-Innenstadt: Bedrohung und Beleidigung

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 04.40 Uhr, kam

es zu einer Bedrohung und Beleidigungen gegenüber zwei Personen der Queeren

Community. Diese hatten sich zum genannten Zeitpunkt an der Ecke Große

Friedberger Straße/Konstablerwache aufgehalten. Der bislang unbekannte Täter,

dem die Flucht gelang, beleidigte die beiden Personen und bedrohte sie zudem

noch mit einem Messer. Einer Zeugin gelang es, den Mann zurückzuhalten, bevor er

die Flucht antrat.

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Bekleidet

mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einem weißen T-Shirt, Blue-Jeans und

grauen Schuhen.

Die Polizei bittet Personen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer

069-75510100 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gallus: Fahrzeug entwendet

Frankfurt – (fue) Am Samstag, den 17. Dezember 2022, bestellten sich zwei

Personen über eine App einen Fahrdienstleister in die Gutleutstraße.

Der 36-jährige Fahrer erschien dann gegen 23.45 Uhr am vereinbarten Ort und die

beiden Personen, ein Mann und eine Frau, stiegen ein. Der Mann nahm auf dem

Beifahrersitz, die Frau auf der Rückbank Platz.

In der Mainzer Landstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 148, musste der Fahrer an

einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Hier wurde er von dem Mann auf dem

Beifahrersitz mit einer Schusswaffe bedroht, weswegen er aus dem Fahrzeug

flüchtete. Der Täter wechselte nun auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Auto in

Richtung Griesheim davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen

VW-Golf mit dem amtlichen Kennzeichen F-BB 627.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, etwa 45 Jahre alt und 190-200 cm groß. Glatt rasiert,

braune, kurze Haare. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Schal

und schwarzer Jogginghose.

Täterin: Weiblich, etwa 160 cm groß und insgesamt schwarz gekleidet.



Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu den Tätern bzw. zum Verbleib des

Fahrzeuges machen können, sich mit dem 4. Polizeirevier in Frankfurt (Telefon

069-75510400) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Der 53-jährige Fahrer eines Ford Fiesta war am Sonntag,

den 18. Dezember 2022, gegen 06.10 Uhr, auf der BAB 661 in Fahrtrichtung

Egelsbach unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Offenbach Kaiserlei verlor er

auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst

in die rechte und anschließend in die linke Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug

sich und blieb auf der rechten Fahrspur auf dem Dach liegen. Dem 53-Jährigen

gelang es, sich selbstständig aus dem Fiesta zu befreien. Er wurde bei dem

Unfall leicht verletzt.

Die 45-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse, die dem Fiesta folgte,

verringerte ihre Geschwindigkeit und passierte die Unfallstelle auf der noch

befahrbaren linken Spur. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte dies

offenbar zu spät und prallte dem Mercedes ins Heck. Der Mercedes geriet nun ins

Schleudern und prallte gegen einen Audi Q5. Der Fahrer des Audi betätigte sich

als Ersthelfer und hatte seinen Wagen auf dem Standstreifen abgestellt.

Die drei letztgenannten Fahrzeuge blieben quer zur Fahrbahn stehen, sodass die

BAB 661 zwischen 06.15 Uhr und 08.10 Uhr an dieser Stelle voll gesperrt werden

musste. Der Verkehr konnte über die Anschlussstelle Offenbach Kaiserlei

abgeleitet werden. Der Fahrer des Golf wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht

verletzt.