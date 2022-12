Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

B3 bei Ober-Mörlen: Verkehrsunfall am Montagmorgen

Auf der B3 bei Ober-Mörlen kollidierten am Montagmorgen in Höhe des Abzweiges zur B275 zwei Autos miteinander. Die beiden Fahrzeugführerinnen, eine 26-jährige Butzbacherin und eine 49 Jahre alte Frau aus Rockenberg wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie anschließender Aufräumarbeiten kam es bis etwa 8.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 26-Jährige gegen 7.25 Uhr am Steuer ihres roten Audi unterwegs in Richtung Friedberg, als sie kurz vor dem Abzweig in Richtung Ober-Mörlen (B275) einem herannahenden Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen Platz machte. Die ihr entgegenkommende 49-jährige Fahrerin des blauen Ford bog zeitgleich nach links auf die B275 ab, woraufhin die beiden PKW im Kreuzungsbereich kollidierten.

Mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

Bad Nauheim: Auseinandersetzung nach Eishockey-Spiel

Im Rahmen des Eishockeyspiels Krefeld – Bad Nauheim kam es am Sonntagnachmittag (18.11.2022) in und am das Eisstadion unter mehreren Fans beider Teams zu verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzungen. Polizeikräfte trennten die beiden rivalisierenden Lager voneinander, stellten die Identitäten mehrerer Personen fest und sorgten für die störungsfreie Abreise der Zuschauer. Nach bisherigem Erkenntnissen hatten sich auch etwa 15 bis 20 der Hooliganszene zuzurechnende Personen unter die einheimischen Fans gemischt, die an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen.

Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Etwaige Geschädigte haben sich bei der Friedberger Polizei bislang nicht gemeldet.