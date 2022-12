Marburg – Geschäftseinbruch in der Gutenbergstraße

Nach den ersten Ermittlungen brachen zwei dunkel gekleidete und augenscheinlich vermummte Personen in der Nacht zum Montag, 19. Dezember, um kurz nach 03 Uhr, mit brachialer Gewalt in ein Geschäft in der Gutenbergstraße ein. Abgesehen von dem nicht feststehenden Umfang der Beute richteten die Täter einen Gesamtsachschaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro an. Aufgrund des bei dem Einbruch entstandenen Krachs hofft die Polizei auf Zeugen und damit auf Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Wer war in der Nacht zum Montag, insbesondere gegen 03.10 Uhr, in der Gutenbergstraße oder in unmittelbarer Umgebung? Wer hat den Krach gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – 13 Mal unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren

Insgesamt 13 Fahrzeugführer, drei Frauen im Alter von 26, 31 und 42 Jahren sowie zehn Männer im Alter von 23 bis 67 Jahren, fielen zwischen Freitag und Montag auf, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen ein Fahrzeug fuhren. Tatorte waren Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Fronhausen und der Ebsdorfergrund. Gefahren wurden überwiegend Autos, in einem Fall ein Elektroscooter und in einem weiteren eine Piaggio Ape. Herausragend im negativ Sinne waren zwei Ereignisse. Ein 23 Jahre alter Mann fuhr nicht nur mit 1,16 Promille ein Auto, sondern er hat darüber hinaus auch gar keinen Führerschein. Besonders gravierende Folgen hatte die Autofahrt eines 67 Jahre alten Mannes. Der Mann fuhr am Samstag, 17. Dezember, gegen 16.20 Uhr, mit seinem Auto vom Krummbogen kommend durch die Rudolf-Bultmann-Straße. Er beabsichtigte nach eigenen Angaben nach rechts in den Ludwig-Juppe-Weg abzubiegen. Er kam aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, fuhr knapp zehn Meter neben der Einfahrt zum „Lokschuppen“ durch eine Hecke und kollidierte im weiteren Verlauf zunächst mit einer vollen Papiermülltonne und einem geparkten Auto. Die Wucht der Kollision trieb beide Fahrzeuge über die von Fußgängern stark frequentierte Einfahrt hinweg und führte zu weiteren Anstößen mit noch zusätzlich vier Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 80 bis 100.000 Euro. Nur durch glückliche Umstände gab es keine Verletzten. Der Drogentest des 67-Jährigen verlief negativ, der Alkotest zeigte 0,55 Promille. Die Polizei veranlasste in allen 13 Fällen Blutproben, unterband eine Weiterfahrt und stellte in Einzelfällen dazu entweder das Fahrzeug (E-Scooter) oder die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 67-Järhige musste zudem seinen Führerschein abgeben.

Neustadt – Taschendiebstahl

Erst griff ein Taschendieb in einem Discountmarkt zu und dann hob er mit der erbeuteten EC-Karten am Samstag, 17. Dezember um etwa 17 Uhr am Geldautomaten der Sparkasse in Neustadt Geld ab. Wer hat gegen 17 Uhr Personen am Geldautomaten der Sparkasse gesehen, kann diese Person beschreiben oder identifizieren? Wem ist kurz vor 17 Uhr im Aldi-Markt in der Straße Am Kaufmarkt eine Person durch ihr besonderes Verhalten aufgefallen und wer kann diese Person näher beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte gerne auch an den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Wetter – Unfallflucht im Sangmeisterweg

Auf derzeit noch unbekannte Weise entstand an einem grauen Opel Astra hinten links ein Unfallschaden in vierstelliger Höhe. Der Opel parkte zur Unfallzeit zwischen 20 Uhr am Samstag und 12 Uhr am folgenden Sonntag, 18. Dezember, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Sangmeisterstraße 6. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.