Bergstrasse

Zwingenberg: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwingenberg (ots) – Kriminelle haben am Montag (19.12.) eine Wohnung in einem

Zweifamilienhaus in der „Wiesenpromenade““ heimgesucht. Zwischen 11.30 und 12.45

Uhr gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch die zuvor aufgehebelte

Eingangstür ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten die Eindringlinge mehrere

Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie bei ihrem Beutezug Bargeld.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise von Zeugen in dieser Sache

unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Birkenau/Nieder-Liebersabch: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Zeugen gesucht

Birkenau – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Nächstenbacher Straße geriet in der Zeit zwischen Dienstag (13.12.) und Freitag

(16.12) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst

gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Wohnung und ließen anschließend auf

ihrer Suche nach Wertgegenständen Bekleidung, Schuhe und Handtaschen mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Lorsch: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Lorsch – Ein Wohnhaus in der Adelungstraße geriet am Samstag (17.12.), in

der Zeit zwischen 14.30 und 18.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen unbemerkt durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und

ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Geld aus einer Spardose mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Viernheim: Bistro heimgesucht und Beute gemacht

Viernheim – Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag (18.12.) ein Bistro

in der Lorscher Straße heimgesucht und Beute gemacht. Nachdem sie gewaltsam die

Eingangstür aufgebrochen hatten, betraten die Kriminellen die Lokalität. In dem

Bistro brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendeten aus diesen

sowie aus einer Geldkassette am Tresen Bargeld. Der verursachte Gesamtschaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter

der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Lampertheim: Autoaufbrecher schlagen Scheibe ein

Lampertheim – Ein in der Bürstädter Straße geparkter VW Golf geriet am

Sonntagabend (18.12.), kurz vor 19.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen.

Die Täter schlugen Scheiben des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum.

Dort ließen die Unbekannten Geld aus dem Handschuhfach mitgehen und flüchteten

anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Am Fahrzeug entstand zudem ein

Schaden von zirka 1000 Euro. Die beiden mit schwarzen Sturmhauben und schwarzen

Mützen bekleideten Kriminellen wurden von Zeugen bei der Flucht beobachtet.

Einer der Flüchtigen ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, sein Begleiter

war von kräftiger Statur und ist mit 1,60 bis 1,70 Meter etwas kleiner.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Lampertheim-Hofheim: Zahlreiche Gartenhütten im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim – Mehrere Schuppen und Gartenanlagen eines

Kleintierzuchtvereins „Am Sportplatz“ gerieten bereits im Zeitraum zwischen

Dienstag (13.12.) und Mittwoch (14.12.) in das Visier Krimineller. Mindestens

elf weitere Gartenhüttenaufbrüche wurden zudem am Freitagabend (16.12.) in der

an der Landesstraße 3411 befindlichen Kleingartensiedlung „Burgsee“ (Im Hamm),

festgestellt. Die Tatzeit kann hier bislang allerdings nicht genau eingegrenzt

werden. Die Polizei sucht nun in allen Fällen nach Zeugen und vermutet einen

Zusammenhang bei den Taten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an insgesamt

rund zwanzig Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge

und Stromkabel. In vielen Fällen wurde aber auch keine Beute gemacht. Durch ihr

rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher Schäden von insgesamt

mehreren Tausend Euro.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim

betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0

zu erreichen.

Darmstadt

Südhessen: Zahlreiche Glätteunfälle beschäftigen Einsatzkräfte

Zahlreiche Glätteunfälle haben am Montagmorgen (19.12.) die Polizei und den Rettungsdienst auf Trab gehalten. Seit circa 4 Uhr in den frühen Morgenstunden wurden der Polizei bereits 66 Verkehrsunfälle gemeldet, die auf das Glatteis auf den Straßen in Südhessen zurückzuführen waren. In Weiterstadt, Darmstadt und Pfungstadt waren auch drei Fahrzeuge des Winterdienstes aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und mit geparkten Fahrzeugen kollidiert. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Schwerpunkt der Unfälle war nach ersten Erkenntnissen die Autobahn 5, aber auch aus den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße, sowie aus der Stadt Darmstadt erhielten Polizei und Rettungskräfte Meldungen über Kollisionen. Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, aufgrund der aktuellen Wetterlage besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen!

Darmstadt-Eberstadt: Schmuck erbeutet / Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt – Auf Schmuck hatten es ungebetene Besucher am Sonntag (18.12.)

in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße abgesehen.

Zwischen 14.45 Uhr und 19.30 verschafften sich die Täter gewaltsam zu den Räumen

im Erdgeschoss und suchten nach Beute. Sie wurden fündig und flüchteten mit

ihrem Diebesgut. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

circa 6000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Garage und Mülltonnen mit Farbe beschmiert Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest Darmstadt

Am frühen Sonntag (18.12.) haben drei jungen Männer gegen 2.45 Uhr ihr Unwesen in der Seeheimer Straße getrieben und dort eine Garage sowie Mülltonnen mit Farbe besprüht. Bei ihrem Vorgehen konnte sie von Zeugen beobachtet werden, die umgehend die Polizei verständigten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamtinnen und Beamten zwei 18 und 20 Jahre junge Tatverdächtige vorläufig fest. Der Dritte flüchtete in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Einbruch in Einfamilienhaus / Schmuck und Geld erbeutet

Darmstadt – Am Samstag (17.12.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 15

Uhr und 19 Uhr ein Einfamilienhaus in der Landskronstraße heimgesucht. Nach

ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf, gelangten auf

diesem Weg in die Räume und ließen Schmuck sowie Geld mitgehen. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Die Darmstädter Kripo

(K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstadt: Staubsaugerautomat aufgebrochen / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Nacht zum Samstag (16.-17.12.) haben Kriminelle eine

noch unbekannte Summe Münzgeld aus einem Staubsaugerautomaten auf dem Gelände

einer Tankstelle in der Reuterallee erbeutet. Gewaltsam hebelten die Täter das

Gerät auf und schnappten sich die Beute. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: 17-Jähriger nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Darmstadt – Weil er im Verdacht steht, ein Fahrrad, das an einer

Bushaltestelle in der Alsfelder Straße stand, entwendet zu haben, wird sich ein

17 Jahre junger Weiterstädter zukünftig verantworten müssen.

Am Montagmorgen (19.12.)kurz nach Mitternacht hatte der junge Mann im Bereich

des Rhönrings die Aufmerksamkeit eines Streifenteams des 1. Polizeireviers auf

sich gezogen. Beim Erblicken der Beamten ließ er ein Fahrrad zurück und

versuchte zu Fuß zu flüchten. Doch die Flucht währte nicht lange. Rasch wurde er

gestoppt und mit zur Wache genommen. Zur Herkunft des Rades konnte er keine

schlüssigen Angaben machen und die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Verfahren

ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 17-Jährige seinen

Erziehungsberechtigten übergeben.

Darmstadt-Wixhausen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Darmstadt – Am Freitag (16.12.) in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr

haben noch unbekannte Täter offenbar versucht in eine Wohnung in der

Messeler-Park-Straße zu gelangen. Bei ihrem Vorhaben, die Hauseingangstür

aufzuhebeln, wurden sie mutmaßlich gestört und ergriffen die Flucht. Die

Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Mülltonnen geraten in Brand / Polizei ermittelt

Weiterstadt – Nachdem in der Nacht zum Samstag (16.-17.12.) drei

Mülltonnen auf einem Grundstück in der Berliner Allee in Brand gerieten, hat die

Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Nach

ersten Erkenntnissen wurde das Feuer von den Anwohnern zwischen 24 Uhr und 1 Uhr

entdeckt und von ihnen glücklicherweise auch rasch gelöscht. Im Nachgang wurde

die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Der verursachte Schaden, der auch

die angrenzende Hausfassade betrifft, wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Mit der Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte, ist das Kommissariat 10

betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Ober-Ramstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt – Ein Mehrfamilienhaus in der Weberstraße geriet am Samstag

(17.12.) zwischen 13 und 19 Uhr in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste eine Tür des

Hauses auf und verschafften sich so Zutritt in eine Wohnung. Dort durchwühlten

sie mehrere Räume und Schränke. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine

Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen

Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

Anwohner oder Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Ober-Ramstadt/Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt – Zwischen Samstag (17.12.2022) 20:00 Uhr und Sonntag

(18.12.2022) 11:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen

grauen Audi A4, der in der Potsdamer Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa

3.500EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das auf der

linken Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels und des Seitenschwellers

beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Tatverdächtiger nach Einbruch in Schulgebäude festgenommen

Streifen der Polizeistation Rüsselsheim haben am Sonntagabend (18.12.) einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Schule noch in Tatortnähe festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Rüsselsheimer gegen 21 Uhr durch eine Tür in das Anwesen in der Straße „Im Apfelgarten“ im Stadtteil Haßloch ein. Im Inneren soll er anschließend eine Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen und mehrere Schränke durchsucht haben. Bei seiner Tatausführung löste er einen Alarm aus und ergriff zu Fuß die Flucht. Sofort alarmierte Polizeikräfte nahmen den 17-Jährigen noch auf dem Schulgelände fest und stellten bei ihm auch mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Er kam ins Polizeigewahrsam und muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Mörfeldel-Walldorf

Am Samstag, den 10. Dezember zwischen 00:30 und 07:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Corsa, der in der Mühlstraße Höhe der Nummer 25 in Mörfelden auf der rechten Fahrbahnseite geparkt war. Der Opel wurde so massiv beschädigt, dass er aufgrund des Aufpralls auf den Gehweg verrückt wurde.

Etwa 1500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der kompletten linken Fahrzeugseite stark beschädigt ist (u.a. scheibe hinten links zerbrochen).

Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht gehört haben oder Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Tel.: 06142/ 696 -533.

Ginsheim-Gustavsburg/Bischofsheim: Staatssekretär Sauer begrüßt neue KOMPASSregion „Mainspitze“

Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim nehmen als 134. und 135. Kommune in Hessen am Landesprogramm KOMPASS (KOMMunal-ProgrAmmSicherheitsSiegel) teil und bilden die KOMPASSregion „Mainspitze“. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen durch passgenaue Maßnahmen individuell weiterzuentwickeln. Staatssekretär Stefan Sauer begrüßte die Kommunen in der Sicherheitsinitiative des Landes und überreichte ein Begrüßungsschild für die KOMPASSregion „Mainspitze“.

„Mit KOMPASS wurde Ende 2017 ein weiteres, neues Kapitel in der Sicherheitsstrategie des Landes Hessen aufgeschlagen mit dem Ziel, dass hessische Städte und Gemeinden Probleme vor Ort selbständiger angehen und individuelle Lösungen entwickeln können. Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik belegt, dass Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim bereits sehr sicher sind. Präventionsprojekte der Polizei, die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger werden neue Impulse für noch mehr Lebensqualität und Sicherheit in der Region geben. Die kommunalen Verantwortungsträger haben mit dem Beitritt zu KOMPASS gezeigt, dass für sie das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung ist“, so Staatssekretär Stefan Sauer.

Die KOMPASSregion „Mainspitze“ ist die vierte Region, die in der landesweiten Sicherheitskampagne KOMPASS des Hessischen Innenministeriums aufgenommen wurde. Zuletzt konnte die KOMPASSregion „Oberer Rheingau“ mit den im Juni 2022 sowie „Weschnitztal“ im Februar 2022 begrüßt werden. Daneben nehmen bereits hessenweit 133. Kommunen am Programm KOMPASS teil. Jede KOMPASS-Kommune steht dafür, dass in Kooperation mit der Polizei gemeinsam an der Stärkung der Sicherheit gearbeitet wird. Wenn ausgemachte Probleme angepackt und individuelle Lösungen erfolgreich umgesetzt werden, kann die Sicherheit und damit verbunden das Sicherheitsgefühl weiter erhöht werden. Die KOMPASS-Kommune wird bei einer erfolgreichen Umsetzung der evaluierten Maßnahmen mit einem KOMPASS-Sicherheitssiegel ausgezeichnet.

Die Kommunen Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim avisieren zu den bereits etablierten Präventionsstrukturen einen Präventionsrat einzurichten. Dieser soll die bestehende Vernetzung mit unter anderem der Polizei und den Bürgerinnen und Bürger noch weiter zu verstärken. Der Synergieeffekt kann so noch besser genutzt werden, um die durch die räumliche Nähe in vielen Fällen gleichgelagerten Herausforderungen bei der Sicherheit gemeinsam anzugehen. Beide Kommunen führen bereits regelmäßig zum Schulbeginn die Aktionen „Blitz für Kids“ und Kontrollen im Hinblick auf Fahrradmängel durch.

„Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik belegt, dass Hessen und auch diese zwei Kommunen bereits sehr sicher sind. Aber gerade die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist bei KOMPASS von besonderer Bedeutung, da sie diejenigen sind, die am besten wissen, wo die Sicherheit vor Ort noch ausbaufähig ist“, so der Staatssekretär.

Hintergrund KOMPASS

KOMPASS-Sicherheitsinitiative

Bereits 135 hessische Kommunen nehmen an der Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport teil. Über drei Millionen Hessinnen und Hessen profitieren damit von der bundesweit einmaligen Initiative. Seit Beginn des Programms wurden hessenweit zahlreiche Bürgerbefragungen und Sicherheitsanalysen durchgeführt, die in der Folge zielgerichtete Lösungen für erkannte Problemfelder in den Kommunen ermöglichten. Mit KOMPASSregion und KOMPASSpartner richtet sich die Sicherheitsinitiative des Landes Hessen insbesondere an kleinere Kommunen, um diesen einen leichten Einstieg in das Sicherheitsprogramm zu ermöglichen. So besteht die Möglichkeit eines Zusammenschlusses mehrerer kleinerer Kommunen zu einer KOMPASSregion, um gemeinsam die Vorteile der Initiative für mehr Sicherheit nutzen zu können.

„Gemeinsam Sicher In Hessen“: Zukunft der Sicherheit in Hessen wird gemeinsam gestaltet

„Die hessische Polizei hat eine Vielzahl von individuellen Präventionsprojekten im Angebot, die in den Kommunen in unterschiedlicher Intensität Anwendung finden können. KOMPASS hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, dass sich alle Beteiligten aktiv in den Prozess einbringen. Schließlich wissen die Bürgerinnen und Bürger in unseren Kommunen am ehesten, wo der Schuh drückt und die Gemeinde, was umsetzbar ist. Diese vernetzte Sicherheit zwischen Bürgern, Kommunen, Land und Polizei wollen wir unter der neuen Dachmarke ‚Gemeinsam Sicher In Hessen‘ vereinen und stetig weiterentwickeln. Im Zentrum aller Maßnahmen sollen die Bürgerinnen und Bürger stehen. Sie werden sich künftig bei ‚Gemeinsam Sicher In Hessen‘ noch stärker – online und offline – einbringen können, damit Hessen noch sicherer wird“, sagte Staatssekretär Stefan Sauer.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Hintergrund: Sicherheitslage in Hessen

Die Sicherheitslage wird in den hessischen Kommunen von Jahr zu Jahr signifikant besser. 2021 ist war die Kriminalitätsbelastung in Hessen im fünften Jahr in Folge erneut deutlich gesunken. Mit genau 336.030 Straftaten wurden 6.393 Fälle weniger gezählt als noch im Vorjahr (-1,9 Prozent). Das ist der niedrigste Wert seit 1980. Die Kriminalitätsbelastung ist mit 5.340 Straftaten pro 100.000 Einwohner ebenfalls weiter gesunken (2020: 5.446). Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit auf einem historischen Tiefstand. 65,6 Prozent der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten wurden letztes Jahr aufgeklärt. Das ist nach 2020 (65,5 Prozent) erneut der mit Abstand höchste jemals gemessene Wert, seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971.

Mörfelden-Walldorf: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus/Zeugenaufruf der Polizei

Mörfelden-Walldorf

In einem Zeitfenster von etwa 90 Minuten brachen Kriminelle am Samstagabend (17.12.), zwischen 19.00 und 21.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Hahn-Straße ein. Hierzu öffneten die Täter die Eingangstür auf bislang unbekannte Weise und durchsuchten anschließend die Räume. Die Einbrecher fanden Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Riedstadt-Erfelden: Vier Wohnungseinbrüche am Samstag

Riedstadt

Gleich viermal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (17.12.) in Erfelden zu. Zwischen 12.25 Uhr und 23.15 Uhr gerieten Wohnhäuser in der Hundsgasse, in der Leeheimer Straße, in der Kurt-Schumacher-Straße und in der Neugasse ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch Fenster sowie in einem Fall durch die Terrassentür in die Gebäude ein. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen Schmuck, Uhren und Bargeld in die Hände. Der von den ungebetenen Besuchern angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Erbach: Einbruch in ein Einfamilienhaus/Zeugenaufruf der Polizei

Im Laufe des Samstags (17.12.) brachen Kriminelle zwischen 15.00 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Oberen Marktstraße ein. Hierbei hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten dadurch in das Haus. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räume und fanden Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.