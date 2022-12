Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (19.12.) im Drosselweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche

Hünfeld. In der Straße „Großenbacher Tor“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.12.) in eine Gaststätte ein. Die Täter verschafften sich über eine Tür in einer Tiefgarage Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

Auch ein Einfamilienhaus im Eisenacher Weg wurde am Freitagnachmittag zum Ziel unbekannter Einbrecher. Bei dem Versuch ein Fenster aufzubrechen wurde die Täter vermutlich vom zurückkehrenden Wohnungsinhaber gestört. Sie flüchteten unerkannt ohne Diebesgut.

In der Josef-Magnus-Wehner-Straße brachen Unbekannte am Freitag (16.12.), zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter stahlen eine Spielekonsole, Schmuck und weitere persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

In der Schillerstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (16.12.), zwischen 18.45 Uhr und 23.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnräume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Insgesamt entstand circa 2.500 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Sonntag (18.12.), gegen 20.20 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Alheim die Brücke der Städtepartnerschaften und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Kasseler Straße – Innenstadt einbiegen. Aus noch unklarer Ursache kam das Fahrzeug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine dort befindliche Mauer und ein Geländer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.12.), in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr, parkte eine 37-jährige Frau aus Kirchheim ihren grauen VW Tiguan in der Scheidemannstraße Höhe der Hausnummer 20 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Tiguan vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken an der linken Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Katalysator gestohlen

Schotten. Unbekannte Täter bauten zwischen Samstagabend (10.12.) und Mittwochmorgen (14.12.) einen Katalysator im Wert von rund 300 Euro aus einem schwarzen VW Golf aus. Zudem entstand dabei Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße.

Reifen zerstochen

Schotten. Die vier Reifen eines grauen Mercedes B200 zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (18.12.). Zur Tatzeit stand das Auto, an dessen Reifen hierdurch ein Gesamtsachschaden von circa 500 Euro entstand, in der Straße „Am Krämersrain".

Scheunenbrand

Mücke. Am Sonntag (18.12.) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Wohngebäudes mit angrenzender Scheune im Ortsteil Mücke-Sellnrod. Ein weiteres angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Konnte jedoch vorübergehend durch die Rauchentwicklung nicht bewohnt werden. Dort aufenthältige Personen hatten sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Gebäude begeben und blieben unverletzt. Auch die Tiere, welche sich zum Brandzeitpunkt in der Scheune befanden, konnten durch benachbarte Landwirte und Anwohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Nach ersten vorläufigen Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro.

Fassade mit Farbe besprüht

Bad Hersfeld. Mit schwarzer Farbe schmierten Unbekannte verfassungswidrige Zeichen an die Fassade eines Firmengebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Sachschaden, der sich auf rund 50 Euro beläuft, wurde am Sonntag (11.12.) festgestellt.

Automat aufgebrochen

Bad Hersfeld. Einen Kaugummiautomaten nahe eines Spielplatzes in der Dreherstraße im Ortsteil Hohe Luft hebelten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (17.12.) auf. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

WhatsApp-Betrug

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte schrieben einer 59-jährigen Frau aus Rotenburg a.d. Fulda am Samstag (17.12.) eine Nachricht über den Nachrichtendienst WhatsApp. Dabei gaben sich die Schwindler als Sohn der Rotenburgerin aus und erklärten, dass das Handy des Angehörigen defekt sei und er daher eine neue Nummer nutze. Aufgrund dessen könne der vermeintliche Sohn auch sein Online-Banking nicht nutzen, müsse nun aber eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrages zahlen. Die Dame glaubte den An gaben der Betrüger und überwies einen entsprechenden Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst später fiel der Trickbetrug auf.

Ihre Polizei warnt:

Die Polizei rät, keinesfalls prompt Geld zu senden, sondern zuvor auf einen Anruf oder eine Sprachnachricht zu bestehen. Oder aber Sie nehmen unter der Ihnen bislang bekannten Rufnummer Kontakt auf. Nur so können Sie überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermeintlichen Angehörigen handelt.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Schuhe gestohlen – Zeugenaufruf

Kirchheim. Am Samstagnachmittag (17.12.), gegen 16.50 Uhr, wechselte ein bislang unbekannter Täter in einem Geschäft in der Hauptstraße sein getragenes Schuhwerk gegen dort zum Verkauf angebotene Ware. Anschließend versuchte der Mann mit den weißen Schuhen der Marke Puma den Laden zu verlassen. Als dort arbeitende Personen den Täter daraufhin ansprachen, versprühte dieser ein Reizgas – vermutlich Pfefferspray – und flüchtete in unbekannte Richtung. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 60 Euro. Der Unbekannte kann als männlich, circa 1,75 Meter groß und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen beigefarbenen Jogginganzug und eine graue Mütze. Außerdem führte er einen blauen Rucksack mit sich.

Straßenverkehrsgefährdung am 27.11.2022 – B 254 zwischen Reuters und Alsfeld – Geschädigte und Zeugen gesucht

Alsfeld

Am Sonntag, den 27.11.2022, gegen 16:30 Uhr, konnte durch einen Zeugen ein schwarzer VW-Golf beobachtet werden, welcher auf der B 254 zwischen Reuters und der Abfahrt zur Mülldeponie Bastwald einen vorausfahrenden grauen Skoda überholte, ohne dabei auf entgegenkommende Fahrzeuge zu achten. Während des Überholvorganges kam es schließlich zur Gefährdung eines aus Richtung Alsfeld kommenden Fahrzeuges, welches einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine weiße Mercedes A-Klasse, aktuelles Modell. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin oder des Fahrers der A-Klasse und nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Scheune in Vollbrand- Menschen und Tiere in Sicherheit

Mücke-Sellnrod

Aktuell (Montag, 00.15 Uhr) kommt es in der Ortslage von Sellnrod zum Vollbrand einer Scheune. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort, ebenso Beamte der Alsfelder Polizei.

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte bislang erfolgreich verhindert, die in der Scheune gehaltenen Nutztiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gebäude-/Scheunenbrand in Altenfeld – Sperrung der B 279 aufgehoben

Die aufgrund der Nachlöscharbeiten weiter andauernde Sperrung der B 279 wurde um 18.20 Uhr aufgehoben.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit

Fulda

Am Samstag, dem 17.12. gegen 08.00 Uhr teilte eine Benutzerin des Wohnmobilparkplatzes in der Weimarer Straße der Polizei mit, dass dort eine Laterne umgefahren wurde. Durch eine Streife der Polizeistation Fulda wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Hier konnte festgestellt werden, dass insgesamt zwei Laternen umgefahren und ein Parkscheinautomat erheblich beschädigt wurde. Nach dem Verursacher mussten die Polizisten aber nicht lange suchen. Die Zugmaschine mit niederländischer Zulassung und Anhänger stand mitten auf dem Parkplatz. Der Fahrer lag in seiner Kabine und schlief. Dieser wurde durch die Beamten geweckt. Da der 57-jährige ausländische Fahrer noch unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde dieser festgenommen und zur Polizeistation verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Unfall um 04.00 Uhr ereignete. Der LKW-Fahrer konnte oder wollte sich nicht an den Unfall erinnern. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20000 Euro geschätzt.

Gebäude-/Scheunenbrand in Altenfeld

Fulda

Gersfeld, OT Altenfeld: Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr ereignete sich einen Scheunenbrand am Ortsrand Altenfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Inneren der Scheune zu einem Brandgeschehen. Der Besitzer versuchte noch den Brand selbstständig zu löschen, was ihm aber misslang. Er wurde vorsichtshalber wegen Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. Bei Eintreffen der verständigten Feuerwehr schlugen bereits die Flammen aus dem Dach der Scheune. Die Scheune war nicht mehr zu retten, sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die ca. 150 eingesetzten Feuerwehrleute (Gersfeld, Hettenhausen, Schmalnau, Poppenhausen) konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 80.000 bis 100.000 EUR beziffert. Die Brandursachenermittlung erfolgt im Nachgang durch die Kriminalpolizei Fulda.

Da die Nachlöscharbeiten noch andauern, bleibt die an die Brandstelle angrenzende B 279 weiterhin gesperrt.