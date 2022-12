Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher am Wochenende aktiv, Hochtaunuskreis, Freitag, 16.12.2022 bis Sonntag, 18.12.2022

(fh)Am Wochenende trieben Einbrecher in mehrere Kommunen des Hochtaunuskreises ihr Unwesen. Zwischen Freitag und Sonntag wurden gleich vier weitere Einbrüche bekannt, bei denen die Unbekannten teilweise an Beute gelangten. Am Freitag stellten die Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Fasanengarten in Königstein einen misslungenen Einbruchsversuch fest. Unbekannte hatten vergebens versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Auch in Ober-Erlenbach scheiterten am Wochenende Einbrecher in ihrem Unterfangen. Im Holzweg hatte man erfolglos versucht ein rückseitiges Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. In beiden Fällen gelang den Tätern unerkannt die Flucht. In Oberursel-Stierstadt und Königstein-Falkenstein hatten Einbrecher leider mehr Erfolg. Zwischen Freitag und Sonntag brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der „Schlesische Straße“ ein. Sie hebelten die Terrassentür des Hauses auf und betraten so die Wohnräume, Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Möbelstücke und entwendeten Haushaltsgeräte, Elektronikartikel und Schmuck. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Edelflußstraße in Stierstadt verschafften sich die Einbrecher am Wochenende durch das aufhebeln einer Kellertür Zutritt zum Wohnhaus. Dort angekommen entwendeten sie Schmuck sowie eine Münzsammlung ehe sie unerkannt die Flucht ergriffen.

In allen Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Räder von Mercedes gestohlen, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Samstag, 17.12.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 09:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag stahlen Diebe in Ober-Erlenbach einen kompletten Reifensatz eines Mercedes. Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Mercedes GLE fest, dass an seinem zuvor in der Straße „Am Kirschgarten“ abgestellten Pkw alle vier Räder samt Felgen fehlten. Der daraufhin verständigten Polizeistreife zeigte sich, dass Unbekannte in der Nacht die vier Kompletträder mit einem Werkzeug abgeschraubt und das Fahrzeug anschließend auf mehreren gestapelten Steinen zurückgelassen hatten. Der Wert der Räder wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Betrunkener parkt ein, Bad Homburg, Lechfeldstraße, Sonntag, 18.12.2022, 19:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend hat ein aufmerksamer Zeuge in Bad Homburg einen betrunkenen Autofahrer überführt. Gegen 19:20 Uhr beobachtete der aufmerksame Mann einen Parkvorgang in der Lechfeldstraße in Bad Homburg. Der 66-Jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse stieß beim Einparken gegen einen abgestellten Suzuki Alto und beschädigte diesen. Als der Zeuge mit dem Unfallverursacher in Kontakt kam, nahm er einen deutlichen Alkoholgeruch war und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort mithilfe eines vorläufigen Alkoholtests den Verdacht bestätigen. Knapp 1,6 Promille zeigte das Gerät an. Dies hatte nicht nur eine Blutentnahme, sondern auch die vorläufige Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Katalysator gestohlen, Schmitten, Hollerecke Samstag, 17.12.2022, 13.00 Uhr bis Montag, 19.12.2022, 09.00 Uhr,

(ew)Im Schmittener Ortsteil Brombach wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen festgestellt, dass Diebe den Katalysator eines geparkten Ford Ranger ausgebaut und entwendet haben. Das betroffene silberne Fahrzeug war im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der „Hollerecke abgestellt“. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen, Polizeipräsidium Westhessen, Sonntag, 18.12.2022 bis Montag, 19.12.2022,

(fh)Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag hat der einsetzende Schneeregen und die damit verbundenen glatten Fahrbahnen alle fünf Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen beschäftigt und zu Dutzenden Einsätzen geführt. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnen die fünf Polizeidirektionen in der Summe knapp 150 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen verloren die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und rutschten unter anderem gegen geparkte Fahrzeuge, Straßenschilder oder auch Grundstücksbegrenzungen. Glücklicherweise hielt sich die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, in Grenzen. Der Polizei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Unfälle mit Verletzten bekannt. In drei Fällen hatten die verantwortlichen Unfallverursacherinnen und Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge unerlaubt die Unfallstellen verlassen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus ereigneten sich circa 40 Verkehrsunfälle die auf Schneeglätte zurückzuführen sind.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

Achten Sie auf die richtige Bereifung

Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht

nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden

nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein

Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges den

Straßenverhältnissen an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem

Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Rathausplatz Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 21:47 Uhr

Aus unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen einer weiblichen und einer männlichen Person (beide 18-jährige Bad Homburger), in deren Verlauf der Beschuldigte die ihm bekannte erheblich alkoholisierte junge Frau leicht verletzte.

Frau versucht Diebe aufzuhalten und wird verletzt Tatort: Oberursel, Kumeliusstraße 2 Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 15:40 Uhr

(SW) Am Samstagnachmittag entwendete ein unbekannter Täter Kosmetikprodukte im Wert von 129 Euro aus einem Geschäft. Im Kassenbereich wurde er durch eine Mitarbeiterin angesprochen, welche die Tat beobachtete. Als die Mitarbeiterin den Mann festhalten wollte, stieß ein weiterer unbekannter Täter sie zurück. Dabei verletzte sich die 42-jährige Mitarbeiterin leicht an ihrer Hand. Beide Täter flüchteten aus dem Geschäft und entfernten sich über die Kumeliusstraße in Richtung Henchenstraße. Dort bogen sie nach links in die Liebfrauenstraße und flüchteten unerkannt.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter: männlich, 35-40 Jahre, 175 cm, dunkle kurze Haare, schwarz blaue Jacke, schwarzer Schal, dunkle Hose, hellbraune Schuhe, weiße und schwarze Papiertüten mitgeführt

Täter: männlich, 40-45 Jahre, 175-180 cm, dunkelblonde kurze Haare, Schnauzbart, dunkelblaue Kapuzenjacke, dunkle Hose, helle Jacke mit grauem Quer-Streifen über Arme und Brust, braune Papiertüte mitgeführt



Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Bedrohung und Körperverletzung

Tatort: Friedrichsdorf, Edouard-Desor-Straße Tatzeit: Freitag, 16.12.2022, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr

In einem Fitnessstudio gerieten zwei männliche Personen in Streit, in dessen Verlauf der 18-jährige Geschädigte von einem 20-Jährigen getreten und bedroht wurde. Der Geschädigte erstattete daraufhin Strafanzeige.

Einbrüche in Keller

Tatort: Steinbach, Berliner Straße Tatzeit: bis Freitag, 16.12.2022, genaue Tatzeit unbekannt

In der Berliner Straße in Steinbach kam es zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile. Die unbekannten Täter gelangten dabei in zwei Mehrfamilienhäuser und trennten die Vorhängeschlösser der einzelnen Kellerabteile durch. Insgesamt wurden mindestens 30 Kellerabteile in den beiden Häusern geöffnet.

Die Täter entwendeten nach jetzigem Stand mindestens eine Bohrmaschine und Staubsaugerbeutel im Wert von 800 Euro. Bislang sind nur wenige Geschädigte bekannt.

Daher werden Zeugen der Tat, sowie weitere Geschädigte gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Usingen, Auf der Elfengrube Tatzeit: Freitag, 16.12.2022, zwischen 16:20 Uhr und 21:35 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Usingen auf und durchsuchten mehrere Zimmer. Die Täter konnten ausländisches Bargeld entwenden und den Tatort anschließend unerkannt verlassen. Am Haus entstand geringer Sachschaden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Fischbacher Straße Tatzeit: Freitag, 16.12.2022, 19:08 Uhr

Eine männliche Person verschaffte sich über eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus Zugang zur Wohnung. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und verließ die Wohnung vermutlich durch ein Fenster. Hierbei wurden er sowie zwei weitere vermummte männliche Personen von einer Zeugin beobachtet. Sie beschreibt die drei männlichen Personen wie folgt: vollständig schwarze Kleidung sowie aufgesetzte schwarze Kapuzen oder Mützen, schwarze Tücher vor Nase und Mund, einer führte eine weiße Plastiktüte mit orange-gelbem Logo mit sich. Über Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel. 06172/120-0.

Einbruch in Gasthaus

Tatort: Wehrheim, Rodheimer Straße Tatzeit: zwischen Freitag, 16.12.2022, 23:45 Uhr und Samstag, 17.12.2022, 08:20 Uhr

Unbekannte Täter hebelten das Fenster eines Gasthauses in Wehrheim auf. Die Täter entwendeten diverse Flaschen mit Alkohol, mehrere Packungen Fleisch und Fisch. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2.000 Euro. Der durch das Aufbrechen entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Tel. 06172/120-0.

Fahren unter BtM-Einfluss / ill. Aufenthalt Tatort: Neu-Anspach, Taunusstraße Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 19:45 Uhr

Am Samstagabend sollte der 23-jährige Fahrer eines E-Rollers einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Fahrer ansprachen, ließ dieser sein Gefährt zurück und versuchte zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Diese konnten den Mann nach kurzer Verfolgung festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sich der Mann bereits einige Zeit illegal in Deutschland aufhielt und bisher nicht behördlich gemeldet war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Mann wird nun wegen illegaler Einreise sowie Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Tatort: Wehrheim, Rodheimer Straße Tatzeit: Sonntag, 18.12.2022, 04:10 Uhr

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mann beobachtet, welcher mehrfach in sein geparktes Fahrzeug ein- und ausstieg. Das Verhalten kam dem Zeugen merkwürdig vor und er vermutete, dass der Mann betrunken sein könnte und mit seinem Pkw losfahren wollte. Er informierte die Polizei. Eine Streife konnte den gemeldeten Mann gerade dann erreichen, als er bereits den Motor seines Fahrzeugs gestartet und das Licht eingeschaltet hatte. Aufgrund der zugefrorenen Scheiben des Fahrzeugs konnte er jedoch noch nicht losfahren. Ein Test ergab, dass der 32-jährige Mann tatsächlich Alkohol getrunken hatte. Weiterhin konnten die Beamten im Fahrzeug Betäubungsmittel auffinden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Unfallort: Oberursel, Königsteiner Straße Unfallzeit: Samstag, 17.12.2022, 01:43 Uhr

(SW) Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 24-Jähriger aus Idstein die Königsteiner Straße aus Oberursel kommend in Richtung B 455. Der Idsteiner kam mit einem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab über zwei Promille. Der Führerschein des Idsteiners wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Aufgrund von schweren Prellungen wurde der Fahrer zudem in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Unfallort: Steinbach, Siemensstraße (Bahnhof Steinbach / Weißkirchen) Unfallzeit: zwischen Donnerstag, 15.12.2022, 17:15 Uhr und Samstag, 17.12.2022, 06:34 Uhr

(SW) Im Tatzeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein Opel Astra und ein BMW 1er waren ordnungsgemäß am Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Steinbach/Weißkirchen geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Siemensstraße, wobei er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte er die Heckstoßstange des Opel und im Anschluss die hintere Stoßstange des BMW. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 16.500 Euro.

In den Gegenverkehr geraten

Unfallort: Oberursel, L3004 (Richtung Feldberg) Unfallzeit: Samstag, 17.12.2022, 17:52 Uhr

(SW) Eine 71-Jährige aus der Gemeinde Schmitten geriet am Samstag in der Applauskurve mit ihrem Pkw der Marke Toyota in den Gegenverkehr. Sie stieß mit einem dort entgegenkommenden Jeep eines 22-Jährigen aus Friedrichsdorf zusammen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Zusammenstoß verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste bis 19:40 Uhr voll gesperrt werden.