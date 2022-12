Tödlicher Verkehrsunfall

Alzey (ots) – Am Sonntag 18.12.2022, kam es in Eppelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Gegen 20:20 Uhr befuhr ein PKW mit vier Insassen die Bahnhofstraße aus Richtung Flomborn in Fahrtrichtung Ortsmitte. In einer leichten Links-Schwenkung kam das Fahrzeug, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausecke.

Die 27-jährige Beifahrerin verstirbt an der Unfallstelle. Die 3 weiteren Insassen wurden schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde sichergestellt, ein Gutachter hinzugezogen.

Worms

Einbruch abgebrochen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einem Einbruch im Tulpenweg kam es am vergangenen Freitag, den 16.12.2022, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Auf der Suche nach Wertgegenständen fanden diese einen Tresor, der jedoch am Tatort zurückgelassen wurde.

Vermutlich fühlten sich die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und brachen ihr Vorhaben ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Überwachungskamera abgerissen und mitgenommen, aber keine Wertgegenstände entwendet.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum im Tulpenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.