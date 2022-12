LKW-Fahrer prallt mit über 1,9 Promille gegen Laternenpfahl

A 61/Stromberg (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Sonntag 18.12.2022 gegen 03 Uhr der 45-jährige Fahrer eines LKW, der auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West mit einem Laternenpfahl kollidierte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen, den die Beamten noch bei laufendem Motor im Führerhaus antrafen, ca. 1,92 Promille.

Die Polizisten nahmen den Unfall auf und behielten den Führerschein des Truckers gleich ein. Er versuchte den Polizisten mit ziemlich verwaschener Sprache zu erklären, dass sich die Bremse des LKW gelöst hätte. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis. Den Sachschaden am LKW schätzen die Beamten auf 750 Euro, den An der Laterne auf ca. 800 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zu schnell und unter Drogeneinfluss

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Da er am Sonntag 18.12.2022 gegen 00:15 Uhr auf der A 61 in Höhe Waldlaubersheim bei erlaubten 130 km/h mit ca. 185 km/h unterwegs war, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 30-jährigen Fahrer eines PKW.

Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig und unkooperativ. Bei dem 30-Jährigen, der Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte, fanden die Beamten noch Drogen. Diese wurden sichergestellt. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Es erwarten ihn nun ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Diebstahl eines E-Bikes aus Gartenlaube

Meddersheim (ots) – In der Nacht vom 18.12.2022 auf den 19.12.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern ein hochwertiges E-Bike des Herstellers “Cube” aus einer Gartenlaube in der Straße “Unter den Fichten” in Meddersheim entwendet.

Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Kirn unter Tel: 067521560 zu melden.