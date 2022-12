Mit fast 1,4 Promille von der Fahrbahn abgekommen

A 61/Bingen (ots) – Ein 34-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 18.12.2022 gegen 05:45 Uhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Überleitung zur A 60, Fahrtrichtung Mainz, kam der 34-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Anprall-Dämpfern der Fahrbahntrennung.

Nach der Kollision kam der PKW einige Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stillstand, das Heck ragte jedoch deutlich auf die linke Fahrspur. Am PKW des 34-Jährigen entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt. Den Sachschaden am Anprall-Dämpfer wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Beamten die den Unfall aufnahmen, stellten bei dem 34-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen und mit einem Strafverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen-Büdesheim (ots) – In der Zeit vom 17.12.2022, 13:30 Uhr, bis zum 18.12.2022, 09:45 Uhr kommt es in der Jakob-Ebersmann-Straße in Bingen-Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter parkte hier sein Fahrzeug zu genannter Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Jakob-Ebersmann-Straße ab.

Der unbekannte Unfallverursacher kommt vermutlich auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stößt mit der hinteren Stoßstange des Fahrzeug des Geschädigten zusammen. Es entsteht Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Anschließend entfernt sich der bislang unbekannte Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Bingen bittet um ihre Mithilfe bei den Ermittlungen zum Verursacher. Bei Hinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

Mainz

Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Im Stadtteil Gonsenheim kam es zum wiederholten Male zum Diebstahl eines Motorrades. Bereits in der Nacht zu Mittwoch 14.12.2022, wurde von bislang unbekannten Tätern ein Motorrad aus einer Tiefgarage in der Werrastraße gestohlen. Das Motorrad befand sich auf einem angemieteten Stellplatz.

Da eine der Zugangstüren der Tiefgarage nicht verschlossen war, konnten sich die Täter ungehindert Zutritt verschaffen. Bei dem Motorrad handelt es um eine rote BMW F650 mit Mainzer Kennzeichen. Auf dem Sitz des Motorrads war eine Tasche der Marke “Held” angebracht.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrades machen?

Wer hat im Bereich der Werrastraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.