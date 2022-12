Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)-(SK) – Am Sonntag 18.12.2022 um 21:31 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in die Carl-Bosch-Straße in Friesenheim gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle waren 11 Bewohner bereits vor dem Gebäude. Zwei Bewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt.

Erste Erkundungen ergaben eine Rauchentwicklung und einen ausgelösten Rauchwarnmelder im Treppenraum. Im Gebäude befanden sich keine weiteren Bewohner. Es handelte sich um eine überhitzte Herdplatte mit angebranntem Essen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß.

Eine Mutter und ihr Kind wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt, konnten danach aber wieder entlassen werden. Nach umfangreichen Entlüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Einsatz war gegen 22:30 Uhr beendet.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Mann, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, das Modul Führung und die Polizei.

Unfälle bei winterlichen Bedingungen

Ludwigshafen (ots) …passierten am Sonntagnachmittag (18.12.2022) im Stadtgebiet. Ein 43-jähriger Autofahrer verlor auf der Brunckstraße bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der gläsernen Begrenzung einer Straßenbahnhaltestelle. Der PKW wurde hierbei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Ein 19-jähriger Autofahrer wollte von der Langgartenstraße in die Friesenheimer Straße abbiegen, als auch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Ampelanlage kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Auch das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Friesenheimer Straße musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Oppau für circa 30 Minuten gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Der Winter ist zurück und birgt einige Gefahren. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen. Zusätzlich steigern festgefahrener Schnee und Spurrillen das Unfallrisiko.

Bei Unfällen durch Glatteis ist nicht angepasste Geschwindigkeit mitunter Ursache. Auch wenn Autofahrer sich an die von Schildern vorgegebene Geschwindigkeit halten, können sie dennoch für die örtlichen Straßen- oder Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs sein.

Daher rät die Polizei:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.

Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reif überzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.

Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein. Fahren Sie nicht mit nur einem kleinen “Guckloch” in der Frontscheibe.

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den Wischwasser Füllstand, damit es zu keiner Schlierenbildung auf der Frontscheibe kommt.

Denken Sie an die Umwelt. Vermeiden Sie ein warmlaufen lassen des Motors.

Einbrüche in Mundenheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend (18.12.2022) zwischen 17:20-18:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Horstackerstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ebenfalls am Sonntag 18.12.2022 zwischen 17-20:45 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trifelsstraße eingebrochen. Auch hier wurden Wertgegenstände entwendet, der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich der Horstackerstraße/Trifelsstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.