Oppenheim (ots) – Weil er in Gesprächen erkennen ließ, dass er eine nicht anwesende Person mit dem Tode bedrohte, wurden das Anwesen eines Rheinhessen durchsucht. Hierbei konnten insgesamt 40 Waffen präventiv sichergestellt werden. Darunter befanden sich Jagdwaffen, Deko-Waffen, Luftgewehre sowie ca. 3.000 Schuss Munition.

mehrere Waffen sichergestellt. Bereits am Montag, 12.12.2022, drohte ein 57-jähriger verbal gegenüber Dritten, einem anderen den Tod an. Da der Rheinhesse im legalen Besitz von Schusswaffen ist, wurde das Wohnanwesen, per richterlichem Beschluss, durchsucht. Er selbst befand sich nicht vor Ort.

Für einige der sichergestellten Waffe, konnte keine entsprechende Erlaubnis aufgefunden werden.

Die Waffenbehörde wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.