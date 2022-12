Mainz (ots) – In den frühen Morgenstunden kam es zu gefrierendem Regen und spiegelglatten Straßen . Ab ca. 04:30 Uhr setzte der Regen ein und führte in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch nicht befahrbare Straßen, insbesondere im Stadtgebiet Mainz. Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz wurden bis 11:30 Uhr 118 Verkehrsunfälle gemeldet.

Bei 5 Unfällen wurden Personen, nach derzeitigem Kenntnisstand, verletzt. Im gleichen Zeitraum wurden davon, nur für das Stadtgebiet Mainz 70 Unfälle gemeldet. Es blieb in den meisten Fällen bei Sachschäden. In vielen Fällen verloren die Fahrer die Kontrolle über den PKW und rutschten gleich in mehrere geparkte Fahrzeuge. Weiterhin sind Schäden an Verkehrseinrichtungen, wie Schilder und Pfosten, entstanden. In 2 Fällen erlitten Personen bei Unfällen leichte Verletzungen.

Über die Anzahl gestürzter und möglicherweise verletzter Fußgänger liegen der Polizei weiterhin keine gesicherten Zahlen vor. Es ist davon auszugehen, dass Betroffene sich nicht bei der Polizei meldeten und sich selbstständig in Behandlung begaben.

Die Polizei weist darauf hin, dass es bei der Abarbeitung gemeldeter Unfälle weiterhin zu Wartezeiten kommen kann. Wer einen Unfall nachmelden möchte, sollte zunächst mit der zuständigen Versicherung Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen.