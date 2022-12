Schöffengrund-Schwalbach: Phantombildfahndung – Unbekannter spricht 2-Jährigen auf Spielplatz an und will ihn mitnehmen

Im November 2022 erhielt die Wetzlarer Kriminalpolizei Kenntnis von einem Fall der versuchten Kindesentführung. Zwischenzeitlich hat das Landeskriminalamt ein Phantombild des bislang unbekannten Täters erstellt. Die Polizei hofft nun aufgrund dessen, neue Hinweise zur Identität des Unbekannten aus der Bevölkerung zu erlangen.

Mit dem erstellten Phantombild bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wem ist der Mann auf dem Phantombild bekannt? Wer kann Hinweise zur Identität der Person geben?

Hinweise bitte an die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Erstmeldung

Schöffengrund-Schwalbach: Unbekannter spricht 2-Jährigen auf Spielplatz an und will mit ihm den Spielplatz verlassen / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (16.11.2022) erlangte die Wetzlarer Kriminalpolizei nach einem Beitrag in den Sozialen Medien Kenntnis von einem Vorfall, der sich bereits am Sonntagvormittag (13.11.2022) auf dem Spielplatz in der Straße „Am Weißen Stein“ zugetragen hatte. Eine Mutter war mit ihrem 2-jährigen Sohn auf besagten Spielplatz. Während der Junge spielte, sprach offenbar ein Unbekannter das Kleinkind an, nahm es an der Hand und wollte mit dem Jungen den Spielplatz verlassen. Die Mutter, erkannte die Situation rechtzeitig, lief in Richtung des Mannes, der den Jungen auf den Arm nahm und versuchte wegrennen. Ein aufmerksamer Zeuge stellte sich dem Unbekannten in den Weg und konnte ihn aufhalten. Die Frau nahm ihren Sohn wieder an sich, der Unbekannte flüchtete. Zum Motiv des Unbekannten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Unbekannten: Dieser soll 180 groß, 50-60 Jahre alt und von normaler Statur sein. Sein dichtes, volles Haar hatte einen grauen Schimmer. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte buschige Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Jogginganzug des Herstellers „Nike“. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten, der sich zuvor offenbar auf dem Fußweg am Spielplatz aufhielt, geben? Wer hat die Situation zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr mitbekommen? Die Wetzlarer Polizei bittet zudem den Zeugen, der den Mann stoppte und sich im Anschluss mit der Mutter unterhielt, sich bei der Polizei zu melden. Zum Vorfallzeitpunkt soll sich eine weitere Frau mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Sie wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.