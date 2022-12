Landau: Die Polizei-News

LKW durchbricht Leitplanke (siehe Foto)

A65/Landau-Nord (ots) – Nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW in der Nacht auf Samstag musste die A65 in nördliche Fahrtrichtung für wenige Stunden voll gesperrt werden.

Der 62-jährige Fahrer eines Sattelzugs kam gegen 22:00 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Landau Nord nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach hierbei die Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bis Abschluss der Bergungsarbeiten gegen 01:00 Uhr verblieben alle Fahrstreifen gesperrt.

Streitigkeiten in Diskothek

Landau (ots) – Am frühen Morgen des 17.12.2022 kam es zwischen zwei Gästen einer Landauer Diskothek zu einem verbalen Disput. Daraufhin griffen die dort eingesetzten Sicherheitskräfte des Betreibers ein, um die Situation zu beenden. Hierbei soll es zu Körperverletzungshandlungen gekommen sein.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.-Nr.: 06341/287-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl einer Gedenktafel

Landau (ots) – Im Zeitraum vom Abend des 14.12.2022 bis zum Abend des 15.12.2022 entwendete ein bisher unbekannter Täter eine bronzene Gedenktafel, welche an der Hausfassade der Pestalozzischule in Landau angebracht war.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.-Nr.: 06341/287-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.