Zwei Betrunkene erbeuten Jacke

Ludwigshafen-Stadtteil Süd (ots) – Am frühen Sonntag 18.12.2022 gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Raub in der Roonstraße. Hierbei erbeuteten die beiden alkoholisierten 18- und 19-jährigen Täter die Jacke des geschädigten 27-Jährigen. Dieser wurde zunächst gemeinsam mit seiner Freundin durch die beiden Täter angerempelt und nach dem Erbeuten der Jacke zudem noch ins Gesicht geschlagen.

Nach kurzer fußläufiger Flucht in Richtung Berliner Platz konnten die beiden Täter in Höhe der dort ansässigen Diskothek durch die Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe und kurzweiliger Ausnüchterung in der Zelle wurden die beiden Täter aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Telefonbetrug misslingt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitagmittag des 16.12.2022 wurde ein 68-jähriger Oppauer auf seinem Festnetztelefon angerufen. Ihm wurde ein Gewinn in einer Lotterie in Aussicht gestellt, sofern er einen Geldboten für eine Übergabe des Gewinns im Voraus bezahlen würde. Der 68-jährige entlarvte den Betrug und kontaktierte die Polizei. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ohne Führerschein verunfallt

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitagabend des 16.12.2022 wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallaufnahme in die Frankenthaler Straße im Ludwigshafener Stadtteil West gerufen. Der 29-jähriger Fahrer eines VW verlor aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem anderen geparkten Fahrzeug am Straßenrand.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer derzeit keinen Führerschein besitzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Betrunken mit dem E-Scooter gestürzt

Ludwigshafen-Stadtteil Süd (ots) – In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei um 03:16 Uhr eine verletzte und bewusstlose Person in der Saarlandstraße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten in Erfahrung gebracht werden, dass der 26-jährige verunfallte Ludwigshafener vermutlich alkoholisiert mit seinem E-Scooter gestürzt war und sich hierbei verletzt hatte.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt. Zudem wurde ihm aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen.

Brand in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am 16.12.2022 um 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Hornstraße nach Ludwigshafen-Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Schwelbrand im Keller mit Verrauchung des Treppenraumes vor. Die Bewohner wurden durch die vorhandenen Rauchwarnmelder geweckt und konnten mit Eintreffen der Feuerwehr das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen.

Der Brand wurde im Bereich der Heizungsanlage lokalisiert und gelöscht. Das Gebäude wurde maschinell entraucht. Die Bewohner können ihre Wohnungen weiter nutzen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 32 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, die Polizei, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt.

Bei diesem Ereignis machte der Rauchwarnmelder die Gebäudebewohner frühzeitig auf den Brand aufmerksam. Weitere Hinweise zu Rauchwarnmeldern und dem richtigen Verhalten im Brandfall sind auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen zu finden: https://www.ludwigshafen.de/buergernah/feuerwehr/rauchmelder

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstagmittag des 17.12.2022 kam es im Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Ganderhofstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu einer starken Rauchentwicklung durch entzündetes Laub.

Durch die angerückte Feuerwehr konnte der Ausbruch eines größeren Brandes verhindert werden, sodass keine Anwohner verletzt wurden. Nach einer Durchlüftung des Anwesens durch die Feuerwehr, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen kehren.

Unfall durch Schneeglätte

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstagabend des 17.12.2022 gegen 20:45 Uhr, kam es in der Bgm.-Grünzweig-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu einem Verkehrsunfall.

Der 20-jährige Fahrer eines blauen Renaults verlor hierbei beim Versuch seinen PKW zu wenden aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Alkoholisiert auf dem Nachhauseweg

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen des 18.12.2022 wurde ein 42-jähriger Mann aus Ludwigshafen in seinem Auto in der Mannheimer Straße im Stadtteil Oggersheim durch die Polizei kontrolliert.

Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 0,7 Promille, weswegen dieser im Anschluss die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten musste. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.