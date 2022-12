Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Samstagabend 17.11.2022, wurde der Polizei Speyer um 23:45 Uhr ein gestürzter Radfahrer im Bereich der Schwerdstraße gemeldet. Der Anrufer konnte bereits zwei Stürze des Mannes beobachten, in Folge derer sich dieser auch leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 39-jährigen Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unfallzeugen zu Verkehrsunfall in der Auestraße gesucht

Speyer (ots) – Am 16.12.2022 gegen 12:20 Uhr befuhren zwei Pkw die Auestraße in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße. Auf Höhe des Kauflandparkplatzes kam es dann zum Zusammenstoß. Eine der Unfallbeteiligten gab an, dass ihre Unfallgegnerin einen dort befindlichen dritten mittleren Fahrstreifen befuhr, um nach links abzubiegen, dann jedoch plötzlich wieder auf den rechten Fahrstreifen wechselte und es hierbei zum Zusammenstoß kam.

Die Unfallgegnerin schilderte wiederum, dass sie durchgehend die rechte Fahrspur befahren habe, die andere Fahrzeugführerin jedoch verkehrswidrig rechts an ihr vorbeigefahren sei.

Aufgrund der widersprüchlichen Schilderungen und des unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)