Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Gartenhauses an der K4160

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, dem 17.12.2022, gegen 23:15 Uhr

wurde dem Polizeinotruf, durch Verkehrsteilnehmer, ein Brandgeschehen einer

Scheune / Gartenhütte zwischen Schatthausen und Gauangelloch, gemeldet. Durch

eingesetzte Kräfte konnte ein Brand einer hölzernen Gartenhütte, im Feldgebiet

östlich der K4160, festgestellt werden. Die Gartenhütte geriet im weiteren

Fortgang in Vollbrand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand

letztlich jedoch bekämpft und gelöscht werden. Ferner konnte sogar auch der

Eigentümer der Gartenhütte verständigt werden, welcher kurz darauf vor Ort kam.

Als Brandursache wurde ein möglicher technischer Defekt bei einem Stromwechsler

/ Transformator angenommen, welcher wohl vergessen wurde durch den Eigentümer

aus- / abzuschalten. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Erkenntnisse.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Mercedes-Fahrer gerät in Gegenverkehr – 4 Verletzte und hoher Sachschaden

Wiesloch (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger

Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Horrenberger Straße/L 612 in Fahrtrichtung

Horrenberg. In Höhe Erlenbachhof verlor der 69-Jährige die Kontrolle über seinen

Pkw, geriet in den Gegenverkehr, kollidierte hier mit einem entgegenkommenden

BMW und in der weiteren Folge noch mit einem dahinterfahrenden Opel. Durch die

Kollisionen wurden der 69-jährige Unfallverursacher schwer, jedoch nicht

lebensgefährlich, die 22-jährige BMW-Fahrerin und der 54-jährige Opel-Fahrer

leicht verletzt. Alle am Unfall Beteiligten wurden in umliegenden Kliniken

medizinisch versorgt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf

ca. 40 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie

abgeschleppt werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher

eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Dem 69-Jährigen wurde noch

in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein bleibt bei den Akten

und er sieht sich nun einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung,

Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision mit geparktem Elektrofahrzeug – beide Pkw in Brand geraten – ca. 70 000,- Euro Schaden

Schwetzingen (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.55 Uhr, befuhr eine

52-jährige Seat Fahrerin in Schwetzingen die Mannheimer Straße. Aus zunächst

ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit

einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Elektrofahrzeug der Marke Audi.

Durch den Zusammenstoß fingen die Fahrzeuge Feuer und brannten aus. Der Brand

konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen, die mit 20 Mann vor Ort

war, schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die 52-jährige

Unfallverursacherin und ihre 47-jährige Beifahrerin konnten sich zuvor noch

unverletzt aus ihrem Fahrzeug in Sicherheit bringen. Die Schäden an beiden Pkw

werden auf insgesamt ca. 70 000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme

wurde schnell klar warum die 52-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Zum Unfallzeitpunkt stand diese unter dem Einfluss alkoholischer Getränke,

weswegen sie zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Schwetzingen

verbracht wurde. Zu allem Überfluss zeigte sich die 52-Jährige hier mit den

polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und widersetzte sich den Maßnahmen.

Zudem beleidigte sie die Beamten. Sie muss sich neben der Gefährdung des

Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr nun noch wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.