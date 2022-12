Heidelberg/Kirchheim: Gelöster Fahrzeugreifen rollt in den Gegenverkehr und löst Unfall aus – zwei Leichtverletzte

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger

Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die B 535 vom Emmertsgrund kommend in Richtung

Speyrer Straße. Kurz nach der Abfahrt zur L 598 löst sich aus noch ungeklärter

Ursache der hintere Reifen seines Fahrzeugs und rollt in den Gegenverkehr. Hier

kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel einer 38-Jährigen. Ein

hinter der Opel-Fahrerin fahrender 21-jähriger Fiat-Fahrer erkennt die Situation

zu spät und fährt der 38-jährigen Opel-Fahrerin ins Heck ihres Fahrzeugs.

Während die 38-Jährige Opel-Fahrerin und der 21-Jährige Fiat-Fahrer unverletzt

blieben erlitten die zwei 22-jährigen Mitfahrerinnen des 21-Jährigen leichte

Verletzungen. Beide wurden in einem Heidelberger Krankenhaus medizinisch

behandelt. Durch den gelösten Reifen entstand am Mercedes ein geschätzter

Schaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Der Schaden am Opel wird mit ca. 15 000,-

Euro und der Schaden am Fiat mit ca. 4000,- Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten musste die B 535 bis ca. 20.35 Uhr voll gesperrt werden. Eine

örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Daraus ergaben sich mittlere

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Kirchheim: Unfall, Frontalzusammenstoß auf der B535, Straßensperrung in Richtung Boxberg / HD-Rohrbach

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Gegen 18:07 kam es aus bisher ungeklärter Ursache

zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die B 535 von der Speyerer Straße

kommend in Richtung Boxberg / Rohrbach ist derzeit gesperrt. Vor Ort sind die

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die

Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Heidelberg-Altstadt: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Samstag, gegen 03.40 Uhr, kontrollierte eine

Polizeistreife in der Hauptstraße einen 21-jährigen, da das Befahren der

Hauptstraße mit E-Scootern nicht erlaubt ist. Bei dem anschließenden

Kontrollgespräch wurde festgestellt, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.