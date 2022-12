Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidium Osthessen verwirrte Dame mit pinken Pyjama in Fulda Ortsteil Haimbach

Am Samstag, 17.12.2022 ab 22.30 Uhr wurde der Polizei zweimal eine augenscheinlich verwirrte Dame gemeldet, welche sich bei den Witterungsverhältnissen zu Fuß in Fulda, Stadtteil Haimbach, nur mit einem rosafarbenen Pyjama bekleidet im Freien bewegte.

Die Dame wird wie folgt beschrieben:

ca. 50-60 Jahre alt, ca. 160 – 170 cm groß, braune schulterlange Haare (Bobschnitt) Bekleidet sei sie mit einem pinkfarbenen, kurzärmeligen Pyjama Die Person habe einen verwirrten Eindruck gemacht.

Derzeit finden Suchmaßnahmen statt.

Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0

Verkehrsunfälle mit Sachschaden und Flucht

Bad Hersfeld – Eine 34-jährige Hersfelderin befuhr am Freitagmittag mit ihrem Pkw die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsau und verließ diese nach links, um anschließend auf der Friedloser Straße in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Im Bereich der Friedloser Straße, übersah die Pkw-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer mit seinem Pkw und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Kirchheim – Am Freitag, den 16.12.2022, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Kreisstraße 32 aus Richtung Gershausen kommend in Richtung Kirchheim. In Höhe der Industriestraße übersah der Fahrzeugführer die dort befindliche Verkehrsinsel und überfuhr einen Schilderpfosten mit 4 Verkehrstafeln. Anschließend sammelte der Unfallverursacher Teile seines beschädigten Fahrzeuges ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Mercedes Benz GL gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

24-Jähriger begeht zwei Trunkenheitsfahrten und leistet Widerstand

Am Freitag, den 16.12.2022, ereignete sich um 22:11 Uhr in der Kreuzbergstraße Höhe Hausnummer 1 ein Alleinunfall. Ein alkoholisierter 24-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda verlor die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr im Bereich einer Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen. Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Im weiteren Verlauf verließ die Person die Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Nun fasste die Person den Entschluss, mit einem zweiten PKW und mit Hilfe eines Freundes den beschädigten PKW aufzusuchen und von der Fahrbahn zu schieben. Hierfür setzte sich der 24-Jährige um 22:35 Uhr erneut an das Steuer eines weiteren PKW und fuhr zur Unfallstelle. Hier konnte der Verursacher nun durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen einer angeordneten Blutentnahme leistete die Person später auf der Wache der Polizeistation Widerstand. Im Ergebnis muss sich der 24-Jährige wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, einer Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 5500,00EUR.