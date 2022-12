Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugbrand in Hofheim

Hofheim am Taunus, L3368, Freitag, 16.12.2022, 09:45 Uhr

(cms) Ein 89-jähriger Hofheimer war in Begleitung seiner Ehefrau unterwegs auf dem Weg von Hofheim-Wallau nach Hofheim-Langenhain. Aufgrund eines technischen Defektes fing es plötzlich aus dem Motorraum an zu qualmen. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen unverzüglich das Fahrzeug, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Die zuständige Feuerwehr aus Hofheim traf nur wenige Minuten später am Einsatzort ein und konnte den Fahrzeugbrand vollständig löschen. Die Fahrzeuginsassen sowie die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Das Fahrzeug konnte nach den Löscharbeiten abgeschleppt werden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Eschborn, Schöne Aussicht, Freitag, 02.12.2022 00:00 Uhr bis Freitag, 16.12.2022, 20:15 Uhr

(cms) Die noch unbekannten Täter kletterten über ein Tor und gelangten somit auf das Grundstück der Eigentümer. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sie sich Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten unter anderem auch Schmuck der Besitzer. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die unbekannten Täter vor.

Sollten Sie Zeuge dieses Vorfalls gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei in Sulzbach am Taunus unter der 06196/2073-0.

Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle Hofheim am Taunus, Wallau, Werner-von-Siemens-Straße, Freitag, 16.12.2022, 07:30 Uhr bis 17:05 Uhr

(cms) Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Auf noch unbekannte Art und Weise wurde der Pkw im hinteren Bereich beschädigt und wurde mit dem Hinterrad auf den dort befindlichen Gehweg geschoben. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist derzeit auch noch unbekannt.

Sollten Sie Zeuge des Unfalls gewesen sein, melden Sie sich bitte telefonisch bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der 06192/2079-0.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

1.1. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Hofheim am Taunus

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus – Thüringer Weg

Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 13:30 Uhr bis 17.12.2022 – 23:05 Uhr

(yp)Im Laufe des Samstags betraten Unbekannte das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und versuchten, mit Hilfe von Hebelwerkzeug, ein Fenster aufzuhebeln. Den Unbekannten gelang es nicht sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Täterhinweise liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine vor.

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main – Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Kelkheim (Taunus)

Tatörtlichkeit: 65779 Kelkheim (Taunus)- An der Ziegelei

Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 08:00 Uhr bis 17.12.2022 – 21:30 Uhr

(yp)Im Laufe des Samstags betraten Unbekannte das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und hebelten ein Fenster auf. Es gelang den Unbekannten sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Unbekannten durchsuchten Wohnräume nach Diebesgut.

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main – Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Diebstahl von E-Scooter

Tatörtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main – Untertorstraße

Tatzeit: Samstag, 17.12.2022, 17:45 Uhr bis 17.12.2022 – 18:00 Uhr

(yp) Am späten Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte einen abgestellten E-Scooter. An dem E-Scooter waren zuletzt die Kennzeichen „632 CAG“, aus dem Jahr 2022, angebracht. Der Wert des E-Scooters liegt bei etwa 400,00 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeistation in Hofheim am Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Verkehrskontrolle

Kontrollörtlichkeit: 65830 Kriftel – L 3018

(yp) Im Laufe der vergangenen Nacht führten Kräfte der Polizeidirektion Main- Taunus eine gemeinsame Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten bei einer Person Betäubungsmittel aufgefunden werden. Erfreulicher Weise stand keiner der überprüften Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.