Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bensheim – Am Mittwoch (23.11.) gegen 13:00 Uhr kam es in der

Bismarckstraße, kurz vor der Einmündung zur Roonstraße, zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem gelben Pritschenwagen und einem, am Straßenrand geparkten Pkw.

Ein Zeugen soll den Verkehrsunfall beobachtet haben. Dieser oder weitere Zeugen

werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer

06251 8468-40 zu melden.

Gewässerverunreinigung im Hafenbecken 1 in Gernsheim

Gernsheim/Rhein – Durch aufmerksame Gernsheimer Bürger wurde eine

Gewässerverunreinigung im Hafenbecken 1 in Gernsheim, in Höhe dem Kohleweg

gemeldet, nachdem ein Geruch nach Heizöl/Diesel wahrzunehmen war. Die Streife

der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim konnte diese Feststellung in der

südöstlichen Ecke des Hafenbeckens bestätigen. Ölhaltige Schlieren zogen sich

bis zu den Sportbootliegeplätzen. Die dort liegenden Sportboote konnten durch

weitere Ermittlungen als Ursache ausgeschlossen werden. Die Aufklärung durch den

Polizeihubschrauber konnte aufgrund von Nebel nicht erfolgen. Eine Beseitigung

des Öls war aufgrund der Geringfügigkeit und in Verbindung mit Treibeis im Hafen

nicht möglich.

Insbesondere die Wasserschutzpolizei Gernsheim nimmt gerne sachdienliche

Hinweise, zwecks Aufklärung des Umweltdeliktes, entgegen.

Rüsselsheim: Schwer verletzt nach Unfall

Am Sonntag (18.12.2022) um 03:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 486 (Gemarkung Rüsselsheim) zwischen Rüsselsheim und Mörfelden ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Kenntnisstand kam ein PKW von Rüsselsheim kommend kurz vor Mönchbruch nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hiernach mit einem Baum und kam letztendlich seitlich zum Liegen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden männlichen Insassen, 21 und 25 Jahre alt, wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme die Fahrereigenschaft nicht gänzlich geklärt werden konnte und der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt bei beiden Fahrzeuginsassen eine Blutentnahme durchgeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 486 zeitweilig gesperrt werden.