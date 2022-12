Fahrt unter Drogeneinfluss

Eisenberg

Bei einer Verkehrskontrolle in Eisenberg wurde bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Eisenberg drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der Fahrer gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwarten nun eine Geldstrafe und ein Fahrverbot.

Versuchter Einbruch in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden

Am 17.12.2022 kam es in den frühen Abendstunden zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchheimbolanden. Unbekannte Täter beschädigten ein rückwärtig gelegenes Fenster an einem Haus auf dem Kupferberg. Da die Täter gestört wurden drangen sie nicht in das Haus ein und flohen vor Eintreffen der Polizei.

Gerade in der „dunklen Jahreszeit“ kommt es wieder vermehrt zu Einbrüchen in Wohnhäusern. Täter nutzen die frühe Dunkelheit aus, um in Häuser einzudringen wenn die Bewohner noch arbeiten oder einkaufen sind. Daher verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit und achten Sie auf Fremde in ihrem Wohngebiet oder auf dem Nachbargrundstück!

Gebäudebrand

55566 Daubach

Am 17.12.2022 gegen 15.25 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Bad Kreuznach über Notruf ein Kaminbrand in 55566 Daubach gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich nicht wie gemeldet lediglich um einen Kaminbrand, sondern um einen Gebäudebrand eines Einfamilienhauses handelte. Daher wurden umgehend weitere Einsatzkäfte nachalarmiert, so dass schließlich die Freiwilligen Feuerwehren aus Daubach, Bad Sobernheim, Ippesheim und Bockenau mit insgesamt 53 Kräften vor Ort waren. Durch den Brand, welcher oberhalb eines Kaminofens im Wohnzimmer ausbrach, entstand ein Gebäudeschaden von etwa 50.000 – 100.000 Euro. Die Ursache ist bislang unklar. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die beiden unverletzten Bewohner kamen in einem Nachbarort unter.

Fußgänger angefahren

Bad Sobernheim

Am 16.12.2022 kam es gegen 15:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 30-jährige Fußgänger überquerte in Höhe der Gaststätte „Kleine Kneipe“ die Fahrbahn und wurde dabei von einem in Richtung Bahnhof fahrenden 81-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Bei der Überquerung der Fahrbahn nutzte der Fußgänger nach Zeugenangaben nicht den wenigen Meter vor Ort befindlichen Fußgängerüberweg. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Fußgänger schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.