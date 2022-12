Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstagmittag kam es auf der K35 zwischen Gundersheim und Bermersheim zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Die 49-jährige PKW-Fahrerin verlor, beim Ausweichen eines Gegenstandes auf der Fahrbahn, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren PKW. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zur Abklärung und möglichen Behandlung der Verletzungen wurde die PKW-Fahrerin ins Klinikum Worms verbracht. Am PKW, sowie an drei Reihen eines angrenzenden Weinbergs entstand Sachschaden.

Versuchter Betrug über WhatsApp

Am Freitag, den 16.12.2022 kam es zu einem versuchten Betrug über WhatsApp, bei dem ein 59-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wonnegau beinahe um eine vierstellige Summe betrogen wurde.

Die Kontaktaufnahme erfolgte zunächst via SMS, wodurch der Geschädigte in ein Gespräch in WhatsApp verwickelt wurde. Hierbei gibt der Beschuldigte an, dass er der Sohn des Geschädigten sei und Geldprobleme habe. Anschließend bittet der Beschuldigte den Geschädigten um Überweisung einer vierstelligen Summe. Da dem Geschädigten diese Masche bekannt ist, erfolgt nicht die Überweisung, sondern die Anzeigenerstattung bei der Polizei in Alzey.

Da es sich hierbei um eine gängige Betrugsmasche handelt, bittet die Polizei um gebotene Vorsicht bei Geldaufforderungen über Telekommunikationsmittel.