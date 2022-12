Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Beim Spazieren von Hunden gebissen

Dirmstein (ots) – Am Freitagnachmittag (16.12.2022) wurde eine 47-jährige Hundebesitzerin beim Spazierengehen auf einem Feldweg in der Nähe von Dirmstein von zwei Hunden zweier Frauen angegriffen. Die Hunde der Beschuldigten rissen sich unvermittelt los und gingen auf die anderen Hunde los. Die Geschädigte wollte zunächst ihre eigenen Hunde vor dem Angriff schützen. Sie wurde dann aber auch von den Hunden angefallen und erlitt mehrere Bisswunden an der linken und rechten Hand. Die Geschädigte ging blutend zu Boden. Ihre Hunde hatten ebenfalls blutende Bisswunden erlitten. Die Beschuldigten entfernten sich dann mit ihren Hunden in Richtung Dirmstein, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Vorgang wurde von zwei Zeugen beobachtet, die der Geschädigten letztlich helfen konnten. Sie ließ ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgen. Außerdem mussten ihre Hunde vom Tierarzt behandelt werden. Die Ermittlungen zu den unbekannten Täterinnen dauern noch an. Hinweise können Sie an die Polizeiinspektion Grünstadt richten.

Grünstadt: Schmuck gestohlen! Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots) – Am Samstagnachmittag gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhauses in Grünstadt. Dort wurden vor allem die Schlafzimmer auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Es wurde Schmuck im Wert von ungefähr eintausend Euro entwendet. Außerdem wurde im Garten eine Lampe zerstört, die sich vermutlich aufgrund der Bewegung der Einbrecher einschaltete. Die Täter entfernten sich anschließend unbemerkt vom Tatort. Der Einbruch wurde bei der Rückkehr der Bewohner bemerkt und der Polizei gemeldet.

Grünstadt: Räuberischer Diebstahl in Verkaufsmarkt

Grünstadt (ots) – Am 15.12.2022, 17:00 Uhr kam es in einem Verkaufsmarkt in der Kirchheimer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 28-jähriger Mann entpackte im Markt elektronische Kleingeräte im Wert von 83 Euro und steckte diese in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er eine Tüte Chips. Nach passieren des Kassenbereichs wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen. Auf dem Weg in die Büroräume schlug der Täter nach dem Ladendetektiv. Der Ladendetektiv wurde hierbei leicht verletzt. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Glasvitrine beschädigt. Der Täter wurde hierbei durch eine Glasscherbe leicht verletzt. Der Täter muss mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahl rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):