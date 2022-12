Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagabend (17.12.2022) gegen 23.30 Uhr meldet ein Abschleppunternehmen bei der Polizei, dass es einen Privatauftrag zum Abschleppen eines Pkw in der Nähe des ehemaligen Steinkreisels erhalten habe. Der betreffende Pkw weise allerdings erhebliche frische Unfallschäden auf. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 55-jähriger Mann aus Bad Dürkheim mit seinem BMW wohl gegen eine Überquerungshilfe an der K21 gefahren war und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Mann stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 0,65 Promille. Der Fremdschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Der BMW hat nur noch Schrottwert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Neustadt: Dubioser Fahrzeugdiebstahl – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Haßlocher Straße in Lachen-Speyerdorf zu einem Fahrzeugdiebstahl. Die Geschädigten, zwei reisende Artisten aus Frankreich, hatten ihren weißen Transporter Renault Master vor dem Einkaufsmarkt mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor abgestellt, um kurz einkaufen zu gehen. Als sie zurück kamen, war ihr Fahrzeug weg. Alle sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung, nicht allzu sorglos mit ihrem Hab und Gut umzugehen. Seien Sie wachsam und achtsam. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Neustadt: Bedrohungslage vorgetäuscht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 17.12.2022, rückte die Polizei Neustadt in den Abendstunden mit einem größeren Aufgebot in die Branchweilerhofstraße in Neustadt aus. Ein Unbekannter hatte über Notruf mitgeteilt, dass in einer Wohnung 5 Personen mit einem Messer verletzt worden seien und sich der Täter noch in der Wohnung verschanzt hätte. Tatsächlich hatte ein 34-jähriger Neustadter in seinem Zimmer ein Videospiel gespielt, bei dem Bild und Ton aus seiner Wohnung live ins Internet übertragen wurden. Dabei wurde auch seine Wohnanschrift angezeigt. Dies dürfte den unbekannten Täter motiviert haben, einen Polizeieinsatz auszulösen, der dann zumindest in Teilen live im Internet übertragen worden wäre. Der hier Geschädigte hat dies allerdings frühzeitig bemerkt und die Übertragung beendet. Die Polizei möchte dahingehend sensibilisieren, mit der Bereitstellung persönlicher Informationen im Internet zurückhaltend zu sein. Es wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Neustadt: Spendenbetrug aufgedeckt – Rosenverkäuferinnen entlarvt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zum wiederholten Male in der letzten Zeit gingen bei der PI Neustadt Meldungen über zwei verdächtige Rosenverkäuferinnen in der Innenstadt ein, die Rosen verkaufen würden, um Spenden für „Die Tafel“ einzusammeln. Durch eine Streife konnten zwei 22 und 23 Jahre alte Frauen südosteuropäischer Herkunft festgestellt werden, auf die die Beschreibung entsprechend zutraf. Eine Sammlungsgenehmigung konnte nicht vorgelegt werden. Gegen die Frauen wird nun wegen Betrugs ermittelt. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei warnt die Bevölkerung ausdrücklich davor, Personen gegenüber zu spenden, die keine entsprechende Genehmigung vorweisen können.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 16. auf den 17.12.2022 kam es in der Wolfsburgstraße in Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurden zwei geparkte Pkw durch einen bisher unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zum Teil nicht unerheblich beschädigt. Zeugen haben zwischen Mitternacht und 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können.

Neustadt: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.12.2022 gegen 00:30 Uhr wird hiesiger Dienststelle ein beschädigter Pkw auf der B38 zwischen Neustadt und der A65 gemeldet. Der Fahrer des Pkw hatte bereits einen Pannendienst verständigt und wollte sich gerade abschleppen lassen als die Streife vor Ort eintraf. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, dass er gerade auf dem Nachhauseweg war und irgendwo einen Unfall gebaut habe, nun sei sein Auto liegengeblieben. Im Gespräch konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen Pkw-Fahrer ergab einen Wert von 0,65 Promille. Er musste zur Blutprobe zu hiesiger Dienststelle. Ein Absuche des Fahrtwegs des Mannes führte zum Auffinden der Unfallstelle auf der K21 zwischen Gimmeldingen und B38. Hier war der Herr über ein Verkehrsschild gefahren und hatte sich die Ölwanne aufgerissen. Die Fahrbahn an der Unfallstelle musste durch den Bauhof der Stadt gereinigt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Neustadt: Einbrüche in Kleingartenanlage – Geschädigte gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vom 14.12.2022 auf den 15.12.2022 brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage südlich der B38, zwischen Neustadt und Auffahrt A65, ein. Die Täter verschafften sich unter anderem durch Aufbrechen der Gartentore und Aufschneiden der Gartenzäune Zugang zu mindestens 17 Parzellen und entwendeten hier Kupferkabel und Benzinkanister. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Da bislang nicht alle Eigentümer der betroffenen Parzellen namentlich ermittelt werden konnten, bittet die Polizei sämtliche Geschädigte deren Personalien noch nicht aktenkundig sind, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

Die Polizei bittet zudem Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Geldbeuteldiebstahl – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 76-jährige Frau war am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Innenstadt in Neustadt einkaufen, als sie in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße Opfer eines Diebstahls wurde. Die Frau hatte kurz ihre offene Handtasche auf dem Boden abgestellt, als die Täterin die Gelegenheit nutzte, in die Tasche griff und den Geldbeutel stahl. Die Täterin von der nur bekannt ist, dass sie wohl jüngeren Alters war und einen schwarzen Kapuzenpulli (Hoodie) trug, entfernte sich umgehend mit dem Stehlgut. Sollte Zeugen eine entsprechende Person aufgefallen sein, bittet die Polizei um Mitteilung. Zudem wird die Bevölkerung gebeten, Taschen geschlossen zu halten, am besten eng am Körper zu tragen und auch sonst Wertgegenstände bestmöglich gegen den unerlaubten Zugriff durch Dritte zu sichern!

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):