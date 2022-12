Neustadt: Eintrittskarten für den Neujahrsempfang 2023 zu gewinnen

Neustadt an der Weinstraße – Am 13. Januar 2023 findet nach zwei Jahren Corona-Pause nun wieder der Neujahrsempfang der Stadt Neustadt im Saalbau in LIVE statt.

„Früher bekam man nur auf Einladung Zutritt, wenn man sich zum Beispiel ehrenamtlich engagiert hatte oder Mitarbeiter bei einem der Stadt-Unternehmen und Verwaltungen war. Seit 3 Jahren ist die Veranstaltung für den Publikumsverkehr geöffnet. Deshalb möchten wir als Team 4 x 2 Eintrittskarten an Bürger verschenken, die sich in den vergangenen Jahren besonders verdient gemacht haben, aber nicht im Fokus der Verwaltung gestanden haben. Damit wiederholen wir unsere erfolgreiche Aktion von 2020.“ SASCHA KÖNIG, ADMINISTRATOR

Vorschläge dürfen dabei die Mitglieder der Community unterbreiten, dies gern mit einem Kommentar unter unserem Beitrag, per Kurznachricht in Facebook an das Community-Team oder per Email an info@jungesneustadt.de. Einsendeschluss ist der 04.01.2023, damit die Gewinner noch rechtzeitig benachrichtigt werden können.

„Wir möchten mit dieser Aktion das Ehrenamt würdigen und auch innerhalb der Community wieder mehr in den Fokus rücken und gern auch mal Neustadter auszeichnen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen oder sich zum Beispiel nur online engagiert haben. Dies ist auch 2020 schon wirklich gut gelungen.“

Link zum Event: https://www.facebook.com/events/866136661371992

„NEUSTADT/WSTR. – Deine Community“ ist eine seit 2011 aktive Facebook-Gruppe mit inzwischen über 14.000 Mitgliedern und einer hohen Beitragsreichweite. Sie wird von fünf ehrenamtlichen Moderatoren in ihrer Freizeit unentgeltlich geführt und engagiert sich, neben sicherlich auch mal harter Kritik an der Arbeit der Stadtverwaltung, immer wieder für die Ansprüche der jüngeren Generation, aber auch die täglichen Belange der Bürger, wie Wohnungs- und Jobsuchen.