Frankfurt-Heddernheim: Hotelzimmer beschädigt, Mann nach Sprung verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstag, den 15. Dezember 2022, kam es in

einem Hotel im Nordwestzentrum zu einem Polizeieinsatz. Ein 48-jähriger Mann,

der im Verdacht steht, ein Hotelzimmer beschädigt zu haben, verletzte sich bei

einem Sprung aus einem Fenster.

Ein Mitarbeiter eines Hotels im Nordwestzentrum meldete gegen 22:50 Uhr

verdächtig laute Geräusche aus einem Hotelzimmer. Auf Ansprache durch das

Personal habe jedoch niemand reagiert. Eine daraufhin entsandte Polizeistreife

begab sich nach Eintreffen zusammen mit dem Hotelpersonal zu dem besagten

Zimmer, das Stunden zuvor von einer Frau angemietet worden war. Auf Klopfen

meldete sich ein Mann und fragte, „was das Problem sei“. Da der Mann die an ihn

gerichtete Aufforderung der Beamten, die Tür zu öffnen, ignorierte, kam es in

der Folge zur Türöffnung mit einem Generalschlüssel. Nun versuchte der Mann, die

noch durch eine Türkette gesicherte Zimmertür wieder zu schließen und stemmte

sich mit aller Kraft gegen diese. Ferner blockierte zusätzlich eine Schranktür

auf dem Boden hinter der Zimmertür den Zutritt in die Räume. Da auch von der

Frau bislang noch nichts zu hören war, entschlossen sich mehrere Streifenbeamte

des zuständigen Reviers und ein Diensthundeführer die Tür gewaltsam zu öffnen

und gelangten so in das völlig verwüstete Hotelzimmer. Zwischenzeitlich hatte

sich der Mann von der Tür entfernt und zum Fenster begeben, aus welchem er

unvermittelt nach draußen sprang und auf ein Vordach stürzte. Außer dem Mann

befand sich niemand in dem Zimmer.

Durch den Sprung zog sich der 48-Jährige diverse Verletzungen zu. Er war

ansprechbar und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Mutmaßlich stand

der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Eine Alkoholmessung ergab

bei ihm einen Wert von 0,9 Promille. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung

dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff nach Diebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagnachmittag (15. Dezember 2022) kam es in

einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter MyZeil zu einem Diebstahl und im

Anschluss zu einer Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv.

Ein 29-Jähriger entfernte mittels einer Nagelschere die Etiketten an mehreren

Kleidungsstücken, steckte diese in seinen Rucksack und verließ das Geschäft ohne

zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte dies und folgte dem Beschuldigten. Als

er ihn im Bereich des Eschenheimer Tors einholte und ihn ansprach, schlug der

Beschuldigte ihm unvermittelt mit der Faust gegen die Schläfe. Im anschließenden

Gerangel eilten dem Ladendetektiv zwei in der Nähe befindliche

Sicherheitsmitarbeiter zur Hilfe, so dass der Täter überwältigt und zum

Bekleidungsgeschäft zurückgebracht werden konnte. Dort wurden insgesamt Waren im

Wert von ca. 650 Euro bei dem Beschuldigten aufgefunden. Darüber hinaus Waren,

die er offenbar bereits zuvor in anderen Geschäften entwendet hatte.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Mann fest und verbrachte ihn zwecks

richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Auf dem Weg

zum Auto wehrte sich der Beschuldigte lautstark gegen die Festnahme und trat

dabei noch nach einem Polizeibeamten. Er muss sich nun wegen des räuberischen

Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Weihnachten hinter Gittern – Bundespolizei vollstreckt offenen Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung

Frankfurt/Main (ots)

Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 6.300 Euro nicht begleichen konnte, muss ein 52-jähriger russischer Staatsangehöriger Weihnachten hinter Gittern verbringen. Wegen Straßenverkehrsgefährdung war der Mann im Juli 2022 vom Amtsgericht Aschaffenburg zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 70 Euro verurteilt worden. Da er diese nicht bezahlte und in der Folge untertauchte, ließ die zuständige Staatsanwaltschaft seit November mit Haftbefehl nach ihm suchen. Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verhaftete den Mann am 15. Dezember bei seiner versuchten Ausreise nach Dubai / Vereinigte Arabische Emirate. Da er den ausstehenden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, muss er nun eine dreimonatige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Bundespolizisten lieferten den 52-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein.