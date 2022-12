Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Florstadt- Betrunken hinters Steuer gesetzt

Auf dem Messeplatz kontrollierten Friedberger Polizisten gestern Abend (15.12.2022) um 22:50 Uhr einen 33-Jährigen in seinem Ford Ranger. Der Mann, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, pustete über 1,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Münzenberg-Gambach: Schränke durchwühlt

Zwischen 12:00 Uhr und 21:20 Uhr brach ein Unbekannter am gestrigen Donnerstag (15.12.2022) eine Balkontür zu einem Wohnhaus im Holunderweg auf und durchwühlte Schränke in der Wohnung. Ob der Dieb etwas mitnahm, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Reparatur der Balkontür wird rund 800 Euro kosten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Limeshain -Rommelshausen: Terrassentür hält stand, Kellertür aufgebrochen

Diebe machten sich zwischen Montag (12.12.2022), 17:00 Uhr und Donnerstag (15.12.2022), 17:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Lisztstraße zu schaffen. Zunächst versuchten sie eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem sie an der Tür scheiterten, brachen die Unbekannten eine seitlich gelegene Kellertür auf. Durch diese gelangten sie in die Räume. Die Diebe stahlen diverse Schmuckstücke. Der Wert der Schmuckstücke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel: Fassade beschmiert

Unbekannte beschmierten die Fassade, sowie den Hintereingang der Brunnenschule in der Kurz-Moosdorf-Straße. Zwischen Mittwoch (14.12.2022) und Donnerstag (15.12.2022) besprühten sie die Schule mit silberner Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 15:00 Uhr und 06:50 Uhr im Bereich der Schule aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Bad Nauheim: Hund schlägt Alarm

Damit hatte ein Einbrecher am Mittwochabend (14.12.2022) wohl nicht gerechnet. Gegen 19:30 Uhr machte er sich an einem Fenster der Tierarztpraxis in der Weingartenstraße zu schaffen. Der im Haus befindliche Hund, bemerkte den Dieb und schlug „Alarm“, woraufhin der Einbrecher flüchtete. Die Polizei beziffert den Schaden am Fenster mit 300 Euro und ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.