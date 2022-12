Dillenburg- Unfallflucht in der Herwigstraße

Eine 18-Jährige stellte am Montagmittag (12.12.2022) gegen 11:30 Uhr ihren weißen Seat auf dem Parkplatz der gewerblichen Schulen angrenzend zum Expert-Klein ab. Als sie um 15:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim rückwärtigen Ausparken mit seiner Anhängerkupplung gegen den Ibiza gestoßen. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar-Werdorf: Scheibe eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte eine Fensterscheibe im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bechlinger Straße ein. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen, die im Zeitraum zwischen Mittwoch (14.12.2022), 11:00 Uhr und Donnerstag (15.12.2022), 17:30 Uhr auffielen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar- Metalldiebe am Werk

Auf frischer Tat ertappte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der vergangenen Nacht (16.12.2022) zwei Diebe. Diese hatten sich zuvor über einen Radweg und eine Wiese auf die Rückseite eines Firmengeländes in der Straße „Im Oberdorf“ geschlichen. Sie lösten ein Zaunelement und gelangten auf das Gelände. Dort stahlen die Unbekannten mehrere Stangen Metall und Aluminium. Bemerkt vom Sicherheitsdienst flüchteten die beiden Diebe. Weitere bereits zum Abtransport abgelegte Stangen, ließen die Täter zurück. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise, zu den Dieben, die zwischen 02:20 Uhr und 02:40 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Autoscheibe zertrümmert

Zwischen 12:40 Uhr und 18:00 Uhr zerschlugen Unbekannte gestern (15.12.2022) die hintere linke Fahrzeugscheibe eines blauen Seat. Der Ibiza stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz unter der B49 in der Bannstraße. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar- Daimler zerkratzt

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte zwischen 16:00 Uhr am Dienstag (13.12.2022) und 08:00 Uhr am Donnerstag (15.12.2022) in einen in der Gabelsbergerstraße geparkten weißen Daimler. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen sie die rechte Fahrzeugseite, sowie die Motorhaube und hinterließen einen 800 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Zusammenstoß auf der A45

Eine 50-Jährige fuhr am Donnerstagabend (15.12.2022) mit ihrem Tesla auf der A 45 aus Richtung Ehringshausen kommend in Richtung Aßlar. In Höhe Aßlar, in der dortigen Baustelle beabsichtigte die Tesla-Fahrerin einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Brummi zu überholen. Als sie sich in gleicher Höhe befanden, beschleunigte der Lkw-Fahrer und zog nach links. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem grauen Tesla. Der Lkw-Fahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Auto wird mit 3.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Lkw bzw. dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.