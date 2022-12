Gießen: Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der katholischen Polizeiseelsorge mit hoher Spendensumme an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen

Am 26. November 2022 fand in der St. Thomas Morus Gemeinde ein Benefizkonzert der katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen zu Gunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen statt. Insgesamt kam bei dem Konzert eine vierstellige Spendensumme zusammen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir nach drei Jahren Pause wieder unser traditionelles Adventskonzert durchführen konnten. Die Spenden sind, gerade in dieser insbesondere für gemeinnützige Vereine schwierigen Zeit, sehr wichtig. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen unterstützen können. Trotz einer geringeren Besucherzahl haben wir eine ähnlich hohe Spendensumme wie 2019 bekommen. Ich möchte mich auf diesem Weg auch nochmal ausdrücklich bei allen Mitwirkenden und den Organisatoren bedanken.“, so Polizeipräsident Paul bei der Spendenübergabe am 14. Dezember 2022. Minke Bach, stellvertretend für den Kinder- und Jugendhospizdienst, bedankte sich für die Spende. Die symbolische Spendenübergabe in Höhe von 1768 Euro erfolgte durch Polizeipräsident Bernd Paul. Die übergebene Spende war die Kollekte von rund 300 Besucherinnen und Besuchern, die den musikalischen Beiträgen bei dem stimmungsvollen Adventskonzert Ende November lauschen konnten. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen wurde 2006 eröffnet und ist Anlaufstelle für Familien mit Kindern, Jugendlichen sowie jungen erwachsenen Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Der gemeinnützige Verein fördert die Selbsthilfe, so dass sich Familien in ähnlicher Lebenslage austauschen und vernetzen können. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten die betroffenen Familien und sind wichtige Ansprechpartner für Themen wie Trauer, Tod, Abschied und den Alltag mit einem erkranktem Kind. In diesem Zusammenhang weist Minke Bach daraufhin, dass im Februar 2023 ein neuer Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche in Gießen. Interessierte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0641 – 55 916 44 oder der Mailadresse giessen@deutscher-kinderhospizverein.de zu melden. Weitere Informationen gibt es unter https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinder-und-jugendhospizdienste/giessen/.

Gießen: Offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Im Leihgesterner Weg wurde ein 26 – Jähriger in seinem PKW kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten am Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, fest, dass der Mann offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Taschendiebe auf dem Weihnachtsmarkt

Am Marktplatz waren am Donnerstag, gegen 20.50 Uhr, offenbar Taschendiebe unterwegs. Die Diebe hatten, offenbar unbemerkt für die Besitzerin, die Knöpfe einer Handtasche geöffnet und daraus deren Geldbörse entwendet. Das Ganze ereignete sich beim Türmchen während des Weihnachtsmarktes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Handydieb geschnappt

In der Neustadt wurde ein Handydieb auf frischer Tat geschnappt. Der Mann hatte offenbar in einem Elektrogeschäft die Sicherung des Handys entwendet und nahm das Handy an sich. Ein Detektiv hatte den Diebstahl mitbekommen und den 44 – Jährigen aus Marburg bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fahrrad aus dem Keller entwendet

Aus einem Kellerverschlag haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Theresa-Kalbfleisch-Straße ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Die Diebe waren offenbar unbemerkt in das Haus gelangt und verschafften sich anschließend Zutritt in den Kellerverschlag. Der Diebstahl wurde am Donnerstag (15.12.22) bemerkt. Vermutlich passierte die Tat in der Woche zuvor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Messer verletzt

Im Alter Wetzlarer Weg wurde am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, ein 39 – Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Gießener hatte sich zu dieser Zeit in der Nähe eines Mehrfamilienhauses aufgehalten und lehnte sich an einem leeren Kinderwagen. Offenbar wurde er dabei von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Als Verdächtiger konnte ein 42 – Jähriger ermittelt werden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Raub in einem Zug – Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Am frühen Freitagmorgen (gegen 01.50 Uhr) kam es in einem Zug am Gießener Bahnhof zu einem Raub. Offenbar wurde ein 14 – Jähriger durch zwei Personen angesprochen und dann aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Als die beiden Personen das Handy ausgehändigt bekamen, forderten sie dann noch die PIN. Als sich der Jugendliche weigerte, schlugen ihn die beiden Personen dann zusammen. Wenig später trafen Beamte der Bundespolizei dort ein und nahmen den 13 – Jährigen und seinen Komplizen fest. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Katalysator entwendet

In der Bahnhofstraße in Laubach haben es Unbekannte in der Nacht zum Freitag auf einen Katalysator abgesehen. Die Täter hatten offenbar mit entsprechendem Werkzeug den Kat vom einem Opel Astra abgetrennt und mitgenommen. Sowohl der angerichtete Schaden als auch der Wert des Teils liegen bei jeweils etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Hungen: Einbruch in Mehrzweckhalle

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Mehrzweckhalle in der Straße Am Grassee eingebrochen. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zugang verschafft und in der Halle bzw. den Kellerräumen dann verschiedene Räume aufgebrochen. Offenbar mit wenigen hundert Euro flüchteten die Diebe wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Hungen: Einbruch in Wohnhaus

In der Stettiner Straße waren zwischen Sonntag und Donnerstag Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten in diesem Zeitraum eine Terrassentür aufgebrochen und konnten dann in das Einfamilienhaus eindringen. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer. Ob etwas fehlt, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radler missachtet offenbar Vorfahrt von Bus

Am Freitag (09.Dezember) gegen 16.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße „Am Alten Gaswerk“ und fuhr ohne auf den Verkehr zu achten in die Ostanlage ein. Dabei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt eines Linienbusses, der eine sofortige Gefahrenbremsung durchführte. Es kam zu keinem Zusammenstoß des Radlers und des Busses. Zwei Fahrgäste des Busses zogen sich bei der Bremsung leichte Verletzungen zu. Bei dem Unbekannten handelt es sich um eine junge Frau mit beiger Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Rangieren BMW touchiert

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Donnerstag (01.Dezember) in der Mühlstraße einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Vermutlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr den schwarzen 120d an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 56-jähriger Mann in einem Mercedes und ein 25-jähriger Mann in einem Opel befuhren hintereinander die Landstraße 3475 von Gießen in Richtung Lollar. Als der Mercedes-Fahrer abbremste, bemerkte der 25-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 56-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Berührung der Außenspiegel

Am Donnerstag (15.Dezember) gegen 18.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger in einem Audi den Asterweg in Richtung Ostanlage. Auf Höhe der Hausnummer 74 kam dem Audi-Fahrer ein 22-jähriger in einem VW entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.