Unfall unter Rauschmitteln; mehrere Ermittlungsverfahren gegen 27-Jährigen aus Bebra

Eschwege (ots)

Auf der Landesstraße L 3226 zwischen Dankerode (Kreis HEF/Rotenburg) und Waldkappel-Gehau ist ein 27-Jähriger aus Bebra gestern Abend mit seinem Fahrzeug verunfallt und schwer verletzt worden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Der 27-Jährige war gegen 23.42 Uhr in seinem Auto von Dankerode kommend in Richtung Gehau unterwegs, als er dem Unfallbericht zu Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der mangelhaften Bereifung anlässlich der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr der 27-Jährige einen angrenzenden Acker, überschlug sich in seinem Wagen, kam letzten Endes dann aber auf der Straße zum Liegen. Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Das Auto mit einem Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro musste später abgeschleppt werden.

Blutentnahme angeordnet

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 27-Jährige zumindest unter dem Einfluss von Alkohol stand (Test 0,71 Promille). Daraufhin wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme angeordnet. Den 27-Jährigen erwarten in der Folge nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren. Wegen des Unfallgeschehens muss der Fahrer sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Dazu kommen noch weitere strafrechtliche Ermittlungen, da der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Marihuana aufgefunden

Neben diesen genannten Vorwürfen muss sich der 27-Jährige zudem noch für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Fahrer noch mehrere Behältnisse mit Marihuana (insgesamt 84 Gramm) aufgefunden und sichergestellt wurden.

Vorfahrt missachtet

Um 19:08 Uhr befuhr gestern Abend ein 56-Jähriger aus Neukirchen die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung B 27. Ein 38-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf befuhr die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Witzenhausen. Beim Einfahren auf die Bundesstraße übersah der 56-Jährige den vorfahrtsberechtigten Pkw des 38-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrer blieben unverletzt; an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Hauswand beschädigt

Um 11:00 Uhr bog gestern Vormittag eine 84-Jährige aus Lindewerra mit ihrem Pkw vom Rathofplatz kommend in die Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf ein. In der Weberstraße ist die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge nur eingeschränkt nutzbar. Bedingt durch einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr, beabsichtigte die 84-Jährige nach rechts über den Gehweg ausweichen. Dabei streifte sie mit dem rechten vorderen Kotflügel ihres Autos die dortige Hausfassade. Am Pkw entstand Lackschaden, an der Hausfassade geringer Sachschaden. Die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und setzte ihre Fahrt in die ursprüngliche Richtung fort, konnte dank eines Zeugenhinweises jedoch schnell ermittelt werden.

Polizei Sontra

Mülltonnenbrand

Um 13:16 Uhr musste gestern Mittag die Feuerwehr ausrücken, nachdem in der Eschweger Straße in Wichmannshausen ein Brand gemeldet wurde. Es stellte sich am Brandort heraus, dass noch glimmende Aschereste in einer Mülltonne entsorgt wurden, die an einer Scheunenwand (außen) aufgestellt war. Die Tonne fing in der Folge Feuer, welches auf drei weitere dort aufgestellte Mülltonnen übergriff. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand schnell abgelöscht, wodurch auch kein Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3238 von Velmeden kommend in Richtung Laudenbach. Ca. 500 Meter vor Laudenbach lief ein Reh auf die Fahrbahn, wo es von dem Pkw erfasst wurde. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Kasseler Straße in Großalmerode wurde am gestrigen Morgen festgestellt, dass Unbekannte einen Pkw Mazda beschädigt haben. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau fest, dass in beide Reifen der Beifahrerseite eingestochen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Mehrere Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Gegen 06.05 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau am Donnerstagmorgen die Bundesstraße B 487 aus der Ortslage von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Eschwege. Etwa 200 Meter vor der Zufahrt zum SVG-Autohof erfasste der Mann ein Reh, welches nach der Kollision auf eine angrenzende Wiese verschwand. Der Schaden an dem Pkw beziffert sich auf 1200 Euro. An nahezu gleicher Örtlichkeit erfasste ein 27-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr ein Reh, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von 2500 Euro entstand.

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Nentershausen ist am Donnerstagmorgen mit einem Rehwild kollidiert, als sie gegen 07.04 Uhr auf der Landesstraße L 3249 von Weißenhasel in Richtung Hornel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 100 Euro.

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen ist dann am Donnerstagabend gegen 22.47 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, welches auf der B 250 zwischen Treffurt und Wanfried unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Reh war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein 47-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode gegen 03.40 Uhr ein Wildtier, das nach dem Aufprall nicht mehr auffindbar war. Der Schaden beläuft sich in dem Fall auf 1500 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Lebensmittelmarktes in der Landstraße in Reichensachsen hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr beim Rückwärtsfahren einen geparkten grauen Mercedes Vito beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen wollten den Verursacher zwar noch auf das Unfallgeschehen aufmerksam machen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden an dem Vito befindet sich an der hinteren Stoßstange und beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen eines beschädigten Fahrzeugs hat die Polizei in Hessisch Lichtenau aufgenommen. Zwischen Mittwochabend 23.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.30 Uhr ist in der Burgstraße in Hessisch Lichtenau ein am Fahrbahnrand geparkter roter Audi A 5 Coupe` beschädigt worden. Der Schaden an dem Auto befindet sich auf der linke Seite und beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Die Beamten gehen aktuell von einem Unfallgeschehen mit einem unbekannten Verursacher aus. Eine mutwillige Sachbeschädigung ist aber nicht ausgeschlossen. Hinweise in der Sache nehmen die Beamten in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 5000 Euro

Am Donnerstagmorgen hat eine 41-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist von der Straße abgekommen. Die Frau war gegen 09.30 Uhr von der Einmündung der B 27 kommend in Richtung Wendershausen unterwegs, als sie im Bereich Bushaltestelle „Ludwigstein“ ins Schleudern geriet, gegen die dortige Leitplanke prallte und letztlich in einem wasserführenden Graben zum Stehen kam. Von dort musste das Fahrzeug später durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf 5000 Euro.

Auffahrunfall; Schaden 3500 Euro

Am Donnerstagmittag hat eine 25-jährige Autofahrerin aus Hann. Münden in Witzenhausen einen Auffahrunfall verursacht. Die Frau befuhr gegen 13.35 Uhr die Straße „An der Schlagd“ aus Richtung „An der Bohlenbrücke“. Im Kreuzungsbereich „An der Schlagd“ /Ermschwerder Straße erkannte die 25-Jährige zu spät, dass ein ihr vorausfahrender 46-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten musste, so dass die Frau auffuhr. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 3500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 14:51 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus Hofheim/Ts. mit seinem Wohnmobil die L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode. Aufgrund einer Fahrzeugpanne musste er mit dem Wohnmobil anhalten und sicherte dieses mit dem Warndreieck entsprechend ab. Zusätzlich machte der Fahrer eine 31-Jährige aus der Gemeinde Friedland auf sich aufmerksam, die zur Unterstützung (Hilfe) mit ihrem Pkw vor dem Wohnmobil am Fahrbahnrand anhielt.

Pannenfahrzeug übersehen

Zur Unfallzeit näherte sich dann eine 41-Jährige aus Großalmerode, die das liegengeblieben Wohnmobil zu spät erkannte und auf dieses auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil auf den davor stehenden Pkw der hilfeleistenden 31-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurde die 41-Jährige verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Auch der 27-Jährige wurde leicht verletzt und am Unfallort durch die Rettungskräfte am Unfallort behandelt.

Landesstraße gesperrt

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls musste die Landesstraße zwischen Uengsterode und dem Abzweig zur B 451 bis 18:00 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Neben den Rettungskräften waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz, da unter anderem auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Gegen 17:30 Uhr waren alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt, worauf die Straßenmeisterei die Fahrbahn nochmal säuberte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.