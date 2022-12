Frielendorf: Aufgeweckter Hausbewohner vertreibt Einbrecher

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 16.12.2022, 05:30 Uhr Heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Homberger Straße ein und verursachten Sachschaden. Die Täter wurden durch einen aufgeweckten Hausbewohner verscheucht. Die unbekannten Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und brachen dort eine Kellertür auf. Vom Keller aus suchten sie das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss auf. Im Obergeschoss brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend brachen sie die Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Durch den hierdurch entstandenen Lärm wurde der Bewohner aus dem Schlaf gerissen und machte sich durch lautes Ansprechen bemerkbar. Die Täter ließen daraufhin vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar: 20.000,- Euro Schaden durch Sachbeschädigung an Schaufenster

Fritzlar

Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben Tatzeit: 14.12.2022, 20:00 Uhr 15.12.2022, 09:00 Uhr Vier Scheiben der Ausstellungshalle eines Autohauses in der Wolfhager Straße beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht. Der Gesamtschaden beträgt 20.000,- Euro. Die unbekannten Täter begaben sich zur Fensterfront der Verkaufshalle des Autohauses und beschädigten dort mit einem unbekannten Werkzeug vier Elemente der Fensterfront. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Schwalmstadt-Treysa: Einbruchsversuche in Geschäfte – jugendliche Täter festgenommen

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Apotheke -Polizei nimmt jugendliche Täter fest Tatzeit: 15.12.2022, 01:21 Uhr In eine Apotheke und eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße versuchten zwei jugendliche Täter in der vergangenen Nacht einzubrechen. Die beiden Täter versuchten offensichtlich zuerst die gläserne Eingangstür der Bäckereifiliale gewaltsam zu öffnen, was ihnen nicht gelang. An der Tür verursachten sie einen Schaden in Höhe von 500,- Euro. Danach brachen sie die Eingangstür der Apotheke auf und ein Täter krabbelte in den Verkaufsraum, wo er auf eine Apothekerin stieß, welche durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam wurde. Als sie aufschrie krabbelte die Person wieder aus der Apotheke heraus und flüchtete mit einer weiteren Person zu Fuß in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von 1.500,- Euro. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt zwei Personen fest, auf welche die Personenbeschreibung passte. Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Sie wurden nach Abschluss der Ermittlungen dem zuständigen Jugendamt übergeben. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740