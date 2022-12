Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Reinhardshausen: Betrüger gibt sich als Handwerker aus – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend (10.12.) verschafft sich eine unbekannte männliche Person Zutritt zu einer Seniorenwohnanlage in Reinhardshausen. Der Täter klingelt an der Wohnungstür einer 85-jährigen Bewohnerin und bittet um Einlass. Sein Vorwand: In einer anderen Wohnung soll es einen Rohrbruch gegeben haben und er wolle jetzt nachsehen, ob noch weitere Wohnungen betroffen sind. Der Betrüger begleitet die ältere Dame in das Badezimmer. Hier wird die Seniorin aufgefordert, Wasser laufen zu lassen und darauf zu achten, dass es nicht überläuft. Die Ablenkung nutzt der Betrüger um in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen. Der Bewohnerin kommt die Situation komisch vor und sie verlässt das Bad um zu sehen, was der Unbekannte macht und erwischt diesen dabei, wie er sich im Schlafzimmer umschaut. Der Täter fühlt sich ertappt und verlässt die Wohnung. Die Seniorin kann den Täter als gut gekleideten, deutschsprechenden Mann beschreiben. Weitere Details liegen nicht vor.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.