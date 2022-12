Kita-Einbrecher richten 3.000 Euro Schaden an: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:45 Uhr in eine Kindertagesstätte in Lohfelden-Ochshausen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter die Scheibe einer Hintertür ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude in der Straße „Am Wahlebach“. Auf ihrem Beutezug in der Kita hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Schränke. Mit erbeutetem Bargeld aus einer Kasse und einem Käse aus dem Kühlschrank flüchteten sie über die aufgebrochene Tür wieder nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert. Mit ihrem Vorgehen richteten die Täter einen hohen Schaden an, der sich nach Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf ca. 3.000 Euro beläuft.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Bahnschwellen-Dieb muss hinter Gitter (FOTO)

Kassel / Fritzlar-Ungedanken (Schwalm-Ederkreis) (ots) – Der 51-Jährige aus dem

am vergangenen Mittwoch (14.12.) in Fritzlar-Ungedanken gefassten Diebes-Trio

muss nun hinter Gitter. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten der

Bundespolizei Kassel gestern (15.12.) auf einen internationalen Haftbefehl zur

Strafvollstreckung gegen den aus Bulgarien stammenden Kasseler.

Der Mann war in seinem Heimatland wegen Raubes zu einer dreijährigen Haftstrafe

verurteilt worden.

In Fritzlar-Ungedanken soll der Mann, zusammen mit einem 27- und einem

69-Jährigen, Bahnschwellen aus Metall von der Deutschen Bahn AG gestohlen haben.

(siehe Pressemeldung v. 15.12.22)

Haftbefehl vollstreckt

Heute Morgen (16.12.) klingelten Bundespolizisten an der Haustür des 51-Jährigen

und führten ihn anschließend beim zuständigen Ermittlungsrichter vor. Die beiden

Komplizen blieben auf freiem Fuß.

Bundespolizei bittet um weitere Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen

Für den Diebstahl der Bahnschwellen in Fritzlar-Ungedanken sollen die Täter u.

a. mit einem orangefarbenen Sprinter und einem weißen Transporter mit rotem

Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Wem diese Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer andere sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der

Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Unfall auf B 7 bei Kaufungen: Beide Fahrer schwer verletzt

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Wie die am Unfallort auf der B 7 bei Kaufungen eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ist dort gegen 6:40 Uhr ein VW Transporter mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, ein 49-Jähriger aus Kassel und ein 22 Jahre alter Mann aus Helsa, sind dabei schwer verletzt worden und wurden von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Bei dem 22-Jährigen soll nach bisherigen Informationen Lebensgefahr bestehen.

Zum Unfallhergang ist bisher bekannt, dass der 49-Jährige am Steuer des VW Transporters auf der B 7 in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß gegen die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden VW Polo, den der 22-jährige Mann steuerte. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. In die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde auch ein Gutachter eingeschaltet. Die B 7 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zunächst für eine knappe Stunde in beide Richtungen und bis 10:00 Uhr in Richtung Kassel gesperrt werden, wodurch es zu Stau und Behinderungen im Berufsverkehr kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.